Документ про гарантії безпеки фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з Трампом, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні із Дональдом Трампом.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, президент заслухав доповідь Рустема Умєрова за результатами перемовин нашої команди у Франції вчора.
"Фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з Президентом Сполучених Штатів двосторонній документ про гарантії безпеки для України. Важливо, що Україні вдається і надалі об’єднувати роботу європейських та американської команд, і спільно обговорили, зокрема, документи щодо відновлення та економічного розвитку.
Були обговорені й складні питання з базової рамки для закінчення війни, і українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа. Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з Росією, і очікуємо фідбек – чи готовий агресор реально закінчувати війну", - пояснив Зеленський.
Переговорна команда доповідатиме щодо всіх деталей зустрічей після повернення до Києва.
"Також інформуємо партнерів про наслідки російських ударів, які точно не свідчать, що Москва переглядає свої пріоритети. В цьому контексті необхідно, щоб тиск на Росію зростав так само, як інтенсивно працюють переговорні команди.
Реалістичність майбутніх гарантій безпеки має бути доведена здатністю партнерів уже на цьому етапі здійснювати дієвий тиск на агресора. Готуємо нові відповідні контакти з партнерами", - підсумував він.
Розгортання сил підтримки в Україні
- Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
- Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч
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Тут в Дніпропетровській області відключені від енергетики шахти, сотні тисяч громадян без світла,води і тепла, фактично в країні дуже важка ситуація, ворог обстрілює міста і вбиває громадян, а Зеленського це ніби не стосується, він продовжує гастролі і брехати про досягнення.