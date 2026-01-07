Зеленский, Христодулидис, Кошта и фон дер Ляйен обсудили оборонную помощь Украине и репарационный заем. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел совместную встречу с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
По словам Зеленского, было обсуждено много тем.
"Ключевое – приоритеты председательства Кипра в Совете ЕС, оборонная помощь Украине со стороны государств Евросоюза, в частности - усиление противовоздушной обороны, боевой авиации и производство дронов, реальный прогресс в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз", - отметил президент.
Кроме того, стороны обсудили и продолжение работы над репарационным займом для восстановления финансовой стабильности Украины.
Роль Европы в мирных усилиях
"Цени всю поддержку. Спасибо партнерам за участие в работе по достижению достойного мира. Европа должна играть важную роль во всех мирных усилиях, и наши общие интересы должны быть защищены", - добавил Зеленский.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза 18 декабря не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
- Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
- Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.
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