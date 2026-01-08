Последние шаги Трампа с применением силы вызывают серьезную обеспокоенность у Путина, - Цахкна

Последние шаги Дональда Трампа, в частности по задержанию российского танкера, демонстрируют способность США применять силу и могут насторожить российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Он подчеркнул, что задержание танкера под российским флагом в Северной Атлантике является беспрецедентным событием: поскольку судно, плававшее под флагом одной страны, было силой захвачено другой страной, и все это произошло в нейтральных водах.

"Но в то же время мы знаем, что все-таки перевозился подсанкционный груз, и, честно говоря, те шаги, которые Трамп сделал в последние дни с применением силы, все-таки вызывают у Путина, как я считаю, серьезную обеспокоенность", - сказал Цахкна.

Россия пока не реагирует

Министр также отметил, что Россия пока не отреагировала публично на инцидент:

"Раньше Путин все время играл угрозой применения силы, и все всегда сразу делали шаг назад... Но этот конкретный случай был также в центре внимания России; туда были направлены российская подводная лодка и военные корабли", - подчеркнул Цахкна.

И добавил, что политика Трампа в отношении России демонстрирует реальную способность применять силу:

"Он сделал это в Иране, он сделал это в Венесуэле, он участвовал в целом ряде различных операций, и теперь то же самое с этим танкером. Это не какая-то простая политическая игра. Значит, есть какие-то особые интересы".

Необходимость усиления обороны Европы

В то же время глава МИД Эстонии подчеркнул важность усиления собственной обороноспособности и союзных отношений в НАТО:

"Мы сами должны быть сильнее, мы сами должны вносить все больший вклад и брать на себя больше ответственности".

Цахкна также добавил, что отношения США с Европой стали условными:

"Они являются для нас очень важным партнером в военной сфере и в сфере политики безопасности, но мы должны понимать, что отношения больше не являются безусловными".

