Війська РФ уперше застосували ударний БпЛА "Гєрань-5", - ГУР
На початку 2026 року під час комбінованих повітряних атак проти України російські окупаційні війська вперше застосували новий ударний безпілотний літальний апарат "Герань-5".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.
Конструкція та аеродинаміка
Як зазначається, безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки "Герань", апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії.
Навігація та електронна начинка
Зокрема, встановлено використання 12-канальної системи супутникової навігації "комєта", трекеру на базі мікрокомпʼютеру Raspberry та 3G/4G модемів, а також реактивного двигуна Telefly, аналогічного до того, що застосовується на БпЛА "Герань-3", проте з більшою тягою.
Бойові характеристики
Маса бойової частини становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження - близько 1 000 км.
"Як і у випадку з попередніми "Геранями", цей БпЛА складно вважати власною розробкою російської федерації. Зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.
За наявною інформацією, противник також опрацьовує варіанти застосування "Герань-5" з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25, з метою збільшення дальності та здешевлення використання. Окремо розглядається можливість оснащення апарата ракетами класу "повітря-повітря" Р-73 для протидії українській авіації", - йдеться у повідомленні.
Аналіз ГУР МО України
Фахівці ГУР МО України вже здійснюють всебічне дослідження зразків, застосованих ворогом. Детальний аналіз конструкції, складових елементів та електронної компонентної бази найближчим часом буде оприлюднено в розділі" Засоби ураження" порталу War&Sanctions.
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