Українська розвідка показала уламки дрона "Герань-5", яким Росія атакувала Україну
Головне управління розвідки показало новий дрон "Герань-5", яким Росія завдала удару по території України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, новий ударний безпілотник окупанти застосували проти України на початку 2026 року під час комбінованих повітряних атак.
Конструкція та аеродинаміка
Як зазначається, безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки "Герань", апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії.
Бойові характеристики
Маса бойової частини становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження - близько 1 000 км.
"Як і у випадку з попередніми "Геранями", цей БпЛА складно вважати власною розробкою російської федерації. Зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.
За наявною інформацією, противник також опрацьовує варіанти застосування "Герань-5" з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25, з метою збільшення дальності та здешевлення використання.
- Фахівці ГУР МО України вже здійснюють всебічне дослідження зразків, застосованих ворогом. Детальний аналіз конструкції, складових елементів та електронної компонентної бази найближчим часом буде оприлюднено в розділі" Засоби ураження" порталу War&Sanctions
Раніше повідомлялося, що у ніч на неділю, 11 січня, російський дрон "Молнія" влучив в інфраструктурний об'єкт Харкова.
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