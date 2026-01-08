США передали Кремлю узгоджений із Україною план завершення війни, - Axios

Радники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися в середу в Парижі з посланцем російського диктатора Кирилом Дмитрієвим, щоб обговорити американський мирний план для України.

Про це пише Axios із посиланням на джерела, що обізнані з ситуацією, передає Цензор.НЕТ.

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Зустріч посланців США та Кремля

Як зазначається, після досягнення угоди з Україною майже за всіма аспектами мирного плану Трампа, Білий дім хоче отримати чітку відповідь від диктатора РФ Володимира Путіна на цю пропозицію.

"Поки що Путін не дав жодних публічних ознак того, що він готовий погодитися або навіть серйозно розглянути угоду, яку обговорюють США та Україна", - пише видання.

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Що цьому передувало

Зустріч з посланцем Путіна відбулася після того, як Віткофф і Кушнер провели дводенні переговори з високопоставленими українськими та європейськими чиновниками, включаючи президента Володимира Зеленського та лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини.

Ці переговори були зосереджені на двох основних суперечливих питаннях: гарантіях безпеки для України та можливих територіальних поступках України щодо Донбасу.

Зеленський заявив у четвер, що угода про гарантії безпеки між США та Україною "фактично готова до остаточного узгодження на найвищому рівні" з Трампом.

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Зустріч Трампа та Зеленського

Українські посадовці повідомили Axios, що є ймовірність, що Зеленський наступного тижня поїде до США, щоб зустрітися з Трампом і остаточно узгодити угоду про гарантії безпеки. Інший варіант – зустріч двох лідерів під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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