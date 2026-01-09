Делегація України готова знову вирушити до США, якщо буде "сигнал" від американців, - Сибіга
Делегація України готова вирушити до США для продовження мирних переговорів, якщо буде відповідний сигнал з американського боку.
Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час пресконференції з чеським колегою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Що відомо?
"Україна виступає за максимальну динаміку переговорного процесу … як президент, так і українська делегація готові відбути до США для максимального пришвидшення, наближення справедливого миру для України", - зазначив він.
Глава МЗС нагадав, що у Парижі завершились перемовини між українською та американськими делегаціями. Наразі президент очікує на детальний звіт від керівника делегації і членів делегації щодо прогресу у переговорах.
"А ми маємо саме прогрес. Ми дійсно маємо прогрес за багатьма напрямками", - сказав Сибіга.
Також, додав міністр, наразі є "ще розуміння безпекових гарантій".
"Якщо буде відповідний сигнал з американського боку, українська сторона готова відбути для продовження перемовин в США", - підсумував він.
Що передувало?
- Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
- Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.
- Напередодні президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова про роботу української переговорної команди у Франції.
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