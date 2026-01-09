Украина никогда не признает оккупированные территории российскими и надеется вернуть их, - Зеленский

Украина никогда не признает оккупированные территории частью России, поскольку надеется восстановить суверенитет над всей своей территорией в будущем.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Признание ТОТ Украины

Глава украинского государства отметил, что действия России свидетельствуют о том, что она не готова к настоящей дипломатии.

"Украина никогда не признает оккупированные территории российскими, потому что надеется восстановить суверенитет над всей своей территорией в будущем", - подчеркнул Зеленский.

Он также призвал США более систематично реагировать на российскую агрессию, отметив, что Украина еще не получила все обещанные системы противовоздушной обороны Patriot и боеприпасы.

О диалоге с РФ

На вопрос о недавних комментариях европейских лидеров, призывающих к возобновлению диалога с Москвой, в частности премьер-министра Италии Джорджии Мелони, Зеленский ответил, что не против того, чтобы Европа взаимодействовала с Россией, если Путин осознает серьезность переговоров.

"Я не против того, чтобы Европа вела переговоры с Россией, особенно сейчас, когда США оказывают давление, а Европа начала говорить о гарантиях безопасности. Мы движемся к финальной стадии, даже если еще не знаем, как она будет выглядеть", - добавил он.

