РУС
Новости Мирные переговоры в Париже
Посланца Путина Дмитриева заметили в Париже возле посольства США после переговоров по Украине, - Le Monde

Кирилл Дмитриев

Посланца президента РФ Владимира Путина Кирилла Дмитриева 7 января видели в Париже, где его приняли в посольстве США недалеко от Елисейского дворца.

Об этом сообщает французское издание Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

По данным источников журналистов, Дмитриева 7 января заметили на улице Фобур-Сен-Оноре, где расположено посольство США во Франции.

Визит состоялся на следующий день после переговоров в Париже между американскими чиновниками и европейскими лидерами о гарантиях безопасности для Украины.

В то же время в Елисейском дворце опровергли, что посланник Путина посещал офис президента Франции. Там подчеркнули, что Дмитриев не присутствовал в помещении, где накануне проходили переговоры по Украине.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
  • Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.
  • Накануне президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции.

Знову бігає зі своїм планом капітуляції ?
08.01.2026 12:47 Ответить
Криса шастає по Парижу...
08.01.2026 13:00 Ответить
На *** ви цю ******* на поріг пускаєте?
08.01.2026 13:01 Ответить
08.01.2026 13:04 Ответить
та просто ще з різдвяного службового відрядження не повернувся. каштани неграм продавав у площаді конкорд. щоб допомогти парашній казні ))
08.01.2026 13:06 Ответить
 
 