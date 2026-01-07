Зеленський про нову посаду для ексочільника МЗС Кулеби: "Не скажу"

Президент України Володимир Зеленський відмовився відповідати, чи розглядає він для колишнього очільника МЗС Дмитра Кулеби нову роль або посаду в державних інституціях після їхньої зустрічі.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Повернення Кулеби

"Не скажу", - так відповів Зеленський журналістам.

Водночас колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю "Українській правді", що не обговорював з президентом його призначення на якусь конкретну державну посаду.

"У нас була хороша розмова. В принципі, все так, як написав президент у своєму пості. Наша розмова стосувалася в основному ситуації в країні й трохи говорили про міжнародку".

На запитання про можливе призначення у Службу зовнішньої розвідки, про що повідомляли ряд ЗМІ (зокрема, РБК-Україна) та Telegram-каналів, Кулеба відповів: "Я взагалі не розумію, звідки ці розмови".

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Що передувало

5 січня Зеленський зустрівся з Кулебою. Тоді він казав, що вони обговорили "як політичну, так і інформаційну" ситуацію навколо України й що важливо, аби "український погляд на речі у світі був представлений".

Зустріч відбулась на тлі масових кадрових перестановок, зокрема, того ж дня змінили голову СБУ.

Кулеба очолював МЗС з 2020-го по 2024 рік.

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