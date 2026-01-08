Останні кроки Трампа із застосуванням сили викликають серйозну стурбованість у Путіна, - Цахкна

Останні кроки Дональда Трампа, зокрема щодо затримання російського танкера, демонструють здатність США застосовувати силу та можуть насторожити російського диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна.

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Він наголосив, що затримання танкера під російським прапором у Північній Атлантиці є безпрецедентною подією: оскільки судно, що плавало під прапором однієї країни, було силою захоплено іншою країною, і все це сталося в нейтральних водах.

"Але водночас ми знаємо, що все-таки перевозився підсанкційний вантаж, і, чесно кажучи, ті кроки, які Трамп зробив в останні дні із застосуванням сили, все-таки викликають у Путіна, як я вважаю, серйозну стурбованість", - сказав Цахкна.

Росія поки не реагує

Міністр також зауважив, що Росія поки не відреагувала публічно на інцидент:

"Раніше Путін весь час грав загрозою застосування сили, і всі завжди відразу робили крок назад... Але цей конкретний випадок був також у центрі уваги Росії; туди були направлені російський підводний човен і військові кораблі", - наголосив Цахкна.

Та додав, що політика Трампа щодо Росії демонструє реальну здатність застосовувати силу:

"Він зробив це в Ірані, він зробив це у Венесуелі, він брав участь у цілому ряді різних операцій, і тепер те ж саме з цим танкером. Це не якась проста політична гра. Значить, є якісь особливі інтереси".

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Необхідність посилення оборони Європи

Водночас глава МЗС Естонії підкреслив важливість посилення власної обороноздатності та союзницьких відносин в НАТО:

"Ми самі повинні бути сильнішими, ми самі повинні робити все більший внесок і брати на себе більше відповідальності".

Цахкна також додав, що відносини США з Європою стали умовними:

"Вони є для нас дуже важливим партнером у військовій сфері та у сфері політики безпеки, але ми повинні розуміти, що відносини більше не є безумовними".

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