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Новини Мирні перемовини
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Делегація України готова знову вирушити до США, якщо буде "сигнал" від американців, - Сибіга

Мирні перемовини: делегація України готова до візиту в США

Делегація України готова вирушити до США для продовження мирних переговорів, якщо буде відповідний сигнал з американського боку.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час пресконференції з чеським колегою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що відомо?

"Україна виступає за максимальну динаміку переговорного процесу … як президент, так і українська делегація готові відбути до США для максимального пришвидшення, наближення справедливого миру для України", - зазначив він.

Глава МЗС нагадав, що у Парижі завершились перемовини між українською та американськими делегаціями. Наразі президент очікує на детальний звіт від керівника делегації і членів делегації щодо прогресу у переговорах.

"А ми маємо саме прогрес. Ми дійсно маємо прогрес за багатьма напрямками", - сказав Сибіга.

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Також, додав міністр, наразі є "ще розуміння безпекових гарантій".

"Якщо буде відповідний сигнал з американського боку, українська сторона готова відбути для продовження перемовин в США", - підсумував він.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
  • Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.
  • Напередодні президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова про роботу української переговорної команди у Франції.

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Автор: 

перемовини (3863) США (26975) Сибіга Андрій (1056)
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Топ коментарі
+14
Туристы.бл...
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09.01.2026 14:17 Відповісти
+9
Я тоже готов в Вашингтон вырушить,дайте визу, командировочные и я с вами
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09.01.2026 14:22 Відповісти
+7
Я свого амстаффа зву свистком,,,🤣🤣як сибізі сигналять американці??
Не мзс а зборище низькопробних жуліків
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09.01.2026 14:29 Відповісти

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