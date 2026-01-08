Угода про гарантії безпеки від США готова до підписання на найвищому рівні, - Зеленський
Угода щодо надання гарантій безпеки для України з боку Сполучених Штатів готова до підписання.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зеленський мав розмову з секретарем Ради нацбезпеки та оборони Рустемом Умєровим. Глава держави очікує на доповідь з усіма деталями, включаючи ті, які не можна обговорювати телефоном.
"Були різні формати зустрічей – і з американською командою, і з європейською командою. Угода про гарантії безпеки з Америкою, ми вважаємо, готова до підписання на найвищому рівні", - заявив він.
Тиск на Росію
Президент повідомив, що у тристоронньому форматі також обговорили документи про відновлення України та її економічний розвиток. Він "майже готовий". Також "дуже предметно" представники України, Європи та США попрацювали щодо основного політичного документа – з боку Києва є "повний конструктив".
"Американська команда має отримати відповідь від Росії, на що готові там і чи дійсно можуть закінчити війну. Ми вважаємо, що тільки тиск це вирішить – тиск на Росію, і тільки якщо буде достатнім", - додав Зеленський.
Розгортання сил підтримки в Україні
- Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
- Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
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Потужний носиться з ними, як дурень з писаною торбою.
Це не гарантії безпеки. Це спонукання нової агресії.