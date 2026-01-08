РУС
3 311 34

США передали Кремлю согласованный с Украиной план завершения войны, - Axios

Стив Виткофф, Джаред Кушнер и Кирилл Дмитриев

Советники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в среду в Париже с посланником российского диктатора Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить американский мирный план для Украины.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Цензор.НЕТ.

Встреча посланцев США и Кремля

Как отмечается, после достижения соглашения с Украиной почти по всем аспектам мирного плана Трампа, Белый дом хочет получить четкий ответ от диктатора РФ Владимира Путина на это предложение.

"Пока Путин не дал никаких публичных признаков того, что он готов согласиться или даже серьезно рассмотреть соглашение, которое обсуждают США и Украина", - пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение о гарантиях безопасности от США готово к подписанию на высшем уровне, - Зеленский

Что этому предшествовало

Встреча с посланцем Путина состоялась после того, как Уиткофф и Кушнер провели двухдневные переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, включая президента Владимира Зеленского и лидеров Великобритании, Франции и Германии.

  • Эти переговоры были сосредоточены на двух основных спорных вопросах: гарантиях безопасности для Украины и возможных территориальных уступках Украины в отношении Донбасса.

Зеленский заявил в четверг, что соглашение о гарантиях безопасности между США и Украиной "фактически готово к окончательному согласованию на высшем уровне" с Трампом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и США обсудили ключевые элементы базовой рамки для завершения войны, - Умеров

Встреча Трампа и Зеленского

Украинские чиновники сообщили Axios, что есть вероятность, что Зеленский на следующей неделе поедет в США, чтобы встретиться с Трампом и окончательно согласовать соглашение о гарантиях безопасности. Другой вариант - встреча двух лидеров во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Читайте также: Мирный план США не ограничивает мобилизацию в Украине. 800-тысячной армии – достаточно, - Сырский

Автор: 

Кушнер (41) россия (98620) США (28897) война в Украине (7444) Стив Уиткофф (250) Дмитриев Кирилл (9)
Беручи до уваги позицію Заходу ,вичерпання людьских ресурсів України і нафтодоларів Московії - РЕАЛЬНОЇ альтернативи ніж перемовини для припинення бойових дій НЕМАЄ . Можна вішати на це різні ярлики -"зрад "та "капітуляцій " - але це ФАКТИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ..

Погоджусь з будь яким незламним патріотам на альтернативний план - якщо він змалює їх з реалістичними цифрами та строками і сам особисто готовий реалізовувати їх з автоматом в окопі безпосередньо на передовій до переможної перемоги...
08.01.2026 21:33 Ответить
Тільки судячи з усього перед конякою вилізе з ранку наш потужний та перерахує кількість ракет та шахедів, що завдали удару по Україні.
08.01.2026 21:36 Ответить
Завтра вилізе п'яний кінь і знову нестиме маячню про першопричини.
08.01.2026 21:34 Ответить
Так, коли щось готове передали росії. То що тоді за угоду, Зеленський каже, про гарантії потрібно підписати? Я думав спочатку хоч " гарантії" потім росії... Нас що знову розводять? Не може бути 😸.
08.01.2026 21:31 Ответить
Беручи до уваги позицію Заходу ,вичерпання людьских ресурсів України і нафтодоларів Московії - РЕАЛЬНОЇ альтернативи ніж перемовини для припинення бойових дій НЕМАЄ . Можна вішати на це різні ярлики -"зрад "та "капітуляцій " - але це ФАКТИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ..

Погоджусь з будь яким незламним патріотам на альтернативний план - якщо він змалює їх з реалістичними цифрами та строками і сам особисто готовий реалізовувати їх з автоматом в окопі безпосередньо на передовій до переможної перемоги...
08.01.2026 21:33 Ответить
При цій "владі" не буде припинення!! Співмешканці буданги та єрмак в кончазаспі не дадуть Україні реалізовувати свої інтереси....
Ну в самому-самому оптимітичному варіанті це просто тиша без репарацій і інвестицій - просто по факту краху економіки Нафтової Совдепії
08.01.2026 21:38 Ответить
А, тобто це Україна не хоча закінченя війни?
08.01.2026 21:48 Ответить
вичерпання .... нафтодоларів Московії
З цього місця, будь ласка, докладніше.
Звідки інформація про вичерпання нафтодоларів?
І звідки впевненість, що у "московії" для війни є лише нафтодолари, а не газодолари, залізодолари, добриводолари, золотодолари, алмазодолари та інші види доларів?
08.01.2026 21:43 Ответить
вичерпання людьских ресурсів України і [наявності] нафтодоларів Московії
08.01.2026 21:45 Ответить
Достатньо знати два факти :

1 . Біля 60-70 % доходів економіки Московії - це доходи від нафти та газу та їх похідні .
2, В минулому місця продаж Юралс по деяким реальним контрактам з врахуванням дисконту складав 30-35 доларів за барель.( Що нижче точки беззбитковості . ) При закладених в бюджеті московії -59 доларів за барель.
08.01.2026 21:52 Ответить
Немає на вас руснявих аналітиків. Не дали їм команду працювати в цьому напрямку, навпаки.
Інакше вам би на цифрах і фактах довели (і тут вже доводили), що зараз частка нафтогазу в бюджетних надходженнях росії - не більше 20%.
08.01.2026 21:55 Ответить
В мене свої аналітики ... 60 % не менше ..
08.01.2026 21:57 Ответить
Власна аналітика, власні джерела.
І не посперечаєшся.
Завтра потрібна буде інший результат - з'явиться інша аналітика.
Що враховує "реальний" стан валютних резервів та підвищення податків всередині росії.
08.01.2026 22:03 Ответить
Де там ті "валютні " резерви ? Ліквідна частина ФНб 4 трильйони - при дефіциті в цьому лише році 7. А крива Лафера показує - що при перетині певної межі - збільшення оподаткування - кількість зібраних податків зменшується , а не росте.
Звичайно це не означає - що не можна ще рік потянути - бо можна грабувати власне московське населення.... Але це вже інша історія - і підвищує ризики розпаду Московії ....
08.01.2026 22:10 Ответить
Аналітика - справа неблагодарна, коли немає доступу до реальних даних.
А їх не буде ніколи.
Якщо русня щось хоче приховати, вона це приховає.
Наприклад, реальну кількість населення.
Відкриті джерела кажуть - 150 мільйонів.
Всякі там "злами реєстрів" дають 80-90 мільйонів.
А "аналітики" стрибають між цими двома значеннями. Зрозуміло, чиї "аналітики" до якого значення схиляються.
08.01.2026 22:17 Ответить
якщо створити ядерну зброю, ми матимемо кращі перемовні позиції
08.01.2026 21:44 Ответить
Можна ще роботів -трансформерів , Зірку смерті, джедаїв запросити - якщо фантазувати і не зупинятися
08.01.2026 21:53 Ответить
Стражів галактики разом із месниками, ну і загін самогубців не завадив би)
08.01.2026 21:57 Ответить
в кінці цього плану мало б бути слово ІНАКШЕ , після якого всі перераховані наслідки для орди які їй прилетять по іпалу від всіх .
08.01.2026 21:34 Ответить
Завтра вилізе п'яний кінь і знову нестиме маячню про першопричини.
08.01.2026 21:34 Ответить
Тільки судячи з усього перед конякою вилізе з ранку наш потужний та перерахує кількість ракет та шахедів, що завдали удару по Україні.
08.01.2026 21:36 Ответить
Малюка вигнали шоб кроти єрмака отримали доступ до всієї агентурної мережі - тобто тих хто ще не провалився, хто ще може завдавати окупанту шкоди, наприклад як Операція "Павутина"
08.01.2026 21:40 Ответить
Не все так просто - как мне кажется
Зеленский часто не принимал решений
Когда понимал ,что они дико не популярны в народе
Народ был против отставки Залужного
Но АРМИЯ ТОГДА ПРОМОЛЧАЛА
И Зеленский ВЫГНАЛ Залужного
Сейчас и народ против отставки Малюка
И армия против
И тем не менее Зеленский Малюка ВЫГНАЛ
Значит - причины более глубокие
Значит - отставки Малюка требовали американцы
Малюк позволил себе НАЕЗД НА НАБУ
Это для демократического мира - ВЕЩЬ НЕДОПУСТИМАЯ
Малюк обосрался по полной
От того беспредела ,который творили спецназовцы СБУ
Следователи СБУ - не отмоешься
У американцев - принято так
Если ты герой - на тебе орден
А если ты ведёшь себя как бандит - иди в тюрьму
Малюк в деле с НАБУ повел себя как бандит
Уничтожил свою карьеру
Когда отработал ФАС ЗЕЛЕНСКОГО ПО НАБУ !
Он не прошёл экзамен на современного руководителя спецслужбы
Нельзя руководить спецслужбой и одновременно быть лакеем власти
08.01.2026 22:09 Ответить
не думаю, що пуйло погодиться. В нього план ліквідувати Україну. Вихід є: ліквідувати пуйла.
08.01.2026 21:41 Ответить
Так ***** це і вимагає зробити за допомогою підписання ''угоди'' захопивши і знищивши Україну одним розчерком пера. Бо військовим шляхом йому прийдеться йти до своєї мети не один десяток років.
08.01.2026 21:48 Ответить
Два фашиста- шизоїда які насрали на всі міжнародні закони і правила пропонують якусь угоду? Ну це як гімна наїстися і вірити що це був шоколад
08.01.2026 21:46 Ответить
Ніяких зрушень не буде поки не буде прямих переговорів з росією, а не передачі взаємно протилежних"мирних планів" один-одному через США.
08.01.2026 21:46 Ответить
Как-то очень совпало с операцией, в Венесуэлле, захватом танкеров и тарифным законопроектом. Возможно это должно стать пищей для размышления над предложенными вариантами. Но может этот просто совпало. Такое тоже может быть.
08.01.2026 21:47 Ответить
бубу не випускать з країни.
шо б тіко само не відкиднувся - бо потрібен суд і каштан.
ну хоч якась справедливість же повинна бути в цьому світі?
08.01.2026 21:56 Ответить
Вибачайте, що пишу тут, і що інфа не відома і неперевірена, але одна бабка казала, що цієї ночі в Тегерані можлива двіжуха? Знову ж таки це неперевіреної, може хто що ще чув?
Я ПРАСНУСЯ УТРОМ РАНО -

НЄТ НА КАРТЄ ТЄГЄРАНА- з одного телеграм каналу, він доречі часто кидає ребуси/ спойлери.
08.01.2026 21:59 Ответить
Ауслендер писав, що Інетрнет там відрубали.
Будуть закатувати повстанців у асфальт (у прямому сенсі).
Або повстанці підорнуть аятол.
08.01.2026 22:07 Ответить
Ну тут вибір очевидний - за повстанців😸.
08.01.2026 22:09 Ответить
Аналітика Штруделя тут не спрацює, бо логіка та економіка Путіну до сраки. Плебс буде звично жерти солому, а мир то ілюзія, бо в жодному пункті немає зміни Конституції РФ з Херсоном на Запоріжжям.
08.01.2026 22:02 Ответить
первопричины уже устранили ???(((
08.01.2026 22:12 Ответить
Когда }{уйло заполняет свои секретные чемоданы, то чем-то точно подтирается.
Наверное то, чем он подтирается, остаётся в этих чемоданах. Значит, и планы эти там же.
08.01.2026 22:32 Ответить
 
 