Віткофф про перемовини: Питання територій – найкритичніше, мусимо досягти компромісів

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив про значний прогрес у мирних зусиллях після зустрічі "Коаліції охочих", однак дискусії щодо територій продовжаться.

Про це він сказав після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі, цитує Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Оцінка перемовин

"Сьогоднішня зустріч була важливою, і ми вважаємо, що досягли значного прогресу. Ми чули, як президент Зеленський та інші люди тут говорили про територіальні питання. Це буде найбільш критичним питанням, і ми продовжимо ці обговорення. Сподіваємося, ми зможемо досягти певних компромісів щодо цього", - заявив Віткофф.

Водночас американський посадовець додав, що "ми тут, щоб бути посередниками та допомагати в мирному процесі, і ми готові зробити все необхідне, щоб досягти цього".

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Гарантії для України

"Президент Трамп твердо, палко вірить, що ці вбивства мають припинитися, що різанина має припинитися, і ми всі тут налаштовані бути частиною цього", - наголосив Віткофф.

Водночас, за словами посланця США Джареда Кушнера, питання гарантій безпеки для України детально обговорювалися під час консультацій між Трампом і Зеленським у Мар-а-Лаго.

"Більшість – якщо не всі – питання щодо гарантій безпеки вже вдалося вирішити. Якщо Україна збирається укласти остаточну угоду, вона має знати, що після угоди буде в безпеці, матиме надійний механізм стримування, щоб це більше не повторилося", - додав Кушнер.

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