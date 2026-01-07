РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10816 посетителей онлайн
Новости Видео Использование замороженных активов РФ Репарации из России
779 5

Зеленский, Христодулидис, Кошта и фон дер Ляйен обсудили оборонную помощь Украине и репарационный заем. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел совместную встречу с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

О чем говорили?

По словам Зеленского, было обсуждено много тем.

"Ключевое – приоритеты председательства Кипра в Совете ЕС, оборонная помощь Украине со стороны государств Евросоюза, в частности - усиление противовоздушной обороны, боевой авиации и производство дронов, реальный прогресс в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз", - отметил президент.

Читайте также: Россия должна быть наказана за все зло, которое принесла на нашу землю, - Зеленский

Кроме того, стороны обсудили и продолжение работы над репарационным займом для восстановления финансовой стабильности Украины.

Роль Европы в мирных усилиях

"Цени всю поддержку. Спасибо партнерам за участие в работе по достижению достойного мира. Европа должна играть важную роль во всех мирных усилиях, и наши общие интересы должны быть защищены", - добавил Зеленский.

Читайте также: Украина рассчитывает на использование всех 210 млрд российских активов, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза 18 декабря не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
  • Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
  • Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Автор: 

Зеленский Владимир (24895) Урсула фон дер Ляйен (766) Антониу Кошта (150) Христодулидис Никос (2)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 