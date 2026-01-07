Зеленський, Христодулідіс, Кошта і фон дер Ляєн обговорили оборонну допомогу Україні та репараційну позику. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський провів спільну зустріч із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, президентом Європейської ради Антоніу Коштою і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Про що говорили?
За словами Зеленського, було обговорено багато тем.
"Ключове – пріоритети головування Кіпру в Раді ЄС, оборонна допомога Україні з боку держав Євросоюзу, зокрема посилення протиповітряної оборони, бойової авіації та виробництво дронів, реальний прогрес у переговорах про вступ України до Євросоюзу", - зазначив президент.
Крім того, сторони обговорили і продовження роботи над репараційною позикою для відновлення фінансової стабільності України.
Роль Європи у мирних зусиллях
"Ціную всю підтримку. Дякую партнерам за участь у роботі для досягнення достойного миру. Європа має відігравати важливу роль у всіх мирних зусиллях, і наші спільні інтереси мають бути захищені", - додав Зеленський.
Що передувало?
- Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу 18 грудня не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
- Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
- Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.
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