Зеленский о новой должности для экс-главы МИД Кулебы: "Не скажу"
Президент Украины Владимир Зеленский отказался отвечать, рассматривает ли он для бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы новую роль или должность в государственных институтах после их встречи.
Об этом он сказал во время встречи с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.
Возвращение Кулебы
"Не скажу", - так ответил Зеленский журналистам.
В то же время бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью "Украинской правде", что не обсуждал с президентом его назначение на какую-либо конкретную государственную должность.
"У нас был хороший разговор. В принципе, все так, как написал президент в своем посте. Наш разговор касался в основном ситуации в стране и немного говорили о международке".
На вопрос о возможном назначении в Службу внешней разведки, о чем сообщали ряд СМИ (в частности, РБК-Украина) и Telegram-каналы, Кулеба ответил: "Я вообще не понимаю, откуда эти разговоры".
Что предшествовало
- 5 января Зеленский встретился с Кулебой. Тогда он говорил, что они обсудили "как политическую, так и информационную" ситуацию вокруг Украины и что важно, чтобы "украинский взгляд на вещи в мире был представлен".
- Встреча состоялась на фоне массовых кадровых перестановок, в частности, в тот же день сменили главу СБУ.
- Кулеба возглавлял МИД с 2020 по 2024 год.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Адмін: "Не скажу"