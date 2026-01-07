Зеленський, Христодулідіс, Кошта і фон дер Ляєн обговорили оборонну допомогу Україні та репараційну позику. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів спільну зустріч із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, президентом Європейської ради Антоніу Коштою і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

За словами Зеленського, було обговорено багато тем.

"Ключове – пріоритети головування Кіпру в Раді ЄС, оборонна допомога Україні з боку держав Євросоюзу, зокрема посилення протиповітряної оборони, бойової авіації та виробництво дронів, реальний прогрес у переговорах про вступ України до Євросоюзу", - зазначив президент.

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Крім того, сторони обговорили і продовження роботи над репараційною позикою для відновлення фінансової стабільності України.

Роль Європи у мирних зусиллях

"Ціную всю підтримку. Дякую партнерам за участь у роботі для досягнення достойного миру. Європа має відігравати важливу роль у всіх мирних зусиллях, і наші спільні інтереси мають бути захищені", - додав Зеленський.

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