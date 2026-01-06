Кадрові рішення Зеленського підпорядковані одній меті – перемозі у війні, - "слуга народу" Чернєв

Останні кадрові перестановки, які ухвалив президент Володимир Зеленський, означають концентрацію більше на військових питаннях й спрямування всіх зусиль, зокрема внутрішніх ресурсів, на потреби ЗСУ.

Про це заявив заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Кадровий "калейдоскоп" у "турборежимі". Що задумав Зеленський?".

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Мирні переговори

"Як відомо, хочеш миру - готуйся до війни. Ми ж усвідомлюємо, що Російська Федерація, на жаль, не дуже договороспроможна. Наше завдання –– протриматися максимально довго, демонструючи, зокрема Америці, своє вміння домовлятися та можливості на полі бою. Ми розуміємо: поки тривають переговори, нам все одно потрібно воювати й продовжувати захищати свою країну. Добре, якщо війна закінчиться через місяць-два, і все ж таки будуть досягнуті певні мирні угоди про справедливий, а не будь-який мир. Але якщо цього не станеться? Через це ще декілька місяців тому ми й активізували зусилля у питанні отримання партнерської допомоги, знаючи, що нам не вистачає коштів у нинішніх умовах", - зазначив він.

На думку Чернєва, Україна зараз має максимально сконцентрувати всі зусилля на посиленні обороноздатності й спроможностей для ведення війни.

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Про кадрові зміни

Щодо звільнення Малюка, нардеп не знає, чим продиктоване таке рішення президента – "це його квота". Однак, наголошує він, це питання ще має пройти голосування у Верховній Раді.

"Чи будуть голоси за звільнення Малюка? Побачимо в залі. Дійсно, Василь Васильович має шалену підтримку і повагу не тільки у військах, а й серед депутатського корпусу, зокрема в нашому комітеті. Водночас, думаю, що і Хмара може набрати необхідну кількість голосів за його призначення. Адже він показав себе як ефективний очільник "Альфи", до якого також протягом усього цього часу питань не було", - зауважив "слуга народу".

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Також, на його думку, посилення Михайлом Федоровим Міністерства оборони України більше продиктоване питаннями необхідності підвищення технологічності Сил оборони України та відходом від радянських стандартів, а також переходом до армії сучасного типу.

"Призначення ж Буданова означає концентрацію більше на військових питаннях у повному обсязі й спрямування всіх зусиль, зокрема внутрішніх ресурсів, на потреби армії. Все зараз має бути підпорядковане одній меті – перемозі у війні. Буданов, маючи непогані зв’язки з нашими партнерами – США, і беручи участь у мирних переговорах, може, якраз-таки, налагодити ці процеси всередині. Більшою мірою концентрація йде саме на військову складову. Тобто й Офіс президента, і Служба безпеки - це таки акцент саме на військовій компоненті", - додав він.

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Що передувало?

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