Кадровые решения Зеленского подчинены одной цели – победе в войне, - "слуга народа" Чернев
Последние кадровые перестановки, которые утвердил президент Владимир Зеленский, означают концентрацию больше на военных вопросах и направление всех усилий, в частности внутренних ресурсов, на нужды ВСУ.
Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Егор Чернев, говорится в материале Цензор.НЕТ "Кадровый "калейдоскоп" в "турборежиме". Что задумал Зеленский?".
Мирные переговоры
"Как известно, хочешь мира – готовься к войне. Мы же осознаем, что Российская Федерация, к сожалению, не очень договорная. Наша задача – продержаться как можно дольше, демонстрируя, в частности Америке, свое умение договариваться и возможности на поле боя. Мы понимаем: пока продолжаются переговоры, нам все равно нужно воевать и продолжать защищать свою страну. Хорошо, если война закончится через месяц-два, и все же будут достигнуты определенные мирные соглашения о справедливом, а не любом мире. Но если этого не произойдет? Из-за этого еще несколько месяцев назад мы и активизировали усилия в вопросе получения партнерской помощи, зная, что нам не хватает средств в нынешних условиях", - отметил он.
По мнению Чернева, Украина сейчас должна максимально сконцентрировать все усилия на усилении обороноспособности и возможностей для ведения войны.
О кадровых изменениях
Относительно увольнения Малюка, нардеп не знает, чем продиктовано такое решение президента – "это его квота". Однако, подчеркивает он, этот вопрос еще должен пройти голосование в Верховной Раде.
"Будут ли голоса за увольнение Малюка? Посмотрим в зале. Действительно, Василий Васильевич имеет огромную поддержку и уважение не только в войсках, но и среди депутатского корпуса, в частности в нашем комитете. В то же время, думаю, что и Хмара может набрать необходимое количество голосов за его назначение. Ведь он показал себя как эффективный руководитель "Альфы", к которому также на протяжении всего этого времени вопросов не было", - отметил "слуга народа".
Также, по его мнению, усиление Михаилом Федоровым Министерства обороны Украины больше продиктовано вопросами необходимости повышения технологичности Сил обороны Украины и отходом от советских стандартов, а также переходом к армии современного типа.
"Назначение же Буданова означает концентрацию больше на военных вопросах в полном объеме и направление всех усилий, в частности внутренних ресурсов, на нужды армии. Все сейчас должно быть подчинено одной цели – победе в войне. Буданов, имея неплохие связи с нашими партнерами – США, и участвуя в мирных переговорах, может, как раз-таки, наладить эти процессы внутри. В большей степени концентрация идет именно на военную составляющую. То есть и Офис президента, и Служба безопасности – это все-таки акцент именно на военной составляющей", – добавил он.
Полный материал Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
- Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
- Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
- Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
- 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.
Підарас
Гончарук, шмигаль, свиренко з групою держсекретарів з КМУ та генпрокурорами «на 💯🤑🤑🤑% своїх», можуть підтвердити це, по категоріям населення України!!
А служка НЕ народний з ВРУ, глибоко лизнув задницю у зеленського!! Аж «сруськім мірам» засмерділося….
У вас може бути якесь трохи інше уявлення про перемогу.
А обезголовлення ЗСУ у 2023 році теж було заради перемоги?
А заради чиєї перемоги?
Призначення Резнікова Міністром Оборони - це для виграшу у війні.
Зняття Резнікова, і призначення Умерова - це для перемоги у війні.
Зняття Умерова , і призначення Шмигала - це для перемоги у війні.
Зняття Шмигаля, і призначення Фйодорова - це для перемоги у війні.
В всі кадрові рішення після цього продиктовані виключно особистісними емоційними мотивами головзебіла та проявами лояльності від тих чи інших пошуковувачів вищих чиновницьких посад.
Отже, перемога на майбутніх виборах вже прирівнюється до перемоги у війні?
Тобто звільнення Сирського і компанії, з його "радянськими підходами" не на часі... А ось Федоров, прям "підвищить" технологічність і ***********?
А що в нас зараз? СВО?
З ким воювати будемо?
Готуватись треба було в 19-21 роках, мудрагель недороблений.
Ну прям все для перемоги!
Бо в немилiсть ся влетiти маете ви ризик.
На Залужного , чи й iнших можете кричати,
ЩО до Вави, на те зась - "краба" танцювати.