Соглашение о гарантиях безопасности от США готово к подписанию на высшем уровне, - Зеленский

Соглашение о предоставлении гарантий безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов готово к подписанию.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Зеленский провел беседу с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым. Глава государства ожидает доклад со всеми деталями, включая те, которые нельзя обсуждать по телефону.

"Были разные форматы встреч – и с американской командой, и с европейской командой. Соглашение о гарантиях безопасности с Америкой, мы считаем, готово к подписанию на высшем уровне", - заявил он.

Давление на Россию

Президент сообщил, что в трехстороннем формате также обсудили документы о восстановлении Украины и ее экономическом развитии. Он "почти готов". Также "очень предметно" представители Украины, Европы и США поработали над основным политическим документом – со стороны Киева есть "полный конструктив".

"Американская команда должна получить ответ от России, на что они готовы и действительно ли могут закончить войну. Мы считаем, что только давление это решит – давление на Россию, и только если оно будет достаточным", – добавил Зеленский.

Развертывание сил поддержки в Украине

