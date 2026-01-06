УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7376 відвідувачів онлайн
Новини Територіальні поступки Віткофф про мирні переговори
3 134 49

Віткофф про перемовини: Питання територій – найкритичніше, мусимо досягти компромісів

віткофф

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив про значний прогрес у мирних зусиллях після зустрічі "Коаліції охочих", однак дискусії щодо територій продовжаться.

Про це він сказав після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі, цитує Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Оцінка перемовин

"Сьогоднішня зустріч була важливою, і ми вважаємо, що досягли значного прогресу. Ми чули, як президент Зеленський та інші люди тут говорили про територіальні питання. Це буде найбільш критичним питанням, і ми продовжимо ці обговорення. Сподіваємося, ми зможемо досягти певних компромісів щодо цього", - заявив Віткофф.

Водночас американський посадовець додав, що "ми тут, щоб бути посередниками та допомагати в мирному процесі, і ми готові зробити все необхідне, щоб досягти цього".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф і Кушнер візьмуть участь у саміті лідерів "Коаліції охочих" в Парижі, - Axios

Гарантії для України

"Президент Трамп твердо, палко вірить, що ці вбивства мають припинитися, що різанина має припинитися, і ми всі тут налаштовані бути частиною цього", - наголосив Віткофф.

Водночас, за словами посланця США Джареда Кушнера, питання гарантій безпеки для України детально обговорювалися під час консультацій між Трампом і Зеленським у Мар-а-Лаго.

"Більшість – якщо не всі – питання щодо гарантій безпеки вже вдалося вирішити. Якщо Україна збирається укласти остаточну угоду, вона має знати, що після угоди буде в безпеці, матиме надійний механізм стримування, щоб це більше не повторилося", - додав Кушнер. 

Читайте також: 53% українців виступають проти територіальних поступок, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

  • У вівторок, 6 січня, у Парижі була підписана декларація про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні. Документ завізували український, французький та британський лідери Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Кір Стармер.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом відбудуться підписання документів щодо гарантій безпеки для України.

Автор: 

Кушнер Джаред (77) перемовини (3862) територіальна цілісність (325) війна в Україні (8772) Віткофф Стів (322)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Техас Мексіці віддаєтє? Ні? А чому?
показати весь коментар
06.01.2026 21:52 Відповісти
+14
Іди в піхву старе чувирло.
показати весь коментар
06.01.2026 21:56 Відповісти
+14
Та віддайте вже путіну Аляску- от вам і буде гарний компроміс, чого вже там.... Хтось дуже хоче увйти в історію як великий миротворець?- Ну от хай він і платить за своі бажання зі свого карману, а не за чужий рахунок, і не за рахунок чужих територій....
показати весь коментар
06.01.2026 21:59 Відповісти

Завантаження...

 
 