Документ о гарантиях безопасности фактически готов к финализации на высшем уровне с Трампом, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации на высшем уровне с Дональдом Трампом.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, президент заслушал доклад Рустема Умерова по результатам переговоров нашей команды во Франции вчера.
"Фактически готов к финализации на высшем уровне с Президентом Соединенных Штатов двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины. Важно, что Украине удается и в дальнейшем объединять работу европейской и американской команд, и совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию.
Были обсуждены и сложные вопросы из базовой рамки для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа. Понимаем, что американская сторона будет общаться с Россией, и ожидаем фидбек – готов ли агрессор реально заканчивать войну", - пояснил Зеленский.
Переговорная команда будет докладывать обо всех деталях встреч после возвращения в Киев.
"Также информируем партнеров о последствиях российских ударов, которые точно не свидетельствуют, что Москва пересматривает свои приоритеты. В этом контексте необходимо, чтобы давление на Россию росло так же, как интенсивно работают переговорные команды.
Реалистичность будущих гарантий безопасности должна быть доказана способностью партнеров уже на этом этапе оказывать действенное давление на агрессора. Готовим новые соответствующие контакты с партнерами", - подытожил он.
Развертывание сил поддержки в Украине
- Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
- Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
- Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах
Тут в Дніпропетровській області відключені від енергетики шахти, сотні тисяч громадян без світла,води і тепла, фактично в країні дуже важка ситуація, ворог обстрілює міста і вбиває громадян, а Зеленського це ніби не стосується, він продовжує гастролі і брехати про досягнення.
https://steigan.no/2026/01/en-verdilos-erklaering-fra-koalisjonen-av-villige/
Чи він вже забув, як і мир за 3 дні...
закінчення війни для України це, що
значить,
що вона перестане боронитись від агресії вбивць-рашистів?
туалетний буде в самий раз