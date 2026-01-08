Посланца Путина Дмитриева заметили в Париже возле посольства США после переговоров по Украине, - Le Monde
Посланца президента РФ Владимира Путина Кирилла Дмитриева 7 января видели в Париже, где его приняли в посольстве США недалеко от Елисейского дворца.
Об этом сообщает французское издание Le Monde, передает Цензор.НЕТ.
По данным источников журналистов, Дмитриева 7 января заметили на улице Фобур-Сен-Оноре, где расположено посольство США во Франции.
Визит состоялся на следующий день после переговоров в Париже между американскими чиновниками и европейскими лидерами о гарантиях безопасности для Украины.
В то же время в Елисейском дворце опровергли, что посланник Путина посещал офис президента Франции. Там подчеркнули, что Дмитриев не присутствовал в помещении, где накануне проходили переговоры по Украине.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
- Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.
- Накануне президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции.
