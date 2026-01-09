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Новини Мирний план США Зеленський про територіальні поступки Буферна зона
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Зеленський про вільну економічну зону на Донбасі: "Формат складний, але справедливий"

зеленський

Україна розглядає запропонований США план створення "вільної економічної зони" на Донбасі, що розділятиме українські та російські сили після можливого перемир'я.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в телефонному інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Що передбачає пропозиція США

"Хоча переговори Києва з союзниками щодо гарантій безпеки за останні тижні значно просунулися вперед, територіальні питання залишаються головним каменем спотикання в переговорах про припинення російського вторгнення", - нагадує агентство.

Зазначається, що ця пропозиція Вашингтона є окремим планом щодо зони бойових дій.

  • У разі її реалізації будь-яка буферна зона, що виникне після відведення військ, перетвориться на зону, де підприємства зможуть вести діяльність, а люди зможуть жити й працювати за спеціальним правовим і податковим режимом.

"Формат складний, але справедливий", - вважає Зеленський.

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Росія має піти на дзеркальні кроки України

За словами Зеленського, пропозиція вимагатиме від Росії "дзеркальних" кроків, а також потребуватиме обговорення на внутрішньому рівні.

Зона може бути створена в деяких частинах східного регіону України – Донбасу – і слугуватиме компромісом, що вимагатиме від обох сторін вивести свої війська з цієї території та розділити їх на достатню відстань, щоб забезпечити нормальне життя в цьому регіоні.

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Інший варіант

Другий варіант передбачав би припинення бойових дій із залишенням військ на своїх позиціях, а невирішені питання вирішувалися б дипломатичним шляхом, пояснив Зеленський.

"Йдеться про замороження лінії зіткнення, а не конфлікту", - сказав Зеленський, додавши, що така домовленість буде легшою для реалізації та моніторингу з боку зовнішніх союзників України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28446) США (26975) територіальна цілісність (325) Донбас (21872) війна в Україні (8788)
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Топ коментарі
+29
Та все зрозуміло - під виглядом "буферної зони" наші підуть з Донбасу , а кацапами це буде подано , як "переможне закінчення еСвеО" !
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09.01.2026 23:01 Відповісти
+26
Наші підуть з Донбасу а кацапи зайдуть туди.
"Вільна економічна зона", під кацапським прапором, під кацапськими органами влади, під кацапською поліцією, ще й паспорти свої будуть роздавати там.
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09.01.2026 23:08 Відповісти
+23
Справедливо це відновити ядерний статус України.
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09.01.2026 23:00 Відповісти

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