Угода про гарантії безпеки від США готова до підписання на найвищому рівні, - Зеленський

Угода щодо надання гарантій безпеки для України з боку Сполучених Штатів готова до підписання.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зеленський мав розмову з секретарем Ради нацбезпеки та оборони Рустемом Умєровим. Глава держави очікує на доповідь з усіма деталями, включаючи ті, які не можна обговорювати телефоном.

"Були різні формати зустрічей – і з американською командою, і з європейською командою. Угода про гарантії безпеки з Америкою, ми вважаємо, готова до підписання на найвищому рівні", - заявив він.

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Тиск на Росію

Президент повідомив, що у тристоронньому форматі також обговорили документи про відновлення України та її економічний розвиток. Він "майже готовий". Також "дуже предметно" представники України, Європи та США попрацювали щодо основного політичного документа – з боку Києва є "повний конструктив".

"Американська команда має отримати відповідь від Росії, на що готові там і чи дійсно можуть закінчити війну. Ми вважаємо, що тільки тиск це вирішить – тиск на Росію, і тільки якщо буде достатнім", - додав Зеленський.

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