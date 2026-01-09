Зеленський про вільну економічну зону на Донбасі: "Формат складний, але справедливий"

Україна розглядає запропонований США план створення "вільної економічної зони" на Донбасі, що розділятиме українські та російські сили після можливого перемир'я.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в телефонному інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Що передбачає пропозиція США

"Хоча переговори Києва з союзниками щодо гарантій безпеки за останні тижні значно просунулися вперед, територіальні питання залишаються головним каменем спотикання в переговорах про припинення російського вторгнення", - нагадує агентство.

Зазначається, що ця пропозиція Вашингтона є окремим планом щодо зони бойових дій.

У разі її реалізації будь-яка буферна зона, що виникне після відведення військ, перетвориться на зону, де підприємства зможуть вести діяльність, а люди зможуть жити й працювати за спеціальним правовим і податковим режимом.

"Формат складний, але справедливий", - вважає Зеленський.

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Росія має піти на дзеркальні кроки України

За словами Зеленського, пропозиція вимагатиме від Росії "дзеркальних" кроків, а також потребуватиме обговорення на внутрішньому рівні.

Зона може бути створена в деяких частинах східного регіону України – Донбасу – і слугуватиме компромісом, що вимагатиме від обох сторін вивести свої війська з цієї території та розділити їх на достатню відстань, щоб забезпечити нормальне життя в цьому регіоні.

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Інший варіант

Другий варіант передбачав би припинення бойових дій із залишенням військ на своїх позиціях, а невирішені питання вирішувалися б дипломатичним шляхом, пояснив Зеленський.

"Йдеться про замороження лінії зіткнення, а не конфлікту", - сказав Зеленський, додавши, що така домовленість буде легшою для реалізації та моніторингу з боку зовнішніх союзників України.

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