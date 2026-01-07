Зеленский о новой должности для экс-главы МИД Кулебы: "Не скажу"

Президент Украины Владимир Зеленский отказался отвечать, рассматривает ли он для бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы новую роль или должность в государственных институтах после их встречи.

сообщает Цензор.НЕТ.

Возвращение Кулебы

"Не скажу", - так ответил Зеленский журналистам.

В то же время бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью "Украинской правде", что не обсуждал с президентом его назначение на какую-либо конкретную государственную должность.

"У нас был хороший разговор. В принципе, все так, как написал президент в своем посте. Наш разговор касался в основном ситуации в стране и немного говорили о международке".

На вопрос о возможном назначении в Службу внешней разведки, о чем сообщали ряд СМИ (в частности, РБК-Украина) и Telegram-каналы, Кулеба ответил: "Я вообще не понимаю, откуда эти разговоры".

Что предшествовало

5 января Зеленский встретился с Кулебой. Тогда он говорил, что они обсудили "как политическую, так и информационную" ситуацию вокруг Украины и что важно, чтобы "украинский взгляд на вещи в мире был представлен".

Встреча состоялась на фоне массовых кадровых перестановок, в частности, в тот же день сменили главу СБУ.

Кулеба возглавлял МИД с 2020 по 2024 год.

