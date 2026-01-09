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Україна ніколи не визнає окуповані території російськими та сподівається повернути їх, - Зеленський

Зеленський

Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії, оскільки сподівається відновити суверенітет над усією своєю територією в майбутньому.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Визнання ТОТ України

Глава української держави зазначив, що дії Росії свідчать про те, що вона не готова до справжньої дипломатії.

"Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, бо сподівається відновити суверенітет над усією своєю територією в майбутньому", - наголосив Зеленський.

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  • Він також закликав США більш систематично реагувати на російську агресію, зазначивши, що Україна ще не отримала всі обіцяні системи протиповітряної оборони Patriot і боєприпаси.

Про діалог з РФ

На запитання про нещодавні коментарі європейських лідерів, які закликають до відновлення діалогу з Москвою, зокрема прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, Зеленський відповів, що не проти того, щоб Європа взаємодіяла з Росією, якщо Путін усвідомлює серйозність переговорів.

"Я не проти того, щоб Європа вела переговори з Росією, особливо зараз, коли США чинять тиск, а Європа почала говорити про гарантії безпеки. Ми рухаємося до фінальної стадії, навіть якщо ще не знаємо, як вона буде виглядати", - додав він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28446) територіальні претензії (80) територіальна цілісність (325) війна в Україні (8788)
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Топ коментарі
+27
скажіть зе-покидьку, що в києві воду зливають з опалення, пока воно смердить з кіпру. Мільярд кинуло на Faer point міндіча і фуфломінги. Де блекаут в Москві? захист енергетики досі не на часі? щоб воно вдавилось шашликами, мерзота
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09.01.2026 23:27 Відповісти
+20
А ЯК ПОЧИНАВ НА СТАДІОНІ.....а тепер "сподівається".

А їх би менше було вертати якби

- була ракетна програма
- були війська на кордоні з Білоруссю ЯКІ СПЕЦІАЛЬНО зняли
- не розмінували південь
- не возули золото і двушечки в Москву
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09.01.2026 23:23 Відповісти
+18
ЦЕ все ж було....
пам`ятаю...
якийсь уїбан весь 23-й рік голосив про "КОНТРАНАСТУП" по всіх марафонах.....

все за-планом....за оманським планом....
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09.01.2026 23:19 Відповісти

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