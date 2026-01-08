РУС
Документ о гарантиях безопасности фактически готов к финализации на высшем уровне с Трампом, - Зеленский

Документ о гарантиях безопасности от США: Зеленский рассказал подробности

Президент Владимир Зеленский заявил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации на высшем уровне с Дональдом Трампом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram

Что известно?

Так, президент заслушал доклад Рустема Умерова по результатам переговоров нашей команды во Франции вчера.

"Фактически готов к финализации на высшем уровне с Президентом Соединенных Штатов двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины. Важно, что Украине удается и в дальнейшем объединять работу европейской и американской команд, и совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию.

Были обсуждены и сложные вопросы из базовой рамки для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа. Понимаем, что американская сторона будет общаться с Россией, и ожидаем фидбек – готов ли агрессор реально заканчивать войну", - пояснил Зеленский.

Переговорная команда будет докладывать обо всех деталях встреч после возвращения в Киев.

"Также информируем партнеров о последствиях российских ударов, которые точно не свидетельствуют, что Москва пересматривает свои приоритеты. В этом контексте необходимо, чтобы давление на Россию росло так же, как интенсивно работают переговорные команды.

Реалистичность будущих гарантий безопасности должна быть доказана способностью партнеров уже на этом этапе оказывать действенное давление на агрессора. Готовим новые соответствующие контакты с партнерами", - подытожил он.

Развертывание сил поддержки в Украине

Топ комментарии
+3
це все пусті слова ... РФ не припинить бойових дій, їй не потрібні війська Британії чи Франції і навіть якщо буде змушена припини просування вона не припинить обстріли України, їй потрібна капітуляція України... це основні заголовки європейської преси після паризького східняка охочих інвалідів...
08.01.2026 14:15 Ответить
+2
#уйня
08.01.2026 14:13 Ответить
+2
Гарантії кому?
08.01.2026 14:14 Ответить
#уйня
08.01.2026 14:13 Ответить
Гарантії кому?
08.01.2026 14:14 Ответить
Гарантії сворі зелених мародерів.
Тут в Дніпропетровській області відключені від енергетики шахти, сотні тисяч громадян без світла,води і тепла, фактично в країні дуже важка ситуація, ворог обстрілює міста і вбиває громадян, а Зеленського це ніби не стосується, він продовжує гастролі і брехати про досягнення.
08.01.2026 14:27 Ответить
Як почитаю зеновини відразу голова починає боліти.
08.01.2026 14:15 Ответить
це все пусті слова ... РФ не припинить бойових дій, їй не потрібні війська Британії чи Франції і навіть якщо буде змушена припини просування вона не припинить обстріли України, їй потрібна капітуляція України... це основні заголовки європейської преси після паризького східняка охочих інвалідів...
08.01.2026 14:15 Ответить
Нікчемна декларація від « Coalition of willing»
https://steigan.no/2026/01/en-verdilos-erklaering-fra-koalisjonen-av-villige/
08.01.2026 14:16 Ответить
Навіть не смішно
08.01.2026 14:18 Ответить
Хай склад ЯЗ організують в Україні. Це, на мою думку, єдина дієва гарантія безпеки. Кацапам в бєлорашкє можна, а сша в Україні ні? Що за стереотипи.
08.01.2026 14:22 Ответить
«Теоретично готовий» - неготовий повністю, «Фактично готовий»- повністю неготовий
08.01.2026 14:22 Ответить
А враховані там 350 лярдів, які ми на думку Трампа, ми повинні були віддати?
Чи він вже забув, як і мир за 3 дні...
08.01.2026 14:27 Ответить
многоходовочка «миротворця»трумпа ...
закінчення війни для України це, що
значить,
що вона перестане боронитись від агресії вбивць-рашистів?
08.01.2026 14:30 Ответить
Перекладаю - капітуляція України майже готова.
08.01.2026 14:32 Ответить
не витрачайтесь дуже на папір

туалетний буде в самий раз
08.01.2026 14:39 Ответить
Все робится щоб забули про корупційні скандали міндічгейт та інші близького оточеня, краще говорити ні про що ,а тим часом ворог творить геноцид знищуючи Україну і її народ
08.01.2026 14:47 Ответить
 
 