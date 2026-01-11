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Новини Застосування дронів РФ
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Українська розвідка показала уламки дрона "Герань-5", яким Росія атакувала Україну

Російський дрон-камікадзе Герань

Головне управління розвідки показало новий дрон "Герань-5", яким Росія завдала удару по території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, новий ударний безпілотник окупанти застосували проти України на початку 2026 року під час комбінованих повітряних атак.

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Російський дрон-камікадзе Герань

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Конструкція та аеродинаміка

Як зазначається, безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки "Герань", апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії.

Російський дрон-камікадзе Герань

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Бойові характеристики

Маса бойової частини становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження - близько 1 000 км.

"Як і у випадку з попередніми "Геранями", цей БпЛА складно вважати власною розробкою російської федерації. Зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.

Російський дрон-камікадзе Герань

За наявною інформацією, противник також опрацьовує варіанти застосування "Герань-5" з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25, з метою збільшення дальності та здешевлення використання.

Російський дрон-камікадзе Герань

  • Фахівці ГУР МО України вже здійснюють всебічне дослідження зразків, застосованих ворогом. Детальний аналіз конструкції, складових елементів та електронної компонентної бази найближчим часом буде оприлюднено в розділі" Засоби ураження" порталу War&Sanctions

Раніше повідомлялося, що у ніч на неділю, 11 січня, російський дрон "Молнія" влучив в інфраструктурний об'єкт Харкова.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6145) обстріл (35269) атака (1885) дрони (8776)
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Топ коментарі
+13
Якщо ця конструкція безпілотників така успішна (а вона, на жаль, є), чому Україна просто не скопіювала її, не запустила в масове виробництво та не відправила рої назад туди, де їм справді місце? Натомість ми чуємо про всі ті розробки, які так і не були реалізовані.
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11.01.2026 19:06 Відповісти
+5
Фахівці досліджують... Що заважає за 4 роки зробити копію і валити кацапів так само? Ні, потрібно ліпити якусь фламінго за сотні тисяч доларів, яка ніхера не летить і збивається кацапським лаптем...
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11.01.2026 19:58 Відповісти
+4
Яка різниця, що не реалізувати?
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11.01.2026 19:08 Відповісти

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