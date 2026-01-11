Українська розвідка показала уламки дрона "Герань-5", яким Росія атакувала Україну

Головне управління розвідки показало новий дрон "Герань-5", яким Росія завдала удару по території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, новий ударний безпілотник окупанти застосували проти України на початку 2026 року під час комбінованих повітряних атак.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Читайте також: РФ випустила по Україні майже 1100 дронів, понад 890 КАБів та більш ніж 50 ракет за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Конструкція та аеродинаміка

Як зазначається, безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки "Герань", апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сигнал Варшаві: ексміністр оборони Польщі пояснив мету застосування "Орєшніка"

Бойові характеристики

Маса бойової частини становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження - близько 1 000 км.

"Як і у випадку з попередніми "Геранями", цей БпЛА складно вважати власною розробкою російської федерації. Зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.

За наявною інформацією, противник також опрацьовує варіанти застосування "Герань-5" з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25, з метою збільшення дальності та здешевлення використання.

Фахівці ГУР МО України вже здійснюють всебічне дослідження зразків, застосованих ворогом. Детальний аналіз конструкції, складових елементів та електронної компонентної бази найближчим часом буде оприлюднено в розділі" Засоби ураження" порталу War&Sanctions

Раніше повідомлялося, що у ніч на неділю, 11 січня, російський дрон "Молнія" влучив в інфраструктурний об'єкт Харкова.

Дивіться: FPV-дрон "ждун" 151-ї бригади ліквідував двох африканських найманців РФ на Харківщині. ВIДЕО