Посланця Путіна Дмитрієва помітили в Парижі біля посольства США після перемовин щодо України, - Le Monde

Посланця президента РФ Володимира Путіна Кирила Дмитрієва 7 січня бачили у Парижі, де його прийняли в посольстві США поблизу Єлисейського палацу.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

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За даними джерел журналістів, Дмитрієва 7 січня помітили на вулиці Фобур-Сен-Оноре, де розташоване посольство США у Франції.

Візит відбувся наступного дня після переговорів у Парижі між американськими посадовцями та європейськими лідерами щодо гарантій безпеки для України.

Водночас у Єлисейському палаці заперечили, що посланець Путіна відвідував офіс президента Франції. Там наголосили, що Дмитрієв не був присутній у приміщенні, де напередодні проходили перемовини по Україні.

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Що передувало?

Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.

Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

Напередодні президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова про роботу української переговорної команди у Франції.

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