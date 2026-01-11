Войска РФ впервые применили ударный БПЛА "Герань-5", - ГУР
В начале 2026 года во время комбинированных воздушных атак против Украины российские оккупационные войска впервые применили новый ударный беспилотный летательный аппарат "Герань-5".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.
Конструкция и аэродинамика
Как отмечается, беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций линейки "Герань", аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии.
Навигация и электронная начинка
В частности, установлено использование 12-канальной системы спутниковой навигации "Комета", трекера на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов, а также реактивного двигателя Telefly, аналогичного тому, что применяется на БПЛА "Герань-3", однако с большей тягой.
Боевые характеристики
Масса боевой части составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения - около 1 000 км.
"Как и в случае с предыдущими "Геранью", этот БПЛА сложно считать собственной разработкой Российской Федерации. Зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar.
По имеющейся информации, противник также прорабатывает варианты применения "Герань-5" с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25, с целью увеличения дальности и удешевления использования. Отдельно рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации", - говорится в сообщении.
Анализ ГУР МО Украины
Специалисты ГУР МО Украины уже проводят всестороннее исследование образцов, примененных врагом. Подробный анализ конструкции, составных элементов и электронной компонентной базы в ближайшее время будет обнародован в разделе "Средства поражения" портала War&Sanctions.
https://gur.gov.ua/content/voroh-upershe-zastosuvav-udarnyi-bpla-yeran5-detali-novoi-rozrobky-bude-opryliudneno-na-portali-warsanctions.html
Тому ГУР поставило всіх до відома.
Є така проблема!
Потрібно знайти ефективний спосіб, як цьому протидіяти!
