Зеленский о свободной экономической зоне на Донбассе: "Формат сложный, но справедливый"

Украина рассматривает предложенный США план создания "свободной экономической зоны" на Донбассе, которая будет разделять украинские и российские силы после возможного перемирия.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в телефонном интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Что предусматривает предложение США

"Хотя переговоры Киева с союзниками по гарантиям безопасности за последние недели значительно продвинулись вперед, территориальные вопросы остаются главным камнем преткновения в переговорах о прекращении российского вторжения", - напоминает агентство.

Отмечается, что это предложение Вашингтона является отдельным планом в отношении зоны боевых действий.

В случае его реализации любая буферная зона, которая возникнет после отвода войск, превратится в зону, где предприятия смогут вести деятельность, а люди смогут жить и работать по специальному правовому и налоговому режиму.

"Формат сложный, но справедливый", - считает Зеленский.

Россия должна пойти на зеркальные шаги Украины

По словам Зеленского, предложение потребует от России "зеркальных" шагов, а также потребует обсуждения на внутреннем уровне.

Зона может быть создана в некоторых частях восточного региона Украины – Донбасса – и будет служить компромиссом, который потребует от обеих сторон вывести свои войска с этой территории и разделить их на достаточное расстояние, чтобы обеспечить нормальную жизнь в этом регионе.

Другой вариант

Второй вариант предусматривал бы прекращение боевых действий с оставлением войск на своих позициях, а нерешенные вопросы решались бы дипломатическим путем, пояснил Зеленский.

"Речь идет о замораживании линии соприкосновения, а не конфликта", - сказал Зеленский, добавив, что такая договоренность будет легче для реализации и мониторинга со стороны внешних союзников Украины.

