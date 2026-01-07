Україна та США обговорили ключові елементи базової рамки для завершення війни, - Умєров

Українська й американська делегації під час консультацій у Парижі предметно обговорили ключові елементи базової рамки завершення війни.

Про це секретар РНБО Рустем Умєров повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Переговори у Парижі

За його словами, це була вже третя зустріч з американською стороною за два дні в Парижі.

Окремо делегації зосередилися на можливих форматах подальших контактів на рівні лідерів за участю України, європейських партнерів та США.

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Представники сторін

Від Сполучених Штатів участь у перемовинах брали спецпредставник президента країни Стів Віткофф, посол Чарльз Кушнер, Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

З українського боку в перемовинах взяли участь секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, перший заступник глави ОП Сергій Кислиця, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та радник Офісу Президента Олександр Бевз.

Умєров пообіцяв також після всіх зустрічей представити детальний звіт президентові України Володимиру Зеленському.

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