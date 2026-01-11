РФ випустила по Україні майже 1100 дронів, понад 890 КАБів та більш ніж 50 ракет за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО
Протягом цього тижня Росія атакувала Україну ударними дронами, керованими авіаційними бомбами та ракетами різних типів, зокрема балістикою середньої дальності "Орєшнік".
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Ситуація в областях
"У багатьох регіонах усе ще зберігається складна ситуація після російських ударів по нашій критичній інфраструктурі. Цілодобово працюють енергетики, ремонтні бригади, щоб повертати світло, тепло, водопостачання людям. І це справді титанічна робота, яка дуже важлива для наших людей, – після постійних терористичних російських ударів відновлювати нормальність життя. Вдячний усім, хто залучений", - йдеться в повідомленні.
Чим били росіяни?
Зеленський повідомив, що за цей тиждень Росія випустила проти України майже 1100 ударних дронів, понад 890 керованих авіаційних бомб та більш ніж 50 ракет різних типів: балістичні, крилаті, була і балістика середньої дальності "Орєшнік".
"І по цілях, які не мають жодного військового сенсу: енергетика, житлові будинки. І вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для наших людей. Це свідомий, цинічний російський терор саме проти людей. Дякую нашим мобільним вогневим групам, які щоночі, які щодня захищають Україну від цих атак, усім нашим іншим воїнам підрозділів ППО, підрозділам РЕБ", - додав він.
Потрібна підтримка України
Президент наголосив, що саме зараз особливо важлива внутрішня стійкість і робота, щоб посилити захист: "Потрібна стабільна підтримка України, нашого захисту, скоординована дипломатія заради миру. Дякую всім партнерам, які саме так працюють разом із нами".
Удар ракети "Орєшнік" по Львівщині 8 січня
- Увечері 8 січня моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
- Місцева влада спочатку заявляла, що поки невідомо, чи був це саме "Орєшнік".
- 9 січня у Міноборони РФ стверджували, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" по резиденції Путіна.
- У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.
- Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що йдеться про "Орєшнік", який може нести ядерну зброю.
- СБУ згодом оприлюднила фото уламків "Орєшніка". Там заявили, що застосування такої ракети по цивільній інфраструктурі України є воєнним злочином.
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