США передали Кремлю согласованный с Украиной план завершения войны, - Axios

Советники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в среду в Париже с посланником российского диктатора Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить американский мирный план для Украины.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Цензор.НЕТ.

Встреча посланцев США и Кремля

Как отмечается, после достижения соглашения с Украиной почти по всем аспектам мирного плана Трампа, Белый дом хочет получить четкий ответ от диктатора РФ Владимира Путина на это предложение.

"Пока Путин не дал никаких публичных признаков того, что он готов согласиться или даже серьезно рассмотреть соглашение, которое обсуждают США и Украина", - пишет издание.

Что этому предшествовало

Встреча с посланцем Путина состоялась после того, как Уиткофф и Кушнер провели двухдневные переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, включая президента Владимира Зеленского и лидеров Великобритании, Франции и Германии.

Эти переговоры были сосредоточены на двух основных спорных вопросах: гарантиях безопасности для Украины и возможных территориальных уступках Украины в отношении Донбасса.

Зеленский заявил в четверг, что соглашение о гарантиях безопасности между США и Украиной "фактически готово к окончательному согласованию на высшем уровне" с Трампом.

Встреча Трампа и Зеленского

Украинские чиновники сообщили Axios, что есть вероятность, что Зеленский на следующей неделе поедет в США, чтобы встретиться с Трампом и окончательно согласовать соглашение о гарантиях безопасности. Другой вариант - встреча двух лидеров во время Всемирного экономического форума в Давосе.

