РУС
Новости Кадровые изменения Назначение Буданова главой ОП
964 57

Кадровые решения Зеленского подчинены одной цели – победе в войне, - "слуга народа" Чернев

Народный депутат "Слуги народа" Егор Чернев

Последние кадровые перестановки, которые утвердил президент Владимир Зеленский, означают концентрацию больше на военных вопросах и направление всех усилий, в частности внутренних ресурсов, на нужды ВСУ.

Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Егор Чернев, говорится в материале Цензор.НЕТ "Кадровый "калейдоскоп" в "турборежиме". Что задумал Зеленский?".

Читайте в нашем Telegram-канале

Мирные переговоры

"Как известно, хочешь мира – готовься к войне. Мы же осознаем, что Российская Федерация, к сожалению, не очень договорная. Наша задача – продержаться как можно дольше, демонстрируя, в частности Америке, свое умение договариваться и возможности на поле боя. Мы понимаем: пока продолжаются переговоры, нам все равно нужно воевать и продолжать защищать свою страну. Хорошо, если война закончится через месяц-два, и все же будут достигнуты определенные мирные соглашения о справедливом, а не любом мире. Но если этого не произойдет? Из-за этого еще несколько месяцев назад мы и активизировали усилия в вопросе получения партнерской помощи, зная, что нам не хватает средств в нынешних условиях", - отметил он. 

По мнению Чернева, Украина сейчас должна максимально сконцентрировать все усилия на усилении обороноспособности и возможностей для ведения войны.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завтра ничего не закончится. Переговорный процесс будет идти медленно, - "слуга народа" Чернев

О кадровых изменениях

Относительно увольнения Малюка, нардеп не знает, чем продиктовано такое решение президента – "это его квота". Однако, подчеркивает он, этот вопрос еще должен пройти голосование в Верховной Раде.

"Будут ли голоса за увольнение Малюка? Посмотрим в зале. Действительно, Василий Васильевич имеет огромную поддержку и уважение не только в войсках, но и среди депутатского корпуса, в частности в нашем комитете. В то же время, думаю, что и Хмара может набрать необходимое количество голосов за его назначение. Ведь он показал себя как эффективный руководитель "Альфы", к которому также на протяжении всего этого времени вопросов не было", - отметил "слуга народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей пленарной неделе Рада рассмотрит кадровые ротации в Кабмине, - Железняк

Также, по его мнению, усиление Михаилом Федоровым Министерства обороны Украины больше продиктовано вопросами необходимости повышения технологичности Сил обороны Украины и отходом от советских стандартов, а также переходом к армии современного типа. 

"Назначение же Буданова означает концентрацию больше на военных вопросах в полном объеме и направление всех усилий, в частности внутренних ресурсов, на нужды армии. Все сейчас должно быть подчинено одной цели – победе в войне. Буданов, имея неплохие связи с нашими партнерами – США, и участвуя в мирных переговорах, может, как раз-таки, наладить эти процессы внутри. В большей степени концентрация идет именно на военную составляющую. То есть и Офис президента, и Служба безопасности – это все-таки акцент именно на военной составляющей", – добавил он.

Полный материал Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о назначении Буданова: Я усиливаю свою переговорную команду

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал ряд указов: Поклад стал первым заместителем главы СБУ

Автор: 

Зеленский Владимир (23304) кадры (625) Чернев Егор (107)
Топ комментарии
+14
С украинским народом
06.01.2026 18:52 Ответить
+12
то є так, перемозі у війні, але є нюанс - з ким?...
06.01.2026 18:50 Ответить
+10
Обезголовлення у розпал війни ГУРМО та СБУ, які 4 роки наносили найбільш болючі удари по РФ - це точно заради перемоги?
А обезголовлення ЗСУ у 2023 році теж було заради перемоги?
А заради чиєї перемоги?
06.01.2026 18:54 Ответить
то є так, перемозі у війні, але є нюанс - з ким?...
06.01.2026 18:50 Ответить
С украинским народом
06.01.2026 18:52 Ответить
Кадрові рішення Зеленського це кадрова агонія при відсутності команди, а команди немає бо у корупціонерів немає союзників, є тільки подєльники. Для того щоб були союзники, потрібно щоб Президент був політиком який сповідає певні принципи. А якщо головний принцип Президента - мені ніхто не потрібен, в мене є 5-6 менеджерів які все розрулять, то про яку команду можна говорти?
06.01.2026 18:59 Ответить
Дивлячись як тцк "воює" зі своїм народом на вулицях кожен день, то це вже недивно, питання на кого вони працюють?
06.01.2026 19:02 Ответить
ТЦК все правильно робить, потрібно більше ловити, бо окопи пусті.
06.01.2026 19:14 Ответить
Вони до окопів не доходять, з 30тисяч мобіків, 24 тис чистих сзч , 6 тисяч теж десь розчиняються, і хтось ще вважає що така система мобілізації єфективна.. Мабуть такі боти як оцей ляшенко
06.01.2026 19:22 Ответить
Сциш, підспідничник?
06.01.2026 19:18 Ответить
Нафронтник, 🖕🖕🖕 це тобі
06.01.2026 19:20 Ответить
Дивись щоб ТЦК до тебе не прийшли, прямо додому) Довийобуєшся.
06.01.2026 19:21 Ответить
🖕🖕🖕 воно прийде до тебе скоріше всього, такі нафронтники дуже войовничі в інтернеті, а як візьмуть за яйки до обісреться
06.01.2026 19:23 Ответить
Так що 🖕🖕🖕
06.01.2026 19:25 Ответить
Чекай далі росіянських воєнкоматів, вони ж з тобою будуть панькатись та в сраку цілувати, коли прийдуть за тобою, щоб воювать з НАТОй.
Підарас
06.01.2026 19:26 Ответить
З 2019 року, Оманський зеленський, багато уже «переміг» Українців!!!
Гончарук, шмигаль, свиренко з групою держсекретарів з КМУ та генпрокурорами «на 💯🤑🤑🤑% своїх», можуть підтвердити це, по категоріям населення України!!
А служка НЕ народний з ВРУ, глибоко лизнув задницю у зеленського!! Аж «сруськім мірам» засмерділося….
06.01.2026 19:03 Ответить
Главный вопрос- ЧЬЯ победа имеется в виду?
06.01.2026 18:52 Ответить
Тобто, усунення найбільш ефективних керівників надважливіших структур має сприяти перемозі у війні?! Дивна, м'яко кажучи, логіка! Краще б вже промовчали.....
06.01.2026 18:53 Ответить
Так. Зелені балакаючі голови просувають ідею в маси, що не вся країна в окупації, то вже є перемога.
У вас може бути якесь трохи інше уявлення про перемогу.
06.01.2026 19:04 Ответить
Ну так "перемозі кислобздіїв у війні". Просто одне слово викидають. А так все правильно.
06.01.2026 19:19 Ответить
зєля і його шобло 6 років роблять все, щоб перемогла раша!
06.01.2026 18:53 Ответить
Кадрові рішення Зеленського підпорядковані одній меті - перемозі у війні, - "слуга народу" Чернєв обкурений.або не адекват..Кадрових рішень "зепоцріота" вже стільки було,що куйла мабуть вже два роки тому можна було розгромити в пух і прах ,але кадрові рішення "зепоцріота" хіба.що за,,,їбали український народ???(скажи хто Твої кадри, і я Тобі скажу,що Ти ворог України)))
06.01.2026 18:53 Ответить
2ка на мацкву - то ж мабуть теж заради перемоги у війні? Тільки кого з ким?
06.01.2026 18:54 Ответить
Шось з головою? - нам би вистояти -сьогодні писали шо кацапи вже в передмісті Запоріжжя
06.01.2026 18:54 Ответить
Обезголовлення у розпал війни ГУРМО та СБУ, які 4 роки наносили найбільш болючі удари по РФ - це точно заради перемоги?
А обезголовлення ЗСУ у 2023 році теж було заради перемоги?
А заради чиєї перемоги?
06.01.2026 18:54 Ответить
Ішак намагається врятувати свою власну дупу. Все інше, навіть, не другорядне.
06.01.2026 18:54 Ответить
Без коментарів.
06.01.2026 18:54 Ответить
Одній меті: перекинуть своє лайно на інших!
06.01.2026 18:55 Ответить
То нехай ****** в окоп і перемагає у війні...
06.01.2026 18:57 Ответить
Одній меті: перекинуть своє лайно на інших!
06.01.2026 18:57 Ответить
Виступає хор зелених членосмоків на замовлення членограя.
06.01.2026 18:57 Ответить
а коли вже голів ода оприлюднять , хто знає ?
06.01.2026 18:58 Ответить
Найем..і інші міндічі
06.01.2026 19:11 Ответить
Чьей? А может, чтобы красть больше?
06.01.2026 18:58 Ответить
Наприклад.
Призначення Резнікова Міністром Оборони - це для виграшу у війні.
Зняття Резнікова, і призначення Умерова - це для перемоги у війні.
Зняття Умерова , і призначення Шмигала - це для перемоги у війні.
Зняття Шмигаля, і призначення Фйодорова - це для перемоги у війні.
06.01.2026 19:00 Ответить
Це для перпемоги - зняття главзеба.
06.01.2026 19:13 Ответить
Кадрові рішення Зеленського й призвели до цієї фази російсько-української війни.
В всі кадрові рішення після цього продиктовані виключно особистісними емоційними мотивами головзебіла та проявами лояльності від тих чи інших пошуковувачів вищих чиновницьких посад.
06.01.2026 19:00 Ответить
Дякуємо що пояснив!
Отже, перемога на майбутніх виборах вже прирівнюється до перемоги у війні?
06.01.2026 19:03 Ответить
посилення Михайлом Федоровим Міністерства оборони України більше продиктоване питаннями необхідності підвищення технологічності Сил оборони України та відходом від радянських стандартів, а також переходом до армії ********* типу.

Тобто звільнення Сирського і компанії, з його "радянськими підходами" не на часі... А ось Федоров, прям "підвищить" технологічність і ***********?
06.01.2026 19:03 Ответить
"Як відомо, хочеш миру - готуйся до війни" Джерело: https://censor.net/ua/n3594112
А що в нас зараз? СВО?
З ким воювати будемо?
Готуватись треба було в 19-21 роках, мудрагель недороблений.
06.01.2026 19:06 Ответить
Найвеличніший - він такий - все для перемоги! З перших днів, коли закривав ракетно-снарядні програми, назначав того ж баканова і чотирьох його замів, котрі виявилися співробітниками кремлівських спецслужб, коли садив бойових генералів, коли розміновував південь України і акваторію Азовського моря, коли стелив дороги перед окупаційною ордою ....
Ну прям все для перемоги!
06.01.2026 19:06 Ответить
Веди Зеленский нас скорее в бой...
06.01.2026 19:09 Ответить
я так дивлюсь совок давно здох і розложився, а комсомольці все ті самі
06.01.2026 19:17 Ответить
Вибори
06.01.2026 19:10 Ответить
потужно глибоко! ))
06.01.2026 19:14 Ответить
06.01.2026 19:15 Ответить
ці кадрові рішення мають зміцнити зелену владу,щоб і далі мародерити
06.01.2026 19:18 Ответить
Таки так, зелене чмо ВСЕ підпорядковує під перемогу рашки у цій війні.
06.01.2026 19:21 Ответить
Всі пам'ятають як ви "готувалися" до війни виб@ядки прострочені.
06.01.2026 19:21 Ответить
До зеленського завжди ластяться пiдлизи,
Бо в немилiсть ся влетiти маете ви ризик.
На Залужного , чи й iнших можете кричати,
ЩО до Вави, на те зась - "краба" танцювати.
06.01.2026 19:23 Ответить
Невже Бубочка замінив Сирського на Залужного, а ми цього не знаємо?
06.01.2026 19:24 Ответить
Не лижи так старанно, бо язик в сраці паяца застряне!
06.01.2026 19:25 Ответить
Може затягнути !
06.01.2026 19:29 Ответить
Можна багато місяців їздити в пусті поїздки і торочити про "мир", ", закінчення війни" і тому подібне, зручно як, за державний кошт.
06.01.2026 19:26 Ответить
Кадрові рішення Зеленського підпорядковані одній меті - боротьбі за свій впавший рейтинх...
06.01.2026 19:27 Ответить
Знявши Малюка Зє переможе ? Ну-ну.
06.01.2026 19:27 Ответить
Реальне забезпечення ЗСУ, стабільність фронту, вирубка корупції. Він що не розуміє, що зараз в цьому є гостра необхідність і треба цим займатися, а не на ходу, зламавши голову ліпити оновлення,та призначати нові "громовідводи".
06.01.2026 19:28 Ответить
"мамо, нас люди хвалять. А хто хвалить, доню?
06.01.2026 19:32 Ответить
І перестали бити по нпз росії.
06.01.2026 19:35 Ответить
 
 