1 287 52

Украина никогда не признает оккупированные территории российскими и надеется вернуть их, - Зеленский

Зеленський

Украина никогда не признает оккупированные территории частью России, поскольку надеется восстановить суверенитет над всей своей территорией в будущем.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg

Признание ТОТ Украины

Глава украинского государства отметил, что действия России свидетельствуют о том, что она не готова к настоящей дипломатии.

"Украина никогда не признает оккупированные территории российскими, потому что надеется восстановить суверенитет над всей своей территорией в будущем", - подчеркнул Зеленский.

  • Он также призвал США более систематично реагировать на российскую агрессию, отметив, что Украина еще не получила все обещанные системы противовоздушной обороны Patriot и боеприпасы.

О диалоге с РФ

На вопрос о недавних комментариях европейских лидеров, призывающих к возобновлению диалога с Москвой, в частности премьер-министра Италии Джорджии Мелони, Зеленский ответил, что не против того, чтобы Европа взаимодействовала с Россией, если Путин осознает серьезность переговоров.

"Я не против того, чтобы Европа вела переговоры с Россией, особенно сейчас, когда США оказывают давление, а Европа начала говорить о гарантиях безопасности. Мы движемся к финальной стадии, даже если еще не знаем, как она будет выглядеть", - добавил он.

Капітан очевидність.
09.01.2026 23:17 Ответить
скажіть зе-покидьку, що в києві воду зливають з опалення, пока воно смердить з кіпру. Мільярд кинуло на Faer point міндіча і фуфломінги. Де блекаут в Москві? захист енергетики досі не на часі? щоб воно вдавилось шашликами, мерзота
09.01.2026 23:27 Ответить
Без ядерної зброї це нереально.
09.01.2026 23:19 Ответить
Пане, я так думаю, що Ви старий фізик-ядерщик, що живе в Швейцарії і все мріє за свою лабораторію з створення ядерної зброї.
Вірно?
Вас так докуя з цими коментами на Цензорі, що точно думаю - професор хоче додому )))
В чому питання?
09.01.2026 23:28 Ответить
Кацап нервує від українскої ядерної зброї.
09.01.2026 23:30 Ответить
Кацап?
Ну-ну ))
Задати тобі саме примітивне питання з ядерної фізики?
Так зільєшся.
Вчив колись в інституті.
Хочеш, трохи погоняю по базису ядерної фізики?
09.01.2026 23:41 Ответить
Це завдання влади а не громадян, спосіб мене не хвилює, готову можна купити в Пакістану. Питання лише в політичній волі.
показать весь комментарий
09.01.2026 23:47 Ответить
Я згодний з Вами. Та хто не згодний, покажіть )) Лише кацапи..
Отжеж.
Але нереально.
Хоча, чорт його зна, що буде далі.
Здається, ми усі вже в третій світовій.
На відміну від Вас я хоч в ЗСУ, з досвідом та зброєю з снарягою та б/к ))
===
Ви там в своїй Швейцарії навіть дробовик 12-го калібру, і то не купите з їх законодавством. Це турбує.
09.01.2026 23:59 Ответить
Ти не знаєш де я і хто я. Без ядерної зброї всі роки війни - марні. Якщо ти в ЗСУ і маєш час тут писати, значить ти не в ЗСУ.
показать весь комментарий
10.01.2026 00:01 Ответить
о, ще один з тих, хто надивився кацапських фільмів за вєлікую отєчєствєнную.
Тобто, ти вважаєш, що ми тут роками безвилазно сидимо в багнюці без телефонів, без старлінку, без генераторів, без помитися, без хат, без нічого?

Трохи поламаю твою картинку, ядерний ти наш.
Я знімаю хату в Дружківці разом з побратимами та ще квартиру в Славіку.
Така служба.
Броня й ствол завжди зі мною.
І шо?
Бачиш різницю?
Просто я ще приблизно знаю, які наукові та виробничі потужності потрібні для цього.
Маю відповідну вищу освіту.
Здається, на відміну від тебе.
10.01.2026 00:25 Ответить
Нереально про ядерну зброю хоча б тому, ще зелена банда це не про інтереси держави. Крім того маса інших обставин. Так що не рвіть душу ні собі, ні іншим.
показать весь комментарий
09.01.2026 23:53 Ответить
Владу можна примусити робити ядерку Майданом. Або роблять, або владу змітають. І так з кожною наступною владою до ядерки.
показать весь комментарий
09.01.2026 23:57 Ответить
ЦЕ все ж було....
пам`ятаю...
якийсь уїбан весь 23-й рік голосив про "КОНТРАНАСТУП" по всіх марафонах.....

все за-планом....за оманським планом....
09.01.2026 23:19 Ответить
А як би не голосили, то кацапи мабуть і не знали,до в них розвідка відсутня.
показать весь комментарий
Отож бо....їхня розвідка на банковій
показать весь комментарий
Без Зірки Смерті це буде нереально.
показать весь комментарий
Коли ізраіль відмовиться від ядерної зброї? Або північна корея?
показать весь комментарий
Оптиміст. Це буде до чи після здачи Донбасу?
показать весь комментарий
Знову розпотужнічався. Напривеликий жаль росія зшита з невизнаних територій. І замість того щоб задушити облізлого ведмедя, всі сподіваються і чекають.
показать весь комментарий
Да-да. Ждать и надеяться(с). Где-то я такое уже читал.
показать весь комментарий
Надєйся та жді - вся жизнь в пєрєді
показать весь комментарий
Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії, оскільки сподівається відновити суверенітет над усією своєю територією в майбутньому.

Одне іншому не заважає. В історії безодня прикладів коли визнавали, а потім повертали.
показать весь комментарий
А) Є приклад трьох Балтійських країн - сша НЕ визнавали їх окупацію з 1940 по 1990 !!! 50 років були вірні слову, і одразу визнали відновлення державності.

Б) Фінляндію умовили не нагадувати про окуповані території ( золотодобування в Карелії) .
показать весь комментарий
Є приклад України, яку США завжди визнавав частиною СРСР. І що це змінило?
показать весь комментарий
А ЯК ПОЧИНАВ НА СТАДІОНІ.....а тепер "сподівається".

А їх би менше було вертати якби

- була ракетна програма
- були війська на кордоні з Білоруссю ЯКІ СПЕЦІАЛЬНО зняли
- не розмінували південь
- не возули золото і двушечки в Москву
показать весь комментарий
Навесні 2014 хтось обіцяв "закінчитиАТОзалічені дні.."- і лише завдяки цій обіцянці зміг стати президентом
показать весь комментарий
Отжеж, дісталося таке чудо в якості президента під час війни..
Але, яке не є - але наше.
Іншого не буде.
І (це вже кацапським ботам, що тут пасуться) - нам наш президент не авторитет.
Так.
Так, клоун.
Ще й тупий як людина.
Насрати.
Поки ми ще живі (далеко вже не усі) - куй їм в сраку, а не Україна!

Резюме - долучайтеся! Тут питання не в тому, щоб нас замінити. Нас вже ніхто не поміняє.
Ми вже напевно назавжди.
Долучайтеся і допоможіть.
Є таке слово ГІДНІСТЬ.
09.01.2026 23:24 Ответить
Мабуть замість ЗЕ-делулу будуть робити Хвюрером будангу або Рожеву Свинку. Якщо їх переконають що рейтинги Рояліста вже не врятувати
показать весь комментарий
завтра буду донатити з пенсії
показать весь комментарий
Яке воно " НАШЕ" - ми вже всі бачимо.
показать весь комментарий
Тому хоче здати пуйлу ще не окуповану рашистами, частину Донецької області, згідно мирного плану (пуйла).
Типу, немає що хвилюватися, і так не визнаємо...
Тому здаємо, згідно договорняка.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Гундосий фронт, режим внутрішньої окупації. ( Це про Марахвон ) .
Всі притомні ж розуміють, що ЗЕлулу вже здав. Просто йде поток локшини, від якої народ замориться і заплутається....
Ну вийде пару тисяч з картонками... і шо ??
показать весь комментарий
Змусимо владу відновити ядерний статус.
показать весь комментарий
Як ?
Будь яка зброя масового ураження - гут. Але ядерку не дадуть.
показать весь комментарий
Влада буде примушена її робити народом, або її зметуть. І так - з кожною наступною владою до ядерної зброї.
показать весь комментарий
Це правильно, тут підтримую, але проблема в тому що у касапів з ****** протилежен бажання; вони навіть в свою проституцію включили окуповані території.
показать весь комментарий
вротйбане московське чьмо.
показать весь комментарий
Організм рухається до фвнальної стадії, але не знає як вона буде виглядати🤡
Я и моя молодая команда что то делаем... Что то важное💩
показать весь комментарий
Зеленський ТИ гандон і крапка
показать весь комментарий
Як ти їх вертати будеш, якими такими засобами?
Горе наше гірке, карма..
показать весь комментарий
По факту він правий - кожен , для себе , повинен ставити це запитання - ЯК ми збираємось повертати окуповані території ..?
показать весь комментарий
Спочатку відновити яз, потім робити смуту на москві і в самий чорний для них час атакувати дамбас і крим беспілотниками, потім піхотою
показать весь комментарий
Ты скоро с Днепра и Харькова свободную экономическую зону делать будешь. Чудом будет если при тебе хоть половина той Украины будет. Хоть остальное не просри.
показать весь комментарий
Головне шо не визнає факт просрання
показать весь комментарий
2 кацапа прохрюкались, ніби московія тут нідочого
показать весь комментарий
А чому всі мери мовчать про те що зеленський зрадник??????????
А може вони з того харчуються)))))))))
показать весь комментарий
Чому ніхто не може визнати що саме зеленський і є причиною всіх бід в Україні. Ви що дибіли реальні??????
показать весь комментарий
Москва - причина всіх бід.
показать весь комментарий
Україна ніколи не визнає території, що здала та здасть зелена банда під назвою "вільна економічна зона". Придумало же термін,чмо мохнориле.
показать весь комментарий
А хтоттам блеяв про " сойтісь посередінє"...? Сошьолся??? Все зробив, ушльопок???
показать весь комментарий
Крим вже повертають з 2014 року...без технологій, без ******** винищувачів, ракет це неможливо а м'ясом нічого не повернеш, тільки навпаки, у цього зеленого одоробла хтось з родичів є в окопах? Насамперед найбільш потужні заклики про кордони 91 року йдуть від пенсіонерів і від тих хто ніколи туди не потрапить.
показать весь комментарий
