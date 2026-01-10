РФ намагається зламати відносини України з партнерами, протидія буде відчутною, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про намагання Росії зламати відносини України з партнерами та пообіцяв відчутну відповідь на це.

Про це Зеленський заявив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Росія - джерело війни

Так, президент наголосив, що тільки Росія є джерелом цієї війни, причиною затягування війни і заслуговує на всі удари й тиск у відповідь за все, що вона робить проти життя і людей, проти дипломатії, проти партнерів.

"Ми уважно відслідковуємо та фіксуємо всі намагання росіян зламати наші відносини з партнерами. Бачимо, яких лобістів Москва залучає, через кого намагається діяти, які внутрішні операції в Україні та Європі намагається запускати. Наша протидія буде відчутною – і по лінії спеціальних служб, і по лінії наших розвідок, і політичною співпрацею з партнерами, і зокрема санкціями", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Лише посилення тиску змусить Росію серйозно поставитися до переговорів, - Цахкна

Санкції проти РФ

Він також наголосив, що поновлено рух у Конгресі Сполучених Штатів у напрямку більш жорстких санкцій проти Росії – проти російської нафти.

"Це дійсно може спрацювати. Дякую всім, хто допомагає", - додав Зеленський.

Читайте: Зеленський не проти прямих переговорів Європи з Росією