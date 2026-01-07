Кіпрське головування в Раді ЄС може стати періодом завершення війни, - Зеленський

Перемовини України з європейськими партнерами та Сполученими Штатами вийшли на новий рівень і можуть створити умови для завершення війни вже найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Європейського Союзу.

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Глава держави наголосив, що нинішній етап дипломатичних зусиль є важливим для посилення міжнародної координації та тиску на державу-агресора. За його словами, Україна працює у тісній взаємодії з країнами ЄС, США та учасниками "Коаліції охочих".

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Новий етап переговорів

Володимир Зеленський зазначив, що досягнутий прогрес у перемовинах дозволяє говорити про реальні перспективи завершення війни. Особливу роль у цьому процесі відіграє Європейський Союз, зокрема в період головування Кіпру в Раді ЄС.

"Ми відзначаємо те, що перемовини досягли нового рубежу разом з нашими європейськими партнерами і, звісно, зі США і усіма учасниками Коаліції охочих. Ми розуміємо, що ця війна може завершитися ще під час вашого президентства", – заявив президент України.

За його словами, єдність партнерів і спільне бачення подальших кроків значно посилюють позиції України на міжнародній арені.

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Санкційний тиск і удари по економіці РФ

Окремо президент зупинився на темі санкцій проти Російської Федерації. Він підкреслив, що економічний тиск залишається ключовим інструментом стримування агресії та зменшення ресурсів РФ для ведення війни.

Зеленський повідомив, що готується новий пакет обмежень, а також вживаються додаткові заходи для протидії тіньовому флоту Росії. За його словами, кожен фінансовий удар по агресору зменшує його можливості продовжувати війну проти України.

Президент наголосив, що підтримка України з боку партнерів має бути послідовною та довгостроковою, адже саме це наближає справедливий мир.

Раніше Зеленський заявляв, що головування Кіпру в Раді ЄС вже розпочалося і триватиме протягом першої половини року. За його словами, Київ працює над тим, щоб за цей період максимально просунутися у відкритті переговорних кластерів і процесі вступу до Євросоюзу.

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