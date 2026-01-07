УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13241 відвідувач онлайн
Новини Відео Використання заморожених активів РФ Репарації з Росії
779 5

Зеленський, Христодулідіс, Кошта і фон дер Ляєн обговорили оборонну допомогу Україні та репараційну позику. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів спільну зустріч із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, президентом Європейської ради Антоніу Коштою і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Про що говорили?

За словами Зеленського, було обговорено багато тем.

"Ключове – пріоритети головування Кіпру в Раді ЄС, оборонна допомога Україні з боку держав Євросоюзу, зокрема посилення протиповітряної оборони, бойової авіації та виробництво дронів, реальний прогрес у переговорах про вступ України до Євросоюзу", - зазначив президент.

Також читайте: Росія має бути покарана за все зло, яке принесла на нашу землю, - Зеленський

Крім того, сторони обговорили і продовження роботи над репараційною позикою для відновлення фінансової стабільності України.

Роль Європи у мирних зусиллях

"Ціную всю підтримку. Дякую партнерам за участь у роботі для досягнення достойного миру. Європа має відігравати важливу роль у всіх мирних зусиллях, і наші спільні інтереси мають бути захищені", - додав Зеленський.

Також читайте: Україна розраховує на використання всіх 210 млрд російських активів, - Зеленський

Що передувало?

  • Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу 18 грудня не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
  • Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
  • Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

Автор: 

Зеленський Володимир (28420) фон дер Ляєн Урсула (1020) Кошта Антоніу (152) Христодулідіс Нікос (2)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 