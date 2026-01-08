РУС
1 178 34

Соглашение о гарантиях безопасности от США готово к подписанию на высшем уровне, - Зеленский

Трамп и Зеленский

Соглашение о предоставлении гарантий безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов готово к подписанию.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Зеленский провел беседу с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым. Глава государства ожидает доклад со всеми деталями, включая те, которые нельзя обсуждать по телефону.

"Были разные форматы встреч – и с американской командой, и с европейской командой. Соглашение о гарантиях безопасности с Америкой, мы считаем, готово к подписанию на высшем уровне", - заявил он.

Давление на Россию

Президент сообщил, что в трехстороннем формате также обсудили документы о восстановлении Украины и ее экономическом развитии. Он "почти готов". Также "очень предметно" представители Украины, Европы и США поработали над основным политическим документом – со стороны Киева есть "полный конструктив".

"Американская команда должна получить ответ от России, на что они готовы и действительно ли могут закончить войну. Мы считаем, что только давление это решит – давление на Россию, и только если оно будет достаточным", – добавил Зеленский.

Развертывание сил поддержки в Украине

+8
Гарантії, схожі на оті 28 безпекових угод?
Потужний носиться з ними, як дурень з писаною торбою.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:17 Ответить
+6
До сортиру iї
показать весь комментарий
08.01.2026 20:12 Ответить
+5
знову без визнання меж України в міжнародно визнаних кордонах та без продовження з поглибленням санкцій на окупанта...

Це не гарантії безпеки. Це спонукання нової агресії.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:14 Ответить
Вже не актуально... Вже не цікаво... Вже не діє... Криза жанру 🐸❓
показать весь комментарий
08.01.2026 20:05 Ответить
єдина гарантія безпеки та миру - ядерна зброя, а ці 100500 угоди - просто папірці.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:12 Ответить
Угоди, є угоди. Це не все папірці. То про що зараз белькоче Зеленьський - папірці. Угода по членство в НАТО, поки що не папірці. А ядерної зброї в Україні небуде. Навіщо про це писати?
показать весь комментарий
08.01.2026 20:31 Ответить
>А ядерної зброї в Україні небуде.

Буде. Її можна створити за рік.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:35 Ответить
Не грай дурня, не пергравай.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:36 Ответить
я вивчав це питання, і знаю, про що пишу. рік до першої ядерної бч.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:48 Ответить
У Ізраїля є - на 100% допомогло ?
7 жовтня все одно було з тисячою жертв . . . І Іран пуляв ракетами і безпілотниками.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:43 Ответить
>У Ізраїля є - на 100% допомогло ?

так, ізраїль не став жертвою повномасштабної агресії, тим більше з боку інших ядерних країн

>7 жовтня все одно було з тисячою жертв

ну так спецслужби це пропустили або дозволили, в чому проблема?
показать весь комментарий
08.01.2026 20:50 Ответить
Та хто зараз тим штатам вірить ?
показать весь комментарий
08.01.2026 20:12 Ответить
Ці краще, про ті вже зебіли забули. Нову моркву перед писком з цікавісттю і з любов'ю до Суфльориста розглядають.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:33 Ответить
Та вже носився з планом перемоги, тепер з гарантіями, не треба нас дурити.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:41 Ответить
Дебіл, проснись, ти обісрався. Нікому не потрібна твоя фількіна грамота. Тромб вже заявив що жодних гарантій і обіцянок Україні не надаватиме. Майже всі країни НАТО теж заявили що жодних своїх військових в Україну не пришлють. Залишились тільки Франція та Великобританія, але і ті змінять свою позицію якщо до виборів в них прийдуть ультраправі
показать весь комментарий
08.01.2026 20:18 Ответить
І що треба робити ?
показать весь комментарий
08.01.2026 20:25 Ответить
ядерну та хімічну зброї
показать весь комментарий
08.01.2026 20:27 Ответить
Можна здати кацапам Донбас (Донецька, Луганська, частина Дніпропетровської та Харківської областей) в обмін на розвідданні.

Український інтерес у «ресурсній» угоді зі США: гарантії безпеки перш за все
-------
Зеленський: Угода про рідкісноземельні копалини повинна містити гарантії безпеки з боку США
-------
Угода зі США про корисні копалини України має суттєві недоліки
-------
Угода про копалини не дає Україні гарантій безпеки
показать весь комментарий
08.01.2026 20:52 Ответить
Якщо першим про щось кукурікає ішак, то з 100% вірогідністю, і як завжди - побрехеньки з популізмом від "найвеличнішого".
показать весь комментарий
08.01.2026 20:22 Ответить
Угода повинна бути на підставі Будапештського меморандуму по якому Україна знищила ядерний потенціал бувшого СРСР націленого на Захід,тому свою частину угоди Україна вже давно виконала, залишилася справа за Заходом в ому числі США, все інше - це продовження не виконання Будапештського меморандуму і відтягування часу в тому числі і Зеленським тому що він вже підписав 20 таких угод які не діють тільки країна змарнувала час і понесла велики втрати .
показать весь комментарий
08.01.2026 20:24 Ответить
почитайте той меморандум, це була чисто шахрайська оборудка
показать весь комментарий
08.01.2026 20:29 Ответить
Зі сторони Заходу так і є це шахрайська схема тому що вони не хочуть виконувати свої забовязання, Україна виконала свої забовязання по знищенню 2 тис. ядерних боєголовок разом з ракетами.,тому я і кажу щоб ця схема не була шахрайською вони повинні її виконувати, так частина вини лежить і на так званій українській владі яка цей актив використала для свого збагачення а не для розвитку країни, але частина вини лежить все ж таки і на Заході - 50/50.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:47 Ответить
>Зі сторони Заходу так і є це шахрайська схема тому що вони не хочуть виконувати свої забовязання

ще раз, почитайте той меморандум, там нема чого порушувати.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:55 Ответить
І ще ви не путайте шахрайські схеми і факти, тому що наприклад якщо ви продаєте актив ринковою вартісю в 100 тис. долл а в угоді підписали з паринером на 1 тис. то з точки зору держави така угода не дійсна, так само і тут не може бути щоб 2 тис. ядерних боєголовок разом з ракетами ні чого не коштувати навідь виєденого яйця звісно не з точки зору корумпованої української влади а з точки зору країни так що хай переоцінюють в грошовому вимірі чи в натуральному як хочуть нам ще ліпше і віддають.
показать весь комментарий
08.01.2026 21:04 Ответить
Знищила? Передала росії!
показать весь комментарий
08.01.2026 20:32 Ответить
Пореробили на ядерне топливо це і є знищення ядерної зрої.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:41 Ответить
"зелений 3,14стабол " у своєму брехливому світі - "Зеленський мав розмову з секретарем Ради нацбезпеки та оборони Рустемом Умєровим. Глава держави очікує на доповідь з усіма деталями, включаючи ті, які не можна обговорювати телефоном. ,,,,Угода про гарантії безпеки від США готова до підписання на найвищому рівні, - Зеленський як не с3,14здить,не проживе і дня
показать весь комментарий
08.01.2026 20:26 Ответить
Може краще тобі підписати угоду із слідством, і зрештою не морочити нам голови?
показать весь комментарий
08.01.2026 20:28 Ответить
До дупи ті угоди.Поки куйло не вивезуть на лафеті нічого не зміниться.Ну не може чорт зупинитись невже не ясно.Зупинка війни це його фізична смерть,іншого не дано.Він краще буде купу м"яса набирати і воювати ніж дозволити цьому м"ясу вернутись в рашку.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:29 Ответить
Вже одна була при Байдені - потім її просто прибрали з сайту Державного департаменту США.
Хтось про неї зараз згадує ?
показать весь комментарий
08.01.2026 20:41 Ответить
Балаболка
показать весь комментарий
08.01.2026 20:42 Ответить
І в чому ж полягають ці пАтужні гарантії? Кого й від кого убезпечують?
показать весь комментарий
08.01.2026 20:47 Ответить
Текст засекречен,знать можно только про - выборы через три года,может быть и - жрите майские шашлыки войны,опять,не будет.
показать весь комментарий
08.01.2026 21:00 Ответить
 
 