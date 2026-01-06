Віткофф про перемовини: Питання територій – найкритичніше, мусимо досягти компромісів
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив про значний прогрес у мирних зусиллях після зустрічі "Коаліції охочих", однак дискусії щодо територій продовжаться.
Про це він сказав після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі, цитує Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Оцінка перемовин
"Сьогоднішня зустріч була важливою, і ми вважаємо, що досягли значного прогресу. Ми чули, як президент Зеленський та інші люди тут говорили про територіальні питання. Це буде найбільш критичним питанням, і ми продовжимо ці обговорення. Сподіваємося, ми зможемо досягти певних компромісів щодо цього", - заявив Віткофф.
Водночас американський посадовець додав, що "ми тут, щоб бути посередниками та допомагати в мирному процесі, і ми готові зробити все необхідне, щоб досягти цього".
Гарантії для України
"Президент Трамп твердо, палко вірить, що ці вбивства мають припинитися, що різанина має припинитися, і ми всі тут налаштовані бути частиною цього", - наголосив Віткофф.
Водночас, за словами посланця США Джареда Кушнера, питання гарантій безпеки для України детально обговорювалися під час консультацій між Трампом і Зеленським у Мар-а-Лаго.
"Більшість – якщо не всі – питання щодо гарантій безпеки вже вдалося вирішити. Якщо Україна збирається укласти остаточну угоду, вона має знати, що після угоди буде в безпеці, матиме надійний механізм стримування, щоб це більше не повторилося", - додав Кушнер.
- У вівторок, 6 січня, у Парижі була підписана декларація про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні. Документ завізували український, французький та британський лідери Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Кір Стармер.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом відбудуться підписання документів щодо гарантій безпеки для України.
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