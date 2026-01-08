Последние шаги Трампа с применением силы вызывают серьезную обеспокоенность у Путина, - Цахкна
Последние шаги Дональда Трампа, в частности по задержанию российского танкера, демонстрируют способность США применять силу и могут насторожить российского диктатора Владимира Путина.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
Он подчеркнул, что задержание танкера под российским флагом в Северной Атлантике является беспрецедентным событием: поскольку судно, плававшее под флагом одной страны, было силой захвачено другой страной, и все это произошло в нейтральных водах.
"Но в то же время мы знаем, что все-таки перевозился подсанкционный груз, и, честно говоря, те шаги, которые Трамп сделал в последние дни с применением силы, все-таки вызывают у Путина, как я считаю, серьезную обеспокоенность", - сказал Цахкна.
Россия пока не реагирует
Министр также отметил, что Россия пока не отреагировала публично на инцидент:
"Раньше Путин все время играл угрозой применения силы, и все всегда сразу делали шаг назад... Но этот конкретный случай был также в центре внимания России; туда были направлены российская подводная лодка и военные корабли", - подчеркнул Цахкна.
И добавил, что политика Трампа в отношении России демонстрирует реальную способность применять силу:
"Он сделал это в Иране, он сделал это в Венесуэле, он участвовал в целом ряде различных операций, и теперь то же самое с этим танкером. Это не какая-то простая политическая игра. Значит, есть какие-то особые интересы".
Необходимость усиления обороны Европы
В то же время глава МИД Эстонии подчеркнул важность усиления собственной обороноспособности и союзных отношений в НАТО:
"Мы сами должны быть сильнее, мы сами должны вносить все больший вклад и брать на себя больше ответственности".
Цахкна также добавил, что отношения США с Европой стали условными:
"Они являются для нас очень важным партнером в военной сфере и в сфере политики безопасности, но мы должны понимать, что отношения больше не являются безусловными".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Французам дали, німцям дали, можєм повторіть.
Цю дичину і сам Трамп озвучував.
Сьогодні його переклинило так, а завтра - хз куди понесе.
а рудий не тіки перекрив нам усю допомогу, а ще й вихваляється цим
саме ЗСУ найперші відстоюють інтереси не тільки України, а й США та усього Західного Світу у війні проти **********
то чого їх лишати допомоги? встановити жорсткий контроль та й уперед
нахіба попереджати зелень? накладайте на злодіїв санкції, арештовуйте майно/крипту, лапайте при виїзді за кордон, у чому для Штатів тут проблема?
з якої стороно підійти до Тампона, щоб його не розлютити
США мабуть навмисно підібрали такий час, коли ***** нічого не може прокоментувати з набряклим від уколів лицем.
При всій повазі до Естонії - яку таку власну обороноздатність може посилити Естонія? Навіть якщо всі притомні громадяни цієї країни запишуться у смертники...