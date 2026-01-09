Украина никогда не признает оккупированные территории российскими и надеется вернуть их, - Зеленский
Украина никогда не признает оккупированные территории частью России, поскольку надеется восстановить суверенитет над всей своей территорией в будущем.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Признание ТОТ Украины
Глава украинского государства отметил, что действия России свидетельствуют о том, что она не готова к настоящей дипломатии.
"Украина никогда не признает оккупированные территории российскими, потому что надеется восстановить суверенитет над всей своей территорией в будущем", - подчеркнул Зеленский.
- Он также призвал США более систематично реагировать на российскую агрессию, отметив, что Украина еще не получила все обещанные системы противовоздушной обороны Patriot и боеприпасы.
О диалоге с РФ
На вопрос о недавних комментариях европейских лидеров, призывающих к возобновлению диалога с Москвой, в частности премьер-министра Италии Джорджии Мелони, Зеленский ответил, что не против того, чтобы Европа взаимодействовала с Россией, если Путин осознает серьезность переговоров.
"Я не против того, чтобы Европа вела переговоры с Россией, особенно сейчас, когда США оказывают давление, а Европа начала говорить о гарантиях безопасности. Мы движемся к финальной стадии, даже если еще не знаем, как она будет выглядеть", - добавил он.
Вірно?
Вас так докуя з цими коментами на Цензорі, що точно думаю - професор хоче додому )))
В чому питання?
Ну-ну ))
Задати тобі саме примітивне питання з ядерної фізики?
Так зільєшся.
Вчив колись в інституті.
Хочеш, трохи погоняю по базису ядерної фізики?
Отжеж.
Але нереально.
Хоча, чорт його зна, що буде далі.
Здається, ми усі вже в третій світовій.
На відміну від Вас я хоч в ЗСУ, з досвідом та зброєю з снарягою та б/к ))
===
Ви там в своїй Швейцарії навіть дробовик 12-го калібру, і то не купите з їх законодавством. Це турбує.
Тобто, ти вважаєш, що ми тут роками безвилазно сидимо в багнюці без телефонів, без старлінку, без генераторів, без помитися, без хат, без нічого?
Трохи поламаю твою картинку, ядерний ти наш.
Я знімаю хату в Дружківці разом з побратимами та ще квартиру в Славіку.
Така служба.
Броня й ствол завжди зі мною.
І шо?
Бачиш різницю?
Просто я ще приблизно знаю, які наукові та виробничі потужності потрібні для цього.
Маю відповідну вищу освіту.
Здається, на відміну від тебе.
пам`ятаю...
якийсь уїбан весь 23-й рік голосив про "КОНТРАНАСТУП" по всіх марафонах.....
все за-планом....за оманським планом....
Одне іншому не заважає. В історії безодня прикладів коли визнавали, а потім повертали.
Б) Фінляндію умовили не нагадувати про окуповані території ( золотодобування в Карелії) .
А їх би менше було вертати якби
- була ракетна програма
- були війська на кордоні з Білоруссю ЯКІ СПЕЦІАЛЬНО зняли
- не розмінували південь
- не возули золото і двушечки в Москву
Але, яке не є - але наше.
Іншого не буде.
І (це вже кацапським ботам, що тут пасуться) - нам наш президент не авторитет.
Так.
Так, клоун.
Ще й тупий як людина.
Насрати.
Поки ми ще живі (далеко вже не усі) - куй їм в сраку, а не Україна!
Резюме - долучайтеся! Тут питання не в тому, щоб нас замінити. Нас вже ніхто не поміняє.
Ми вже напевно назавжди.
Долучайтеся і допоможіть.
Є таке слово ГІДНІСТЬ.
Типу, немає що хвилюватися, і так не визнаємо...
Тому здаємо, згідно договорняка.
Всі притомні ж розуміють, що ЗЕлулу вже здав. Просто йде поток локшини, від якої народ замориться і заплутається....
Ну вийде пару тисяч з картонками... і шо ??
Будь яка зброя масового ураження - гут. Але ядерку не дадуть.
Я и моя молодая команда что то делаем... Что то важное💩
Горе наше гірке, карма..
А може вони з того харчуються)))))))))