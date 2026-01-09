Зеленский о свободной экономической зоне на Донбассе: "Формат сложный, но справедливый"
Украина рассматривает предложенный США план создания "свободной экономической зоны" на Донбассе, которая будет разделять украинские и российские силы после возможного перемирия.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в телефонном интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Что предусматривает предложение США
"Хотя переговоры Киева с союзниками по гарантиям безопасности за последние недели значительно продвинулись вперед, территориальные вопросы остаются главным камнем преткновения в переговорах о прекращении российского вторжения", - напоминает агентство.
Отмечается, что это предложение Вашингтона является отдельным планом в отношении зоны боевых действий.
- В случае его реализации любая буферная зона, которая возникнет после отвода войск, превратится в зону, где предприятия смогут вести деятельность, а люди смогут жить и работать по специальному правовому и налоговому режиму.
"Формат сложный, но справедливый", - считает Зеленский.
Россия должна пойти на зеркальные шаги Украины
По словам Зеленского, предложение потребует от России "зеркальных" шагов, а также потребует обсуждения на внутреннем уровне.
Зона может быть создана в некоторых частях восточного региона Украины – Донбасса – и будет служить компромиссом, который потребует от обеих сторон вывести свои войска с этой территории и разделить их на достаточное расстояние, чтобы обеспечить нормальную жизнь в этом регионе.
Другой вариант
Второй вариант предусматривал бы прекращение боевых действий с оставлением войск на своих позициях, а нерешенные вопросы решались бы дипломатическим путем, пояснил Зеленский.
"Речь идет о замораживании линии соприкосновения, а не конфликта", - сказал Зеленский, добавив, что такая договоренность будет легче для реализации и мониторинга со стороны внешних союзников Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Вільна економічна зона", під кацапським прапором, під кацапськими органами влади, під кацапською поліцією, ще й паспорти свої будуть роздавати там.
14-й год. Свободная экономическая зона "Крым"
Другий варіант сам собою здійснитися приблизно через рік. Від Донецької області залишилося 20%. Це на рік-два при нинішніх темпах.