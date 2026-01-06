Кадровые решения Зеленского подчинены одной цели – победе в войне, - "слуга народа" Чернев

Последние кадровые перестановки, которые утвердил президент Владимир Зеленский, означают концентрацию больше на военных вопросах и направление всех усилий, в частности внутренних ресурсов, на нужды ВСУ.

Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Егор Чернев, говорится в материале Цензор.НЕТ "Кадровый "калейдоскоп" в "турборежиме". Что задумал Зеленский?".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мирные переговоры

"Как известно, хочешь мира – готовься к войне. Мы же осознаем, что Российская Федерация, к сожалению, не очень договорная. Наша задача – продержаться как можно дольше, демонстрируя, в частности Америке, свое умение договариваться и возможности на поле боя. Мы понимаем: пока продолжаются переговоры, нам все равно нужно воевать и продолжать защищать свою страну. Хорошо, если война закончится через месяц-два, и все же будут достигнуты определенные мирные соглашения о справедливом, а не любом мире. Но если этого не произойдет? Из-за этого еще несколько месяцев назад мы и активизировали усилия в вопросе получения партнерской помощи, зная, что нам не хватает средств в нынешних условиях", - отметил он.

По мнению Чернева, Украина сейчас должна максимально сконцентрировать все усилия на усилении обороноспособности и возможностей для ведения войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завтра ничего не закончится. Переговорный процесс будет идти медленно, - "слуга народа" Чернев

О кадровых изменениях

Относительно увольнения Малюка, нардеп не знает, чем продиктовано такое решение президента – "это его квота". Однако, подчеркивает он, этот вопрос еще должен пройти голосование в Верховной Раде.

"Будут ли голоса за увольнение Малюка? Посмотрим в зале. Действительно, Василий Васильевич имеет огромную поддержку и уважение не только в войсках, но и среди депутатского корпуса, в частности в нашем комитете. В то же время, думаю, что и Хмара может набрать необходимое количество голосов за его назначение. Ведь он показал себя как эффективный руководитель "Альфы", к которому также на протяжении всего этого времени вопросов не было", - отметил "слуга народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей пленарной неделе Рада рассмотрит кадровые ротации в Кабмине, - Железняк

Также, по его мнению, усиление Михаилом Федоровым Министерства обороны Украины больше продиктовано вопросами необходимости повышения технологичности Сил обороны Украины и отходом от советских стандартов, а также переходом к армии современного типа.

"Назначение же Буданова означает концентрацию больше на военных вопросах в полном объеме и направление всех усилий, в частности внутренних ресурсов, на нужды армии. Все сейчас должно быть подчинено одной цели – победе в войне. Буданов, имея неплохие связи с нашими партнерами – США, и участвуя в мирных переговорах, может, как раз-таки, наладить эти процессы внутри. В большей степени концентрация идет именно на военную составляющую. То есть и Офис президента, и Служба безопасности – это все-таки акцент именно на военной составляющей", – добавил он.

Полный материал Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о назначении Буданова: Я усиливаю свою переговорную команду

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал ряд указов: Поклад стал первым заместителем главы СБУ