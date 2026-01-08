Посланця Путіна Дмитрієва помітили в Парижі біля посольства США після перемовин щодо України, - Le Monde
Посланця президента РФ Володимира Путіна Кирила Дмитрієва 7 січня бачили у Парижі, де його прийняли в посольстві США поблизу Єлисейського палацу.
Про це повідомляє французьке видання Le Monde, передає Цензор.НЕТ.
За даними джерел журналістів, Дмитрієва 7 січня помітили на вулиці Фобур-Сен-Оноре, де розташоване посольство США у Франції.
Візит відбувся наступного дня після переговорів у Парижі між американськими посадовцями та європейськими лідерами щодо гарантій безпеки для України.
Водночас у Єлисейському палаці заперечили, що посланець Путіна відвідував офіс президента Франції. Там наголосили, що Дмитрієв не був присутній у приміщенні, де напередодні проходили перемовини по Україні.
Що передувало?
- Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
- Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.
- Напередодні президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова про роботу української переговорної команди у Франції.
Топ коментарі
+10 Сергей Кушнир #474364
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+9 Jolli Rabbit
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+5 AbOriginal_UA
показати весь коментар08.01.2026 13:00 Відповісти Посилання
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