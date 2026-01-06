РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11660 посетителей онлайн
Новости Территориальные уступки Уиткофф о переговорах с россией
1 527 37

Уиткофф о переговорах: Вопрос территорий – самый критический, мы должны достичь компромиссов

віткофф

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе в мирных усилиях после встречи "Коалиции желающих", однако дискуссии относительно территорий продолжатся.

Об этом он сказал после встречи "Коалиции желающих" в Париже, цитирует Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Оценка переговоров

"Сегодняшняя встреча была важной, и мы считаем, что достигли значительного прогресса. Мы слышали, как президент Зеленский и другие люди здесь говорили о территориальных вопросах. Это будет наиболее критическим вопросом, и мы продолжим эти обсуждения. Надеемся, мы сможем достичь определенных компромиссов по этому поводу", - заявил Уиткофф.

В то же время американский чиновник добавил, что "мы здесь, чтобы быть посредниками и помогать в мирном процессе, и мы готовы сделать все необходимое, чтобы достичь этого".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Виткофф и Кушнер примут участие в саммите лидеров "Коалиции желающих" в Париже, - Axios

Гарантии для Украины

"Президент Трамп твердо, горячо верит, что эти убийства должны прекратиться, что резня должна прекратиться, и мы все здесь настроены быть частью этого", - подчеркнул Уиткофф.

В то же время, по словам посланника США Джареда Кушнера, вопросы гарантий безопасности для Украины подробно обсуждались во время консультаций между Трампом и Зеленским в Мар-а-Лаго.

"Большинство – если не все – вопросы относительно гарантий безопасности уже удалось решить. Если Украина собирается заключить окончательное соглашение, она должна знать, что после соглашения будет в безопасности, будет иметь надежный механизм сдерживания, чтобы это больше не повторилось", - добавил Кушнер. 

Читайте также: 53% украинцев выступают против территориальных уступок, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

  • Во вторник, 6 января, в Париже была подписана декларация о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине. Документ завизировали украинский, французский и британский лидеры Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время состоится подписание документов о гарантиях безопасности для Украины.

Автор: 

Кушнер (37) переговоры (5495) территориальная целостность (340) война в Украине (7423) Стив Уиткофф (244)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Техас Мексіці віддаєтє? Ні? А чому?
показать весь комментарий
06.01.2026 21:52 Ответить
+5
Ми диванні патріоти дивани пропердим за кордони 91 року
показать весь комментарий
06.01.2026 21:56 Ответить
+5
Іди в піхву старе чувирло.
показать весь комментарий
06.01.2026 21:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Техас Мексіці віддаєтє? Ні? А чому?
показать весь комментарий
06.01.2026 21:52 Ответить
Тому що вони сильніші за Мексику.
показать весь комментарий
06.01.2026 22:00 Ответить
+ до того і Мексика , чомусь , Техас не вимагає
показать весь комментарий
06.01.2026 22:16 Ответить
Покі не вімагає.
показать весь комментарий
06.01.2026 22:25 Ответить
Покі сільнійші.
показать весь комментарий
06.01.2026 22:24 Ответить
то їдь до папіка на валдай та досягай. заодно посцикунчиків з покакунчиками знов скуштуєш
показать весь комментарий
06.01.2026 21:55 Ответить
Ми диванні патріоти дивани пропердим за кордони 91 року
показать весь комментарий
06.01.2026 21:56 Ответить
Чому ти так ненавидиш кордони 91 року?
показать весь комментарий
06.01.2026 22:04 Ответить
Ти бачу голосував за зелю
показать весь комментарий
06.01.2026 22:06 Ответить
А кордони України якими ти бачиш?
показать весь комментарий
06.01.2026 22:09 Ответить
І за янака ти теж голосував бачу
показать весь комментарий
06.01.2026 22:11 Ответить
Як і всі диванні патріоти ---до уралу
показать весь комментарий
06.01.2026 22:13 Ответить
Тому шо він Гондон ********* з Параші.
показать весь комментарий
06.01.2026 22:29 Ответить
Ооо, Гондон *********, ти так самокритичен.
Ти, Гондон *********, все онануеш на дивани, а так і не відповів скільки я тебе не запитував, до якого саме гівна та блювотини з тавром "роиянин" ти належиш - удмурт, чуваш, бурят, кабардинець, нанаєць тощо. А чому?
показать весь комментарий
06.01.2026 22:28 Ответить
🤣🤣🤣🤣Обісцяний у тебе знову біла гарячка????.піди хльобни бурячихи та заспокійся
показать весь комментарий
06.01.2026 22:30 Ответить
Іди в піхву старе чувирло.
показать весь комментарий
06.01.2026 21:56 Ответить
Тим більше Москва це питання вже починає ревізувати. А тут Штати раз, і вирішили без війни. віддали взад та й всьо.
показать весь комментарий
06.01.2026 21:59 Ответить
Балакати - неперебалакати - Віткофф
показать весь комментарий
06.01.2026 21:58 Ответить
Я його перебалакаю.
показать весь комментарий
06.01.2026 22:11 Ответить
Та віддайте вже путіну Аляску- от вам і буде гарний компроміс, чого вже там.... Хтось дуже хоче увйти в історію як великий миротворець?- Ну от хай він і платить за своі бажання зі свого карману, а не за чужий рахунок, і не за рахунок чужих територій....
показать весь комментарий
06.01.2026 21:59 Ответить
Саме в цьому і біда у людей, яки пишуть "та віддайте шось..., хтось там.... от хай "він" "там"....." а самі - що?
показать весь комментарий
06.01.2026 22:13 Ответить
NELSON
Та віддайте вже путіну Аляску
- не боїшся , що за такі пропозиції , тебе з Америки попруть ?
показать весь комментарий
06.01.2026 22:17 Ответить
я не в алясці, для дебілів відповідаю на незаданні питання.
показать весь комментарий
06.01.2026 22:32 Ответить
і не в америці. а в Україні.
показать весь комментарий
06.01.2026 22:33 Ответить
Квартиру свою циганам віддай. Ти ж агент з нерухомості, ні? То покажи, як треба.
показать весь комментарий
06.01.2026 21:59 Ответить
Ідін@х@й!
показать весь комментарий
06.01.2026 22:00 Ответить
ТО ВСЕ ТУФТА.

Читаю постійно коментарі як сміються над кордонами 91 року. А є інша альтернатива?

- ви думаєте Путін попросить донбас? - він попросить ще
- Харків? - ще
- Львів? - ще.

Проблема НЕ В ТЕРИТОРІЯХ. А в тому що рузкім території що для авто топливо - постійно треба підкидати нові щоб було ВЕЛІЧІЕ. Вони не можу зафіксуватись десь бо тоді прийдеться оглянутись і зрозуміти що все що за спиною - руїни суцільні і гори, тому вперед вперед і вперед
показать весь комментарий
06.01.2026 22:13 Ответить
Цей дебіл міжнародне право теж пошле у дупу, як міллер (чи як там його) сьогодні зробив?
показать весь комментарий
06.01.2026 22:16 Ответить
Що є таке цей віткофф, то той ще мудак. це рот трампа, який взагалі дебіл. то що почалась 3-я, 4-а, 5-та мирова війна - тілько довбойоби цого не розуміють. у кого краща зброоя, той може і буде краще. ядерка - ото і буде. п_з_да буде всім, якщо пукін або сінь. або трамп не завернеться. fallout as is. робіть бункери собі. а венесуела в джунглях пережеве усіх.
показать весь комментарий
06.01.2026 22:19 Ответить
бо там нема потреби в опаливанню. там тіки газ для коксу потрібен
показать весь комментарий
06.01.2026 22:20 Ответить
всі ссуть по ядерної зброї, але мале місце бути це. і воно буде. плешивий мудак, якому скоро помирати це і зробить. типу "хіросіму і нагасакі ніхто не повторить"?
показать весь комментарий
06.01.2026 22:25 Ответить
да йому пох_уй на всіх людей, нажаль. він хоче помститися німцям і японцям. ото одна тільки "політика". що там із ним в дрездені робили, то теж питання.
показать весь комментарий
06.01.2026 22:28 Ответить
та плювати кацапам на ті території. кацапам потрібен контроль над всією Україною. і не тільки Україною. ультиматум кацапів перед повномасштабним вторненням пам'ятаєте? про забирання манатків на кордони 97-го року. його ж не якісь там пропагандони чи блогери заявляли. про забирання манатків НАТО тоді блєяв зам коняки рябков. це офіційна особа, а не блогер. офіційна особа без команди згори таку заяву не зробить. а ви і далі носіться з тими територіальними компромісами, наївно вважаючи, що кацапи зупиняться, якщо їм віддадуть зоуйнований Донбас.
показать весь комментарий
06.01.2026 22:31 Ответить
А що уступить рф?
показать весь комментарий
06.01.2026 22:38 Ответить
вже раз повірили...
показать весь комментарий
06.01.2026 22:38 Ответить
Немае бажання в iддати мексiцi Техас?
показать весь комментарий
06.01.2026 22:40 Ответить
 
 