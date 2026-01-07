Кипрское председательство в Совете ЕС может стать периодом завершения войны, - Зеленский

Переговоры Украины с европейскими партнерами и Соединенными Штатами вышли на новый уровень и могут создать условия для завершения войны в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза.

Глава государства подчеркнул, что нынешний этап дипломатических усилий важен для усиления международной координации и давления на государство-агрессора. По его словам, Украина работает в тесном взаимодействии со странами ЕС, США и участниками "Коалиции желающих".

Новый этап переговоров

Владимир Зеленский отметил, что достигнутый прогресс в переговорах позволяет говорить о реальных перспективах завершения войны. Особую роль в этом процессе играет Европейский Союз, в частности в период председательства Кипра в Совете ЕС.

"Мы отмечаем, что переговоры достигли нового рубежа вместе с нашими европейскими партнерами и, конечно, с США и всеми участниками Коалиции желающих. Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства", - заявил президент Украины.

По его словам, единство партнеров и общее видение дальнейших шагов значительно усиливают позиции Украины на международной арене.

Санкционное давление и удары по экономике РФ

Отдельно президент остановился на теме санкций против Российской Федерации. Он подчеркнул, что экономическое давление остается ключевым инструментом сдерживания агрессии и уменьшения ресурсов РФ для ведения войны.

Зеленский сообщил, что готовится новый пакет ограничений, а также принимаются дополнительные меры для противодействия теневому флоту России. По его словам, каждый финансовый удар по агрессору уменьшает его возможности продолжать войну против Украины.

Президент подчеркнул, что поддержка Украины со стороны партнеров должна быть последовательной и долгосрочной, ведь именно это приближает справедливый мир.

Ранее Зеленский заявлял, что председательство Кипра в Совете ЕС уже началось и продлится в течение первой половины года. По его словам, Киев работает над тем, чтобы за этот период максимально продвинуться в открытии переговорных кластеров и процессе вступления в Евросоюз.

