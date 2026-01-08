Соглашение о гарантиях безопасности от США готово к подписанию на высшем уровне, - Зеленский
Соглашение о предоставлении гарантий безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов готово к подписанию.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Зеленский провел беседу с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым. Глава государства ожидает доклад со всеми деталями, включая те, которые нельзя обсуждать по телефону.
"Были разные форматы встреч – и с американской командой, и с европейской командой. Соглашение о гарантиях безопасности с Америкой, мы считаем, готово к подписанию на высшем уровне", - заявил он.
Давление на Россию
Президент сообщил, что в трехстороннем формате также обсудили документы о восстановлении Украины и ее экономическом развитии. Он "почти готов". Также "очень предметно" представители Украины, Европы и США поработали над основным политическим документом – со стороны Киева есть "полный конструктив".
"Американская команда должна получить ответ от России, на что они готовы и действительно ли могут закончить войну. Мы считаем, что только давление это решит – давление на Россию, и только если оно будет достаточным", – добавил Зеленский.
Развертывание сил поддержки в Украине
- Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
- Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
- Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Буде. Її можна створити за рік.
7 жовтня все одно було з тисячою жертв . . . І Іран пуляв ракетами і безпілотниками.
так, ізраїль не став жертвою повномасштабної агресії, тим більше з боку інших ядерних країн
>7 жовтня все одно було з тисячою жертв
ну так спецслужби це пропустили або дозволили, в чому проблема?
Це не гарантії безпеки. Це спонукання нової агресії.
Потужний носиться з ними, як дурень з писаною торбою.
Український інтерес у «ресурсній» угоді зі США: гарантії безпеки перш за все
-------
Зеленський: Угода про рідкісноземельні копалини повинна містити гарантії безпеки з боку США
-------
Угода зі США про корисні копалини України має суттєві недоліки
-------
Угода про копалини не дає Україні гарантій безпеки
ще раз, почитайте той меморандум, там нема чого порушувати.
Хтось про неї зараз згадує ?