США передали Кремлю согласованный с Украиной план завершения войны, - Axios
Советники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в среду в Париже с посланником российского диктатора Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить американский мирный план для Украины.
Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Цензор.НЕТ.
Встреча посланцев США и Кремля
Как отмечается, после достижения соглашения с Украиной почти по всем аспектам мирного плана Трампа, Белый дом хочет получить четкий ответ от диктатора РФ Владимира Путина на это предложение.
"Пока Путин не дал никаких публичных признаков того, что он готов согласиться или даже серьезно рассмотреть соглашение, которое обсуждают США и Украина", - пишет издание.
Что этому предшествовало
Встреча с посланцем Путина состоялась после того, как Уиткофф и Кушнер провели двухдневные переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, включая президента Владимира Зеленского и лидеров Великобритании, Франции и Германии.
- Эти переговоры были сосредоточены на двух основных спорных вопросах: гарантиях безопасности для Украины и возможных территориальных уступках Украины в отношении Донбасса.
Зеленский заявил в четверг, что соглашение о гарантиях безопасности между США и Украиной "фактически готово к окончательному согласованию на высшем уровне" с Трампом.
Встреча Трампа и Зеленского
Украинские чиновники сообщили Axios, что есть вероятность, что Зеленский на следующей неделе поедет в США, чтобы встретиться с Трампом и окончательно согласовать соглашение о гарантиях безопасности. Другой вариант - встреча двух лидеров во время Всемирного экономического форума в Давосе.
Погоджусь з будь яким незламним патріотам на альтернативний план - якщо він змалює їх з реалістичними цифрами та строками і сам особисто готовий реалізовувати їх з автоматом в окопі безпосередньо на передовій до переможної перемоги...
Ну в самому-самому оптимітичному варіанті це просто тиша без репарацій і інвестицій - просто по факту краху економіки Нафтової Совдепії
З цього місця, будь ласка, докладніше.
Звідки інформація про вичерпання нафтодоларів?
І звідки впевненість, що у "московії" для війни є лише нафтодолари, а не газодолари, залізодолари, добриводолари, золотодолари, алмазодолари та інші види доларів?
1 . Біля 60-70 % доходів економіки Московії - це доходи від нафти та газу та їх похідні .
2, В минулому місця продаж Юралс по деяким реальним контрактам з врахуванням дисконту складав 30-35 доларів за барель.( Що нижче точки беззбитковості . ) При закладених в бюджеті московії -59 доларів за барель.
Інакше вам би на цифрах і фактах довели (і тут вже доводили), що зараз частка нафтогазу в бюджетних надходженнях росії - не більше 20%.
І не посперечаєшся.
Завтра потрібна буде інший результат - з'явиться інша аналітика.
Що враховує "реальний" стан валютних резервів та підвищення податків всередині росії.
Звичайно це не означає - що не можна ще рік потянути - бо можна грабувати власне московське населення.... Але це вже інша історія - і підвищує ризики розпаду Московії ....
А їх не буде ніколи.
Якщо русня щось хоче приховати, вона це приховає.
Наприклад, реальну кількість населення.
Відкриті джерела кажуть - 150 мільйонів.
Всякі там "злами реєстрів" дають 80-90 мільйонів.
А "аналітики" стрибають між цими двома значеннями. Зрозуміло, чиї "аналітики" до якого значення схиляються.
Зеленский часто не принимал решений
Когда понимал ,что они дико не популярны в народе
Народ был против отставки Залужного
Но АРМИЯ ТОГДА ПРОМОЛЧАЛА
И Зеленский ВЫГНАЛ Залужного
Сейчас и народ против отставки Малюка
И армия против
И тем не менее Зеленский Малюка ВЫГНАЛ
Значит - причины более глубокие
Значит - отставки Малюка требовали американцы
Малюк позволил себе НАЕЗД НА НАБУ
Это для демократического мира - ВЕЩЬ НЕДОПУСТИМАЯ
Малюк обосрался по полной
От того беспредела ,который творили спецназовцы СБУ
Следователи СБУ - не отмоешься
У американцев - принято так
Если ты герой - на тебе орден
А если ты ведёшь себя как бандит - иди в тюрьму
Малюк в деле с НАБУ повел себя как бандит
Уничтожил свою карьеру
Когда отработал ФАС ЗЕЛЕНСКОГО ПО НАБУ !
Он не прошёл экзамен на современного руководителя спецслужбы
Нельзя руководить спецслужбой и одновременно быть лакеем власти
шо б тіко само не відкиднувся - бо потрібен суд і каштан.
ну хоч якась справедливість же повинна бути в цьому світі?
Я ПРАСНУСЯ УТРОМ РАНО -
НЄТ НА КАРТЄ ТЄГЄРАНА- з одного телеграм каналу, він доречі часто кидає ребуси/ спойлери.
Будуть закатувати повстанців у асфальт (у прямому сенсі).
Або повстанці підорнуть аятол.
