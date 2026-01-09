РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9263 посетителя онлайн
Новости Мирный план США Зеленский о территориальных уступках Буферная зона
871 20

Зеленский о свободной экономической зоне на Донбассе: "Формат сложный, но справедливый"

зеленський

Украина рассматривает предложенный США план создания "свободной экономической зоны" на Донбассе, которая будет разделять украинские и российские силы после возможного перемирия.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в телефонном интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что предусматривает предложение США

"Хотя переговоры Киева с союзниками по гарантиям безопасности за последние недели значительно продвинулись вперед, территориальные вопросы остаются главным камнем преткновения в переговорах о прекращении российского вторжения", - напоминает агентство.

Отмечается, что это предложение Вашингтона является отдельным планом в отношении зоны боевых действий.

  • В случае его реализации любая буферная зона, которая возникнет после отвода войск, превратится в зону, где предприятия смогут вести деятельность, а люди смогут жить и работать по специальному правовому и налоговому режиму.

"Формат сложный, но справедливый", - считает Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не имеет права "по Конституции и моральному праву" отдавать территории России, - Зеленский

Россия должна пойти на зеркальные шаги Украины

По словам Зеленского, предложение потребует от России "зеркальных" шагов, а также потребует обсуждения на внутреннем уровне.

Зона может быть создана в некоторых частях восточного региона Украины – Донбасса – и будет служить компромиссом, который потребует от обеих сторон вывести свои войска с этой территории и разделить их на достаточное расстояние, чтобы обеспечить нормальную жизнь в этом регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не можем просто выйти с наших территорий, референдум не будет положительным, - Зеленский

Другой вариант

Второй вариант предусматривал бы прекращение боевых действий с оставлением войск на своих позициях, а нерешенные вопросы решались бы дипломатическим путем, пояснил Зеленский.

"Речь идет о замораживании линии соприкосновения, а не конфликта", - сказал Зеленский, добавив, что такая договоренность будет легче для реализации и мониторинга со стороны внешних союзников Украины.

Читайте также: США передали Кремлю согласованный с Украиной план завершения войны, - Axios

Автор: 

Зеленский Владимир (23333) США (28916) территориальная целостность (342) Донбасс (26999) война в Украине (7453)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Та все зрозуміло - під виглядом "буферної зони" наші підуть з Донбасу , а кацапами це буде подано , як "переможне закінчення еСвеО" !
показать весь комментарий
09.01.2026 23:01 Ответить
+3
ЦЕ ВІН ПРОСТО ДУМАЄ ЯК НАМ ДЕБІЛАМ ПРОДАТИ КАПІТУЛЯЦІЮ. От і вся каша. " В себе в голові" він уже давно все вирішив
показать весь комментарий
09.01.2026 23:07 Ответить
+2
Потрібно вимагати у влади побудувати Зірку Смерті.
показать весь комментарий
09.01.2026 23:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Справедливо це відновити ядерний статус України.
показать весь комментарий
09.01.2026 23:00 Ответить
Потрібно вимагати у влади побудувати Зірку Смерті.
показать весь комментарий
09.01.2026 23:01 Ответить
Смішно тобі без опалення сидіти?
показать весь комментарий
09.01.2026 23:10 Ответить
Та просто підкумарив ти вже своєю ядерною зброєю, чех.
показать весь комментарий
09.01.2026 23:15 Ответить
Кацап боїться ядерної України ☝️
показать весь комментарий
09.01.2026 23:22 Ответить
Та все зрозуміло - під виглядом "буферної зони" наші підуть з Донбасу , а кацапами це буде подано , як "переможне закінчення еСвеО" !
показать весь комментарий
09.01.2026 23:01 Ответить
Наші підуть з Донбасу а кацапи зайдуть туди.
"Вільна економічна зона", під кацапським прапором, під кацапськими органами влади, під кацапською поліцією, ще й паспорти свої будуть роздавати там.
показать весь комментарий
09.01.2026 23:08 Ответить
"Всё уже когда то было"
14-й год. Свободная экономическая зона "Крым"
показать весь комментарий
09.01.2026 23:14 Ответить
Вільна зона розпродажу України тільки для Льовочкіних може бути
показать весь комментарий
09.01.2026 23:03 Ответить
Другий варіант передбачав би припинення бойових дій із залишенням військ на своїх позиціях, а невирішені питання вирішувалися б дипломатичним шляхом, пояснив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3594710

Другий варіант сам собою здійснитися приблизно через рік. Від Донецької області залишилося 20%. Це на рік-два при нинішніх темпах.
показать весь комментарий
09.01.2026 23:05 Ответить
ЦЕ ВІН ПРОСТО ДУМАЄ ЯК НАМ ДЕБІЛАМ ПРОДАТИ КАПІТУЛЯЦІЮ. От і вся каша. " В себе в голові" він уже давно все вирішив
показать весь комментарий
09.01.2026 23:07 Ответить
Від капітуляції можна позбавитися дуже просто - всі незламні патріоти йдуть з автоматами захищати в окоп . А то незламних некапітулянтів багато - але набрати з них хоч відділення не виходить - то пенсіонер ,то інвалід, то тиловий політрук... Воювати нема кому ...
показать весь комментарий
09.01.2026 23:11 Ответить
Свої поради про капітуляцію України, хай кацапи запхають собі у задницю.
показать весь комментарий
09.01.2026 23:16 Ответить
Чем больше Украина теряет территории, то все "справедливее" и "достойнее" становится возможный мир у Зегевары. Бестолковый ишак с кипрской пропиской даже рассчитывает еще "поцаревать".
показать весь комментарий
09.01.2026 23:11 Ответить
впихнуть невпихуемое-это по -нашему... как продать своим странам это договорняк - еще вопрос....
показать весь комментарий
09.01.2026 23:12 Ответить
Благодєтєль ти наш! 80% корисних копали на Донбасі! Мабуть туди зайде Блек Рок(євреї) і це буде добувати. І поділять все по чесному Україні 10%, Параші 10%, а решта їм?
показать весь комментарий
09.01.2026 23:15 Ответить
Немає значення який формат: складний і справедливий, простий і несправедливий, а вішати будуть за шию.
показать весь комментарий
09.01.2026 23:17 Ответить
обернути капітуляцію в ярку обгортку, щоб не гірко було проковтнути українцям.
показать весь комментарий
09.01.2026 23:18 Ответить
Це тобі та твоєму боссу Ху?ло конче необхідно, щоб орківські ремонтники могли зайти до Слав'янська, де починається канал з Сіверського Донця на Домбас, відновити устаткування та подати воду на Донецьк та Маріуполь, бо там людям ж?пу помить нєчєм. Державник би на твоєму місці звернувся до дончан: скидайте Ху?ла та повертайтеся до складу України - то буде вам вода, хоч залийтеся.
показать весь комментарий
09.01.2026 23:22 Ответить
Тільки повний даун може назвати такий мир справедливим.
показать весь комментарий
09.01.2026 23:24 Ответить
 
 