Зеленский, Христодулидис, Кошта и фон дер Ляйен обсудили оборонную помощь Украине и репарационный заем. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел совместную встречу с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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О чем говорили?

По словам Зеленского, было обсуждено много тем.

"Ключевое – приоритеты председательства Кипра в Совете ЕС, оборонная помощь Украине со стороны государств Евросоюза, в частности - усиление противовоздушной обороны, боевой авиации и производство дронов, реальный прогресс в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз", - отметил президент.

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Кроме того, стороны обсудили и продолжение работы над репарационным займом для восстановления финансовой стабильности Украины.

Роль Европы в мирных усилиях

"Цени всю поддержку. Спасибо партнерам за участие в работе по достижению достойного мира. Европа должна играть важную роль во всех мирных усилиях, и наши общие интересы должны быть защищены", - добавил Зеленский.

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Что предшествовало?