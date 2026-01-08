РУС
Последние шаги Трампа с применением силы вызывают серьезную обеспокоенность у Путина, - Цахкна

Маргус Цахкна о сбивании самолетов НАТО

Последние шаги Дональда Трампа, в частности по задержанию российского танкера, демонстрируют способность США применять силу и могут насторожить российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна

Он подчеркнул, что задержание танкера под российским флагом в Северной Атлантике является беспрецедентным событием: поскольку судно, плававшее под флагом одной страны, было силой захвачено другой страной, и все это произошло в нейтральных водах.

"Но в то же время мы знаем, что все-таки перевозился подсанкционный груз, и, честно говоря, те шаги, которые Трамп сделал в последние дни с применением силы, все-таки вызывают у Путина, как я считаю, серьезную обеспокоенность", - сказал Цахкна.

Россия пока не реагирует

Министр также отметил, что Россия пока не отреагировала публично на инцидент:

"Раньше Путин все время играл угрозой применения силы, и все всегда сразу делали шаг назад... Но этот конкретный случай был также в центре внимания России; туда были направлены российская подводная лодка и военные корабли", - подчеркнул Цахкна.

И добавил, что политика Трампа в отношении России демонстрирует реальную способность применять силу:

"Он сделал это в Иране, он сделал это в Венесуэле, он участвовал в целом ряде различных операций, и теперь то же самое с этим танкером. Это не какая-то простая политическая игра. Значит, есть какие-то особые интересы".

Необходимость усиления обороны Европы

В то же время глава МИД Эстонии подчеркнул важность усиления собственной обороноспособности и союзных отношений в НАТО:

"Мы сами должны быть сильнее, мы сами должны вносить все больший вклад и брать на себя больше ответственности".

Цахкна также добавил, что отношения США с Европой стали условными:

"Они являются для нас очень важным партнером в военной сфере и в сфере политики безопасности, но мы должны понимать, что отношения больше не являются безусловными".

путин владимир (32662) Трамп Дональд (7410) Цахкна Маргус (106)
Топ комментарии
+4
***** вважало, що у його росії історична монополія на застосування сили, а тут - таке.
08.01.2026 12:28 Ответить
+4
Трамп нормальний чувак .Де тут сектанти імені Краснова?Підораси тупорилі,напечно ті з 73%
08.01.2026 12:30 Ответить
+3
нормальний би своєму військовому союзнику військову та іншу допомогу ніколи не перекрив би
а рудий не тіки перекрив нам усю допомогу, а ще й вихваляється цим
08.01.2026 12:36 Ответить
***** вважало, що у його росії історична монополія на застосування сили, а тут - таке.
08.01.2026 12:28 Ответить
історично вони 90% випадків отримували ********, аж до розпаду ... все інше їх волога фантазія (впевнений Ви це і так знаєте, просто ще раз зауважив)
08.01.2026 12:31 Ответить
Це їх не вилікувало аж ніяк.
Французам дали, німцям дали, можєм повторіть.
Цю дичину і сам Трамп озвучував.
08.01.2026 12:33 Ответить
Він просто здивований, бо такого трампонутому не дозволяв
08.01.2026 12:41 Ответить
Трамп нормальний чувак .Де тут сектанти імені Краснова?Підораси тупорилі,напечно ті з 73%
08.01.2026 12:30 Ответить
Ні, він ненормальний. І тому така хєрня і з нами, і з руснею, і з іншими.
Сьогодні його переклинило так, а завтра - хз куди понесе.
08.01.2026 12:32 Ответить
З нами така херня дякуючи мудрому наріту!Нічого його не клине,робить свою справу.
08.01.2026 12:36 Ответить
Трамп в першу чергу захищає інтереси американських корпорацій, де їм вигідна співпраця з орками як з купівлею дешевого урану, там співпраця, де зачіпає бізнесінтереси як з нафтою та скрапленим газом там жорсткі дії.
08.01.2026 12:36 Ответить
нормальний би своєму військовому союзнику військову та іншу допомогу ніколи не перекрив би
а рудий не тіки перекрив нам усю допомогу, а ще й вихваляється цим
08.01.2026 12:36 Ответить
Зебуїнів попереджали не КРАСТИ!Шмигаль збільшив виробництво зброї в 1.5 рази,навіщо та американська .Нормальна влада не слала б на мацкву двушку і не працювала на ворога
08.01.2026 12:41 Ответить
на фронті ЗСУ іпашать кацапських окупантів, саме ЗСУ найперші потребують для цього американської зброї, допомоги та підтримки
саме ЗСУ найперші відстоюють інтереси не тільки України, а й США та усього Західного Світу у війні проти **********
то чого їх лишати допомоги? встановити жорсткий контроль та й уперед
нахіба попереджати зелень? накладайте на злодіїв санкції, арештовуйте майно/крипту, лапайте при виїзді за кордон, у чому для Штатів тут проблема?
08.01.2026 12:47 Ответить
Для початку потрібно викрасти ішака і під суд,ось тобі проблема!
08.01.2026 12:54 Ответить
а з ****** шо робити?
08.01.2026 12:56 Ответить
То потім,головне порядок вдома
08.01.2026 12:59 Ответить
без вирішення проблеми із ****** домівки не буде
08.01.2026 13:01 Ответить
Проблему з куйлом не вирішити з тупим зрадником при владі.Чомусь народ хоче цього розуміти!
08.01.2026 13:04 Ответить
4 роки війни,нічого не захищено,дрони,ракеті на папері і вечірньому відосі.
08.01.2026 13:05 Ответить
Україна не військовий союзник США.
08.01.2026 12:50 Ответить
тоді на якій підставі США у період з лютого-березня 22-го до початку 25-го постачало своє озброєння, розвіддані, надавало фінансову допомогу та фактично фінансово утримувало Україну?
08.01.2026 12:54 Ответить
А потім побачили свої гроші вкрадені шайкою на чолі з ЗЕ .Нічого Вас не дивує?
08.01.2026 12:56 Ответить
і саме тому припинили фізично надавати ЗСУ озброєння для знищення кацапів?
08.01.2026 12:58 Ответить
Курська авантюра без відома США і невиправдовно велика втрата техніки(допомоги)
08.01.2026 12:57 Ответить
Коли ти вже не тільки пук, а і об...ся
08.01.2026 12:38 Ответить
Яка гра? - в Венесуелі величезні запаси нафти під боком в США
08.01.2026 12:34 Ответить
Пофік нам на думку пуйла.Ми ж пам'ятаємо, як війська пуйла в нейтральних водах біля Криму напали на наші катери і буксир. Били по них з літаків, гелікоптерів, катерів..., то пуйло не хоче це зробити по відношенню до військ США? Тонка кишка? Це ж не слабенька Україна, а сверх держава, яка може одним залпом затопити весь російський недофлот. А один простий мальчік від наріду змусив ДБР порушити справу проти Порошенка і виконував окремі доручення росії по їх кримінальній справі проти України.
08.01.2026 12:35 Ответить
ху*ло сидить і не знає що робити.
з якої стороно підійти до Тампона, щоб його не розлютити
08.01.2026 12:39 Ответить
Була така інфа, що ***** після нового року планував ботокс заливати (планова операція). Тому найближчі дні набряклу морду ***** ми не побачимо. А всі ці відео з святкування різдва було змонтовано як консерва. Тому після захоплення Мадуро та танкерів жодного відео з *****м не було,
США мабуть навмисно підібрали такий час, коли ***** нічого не може прокоментувати з набряклим від уколів лицем.
08.01.2026 12:41 Ответить
А двійники навіщо, він і так сам не виступає, або двійники під запис рота відкривають
08.01.2026 12:45 Ответить
двійникам і трійникам теж ботокс кололи тільки дешевий і китайськими шприцами.
08.01.2026 12:50 Ответить
08.01.2026 12:52 Ответить
"...глава МЗС Естонії підкреслив важливість посилення власної обороноздатності..."
При всій повазі до Естонії - яку таку власну обороноздатність може посилити Естонія? Навіть якщо всі притомні громадяни цієї країни запишуться у смертники...
08.01.2026 12:54 Ответить
 
 