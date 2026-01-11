РУС
Новости примененеи дронов рф
Войска РФ впервые применили ударный БПЛА "Герань-5", - ГУР

РФ применила новый дрон Герань-5

В начале 2026 года во время комбинированных воздушных атак против Украины российские оккупационные войска впервые применили новый ударный беспилотный летательный аппарат "Герань-5".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Конструкция и аэродинамика

Как отмечается, беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций линейки "Герань", аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии.

Читайте также: Россия совершенствует тактику "дроновой войны". Это было ключевое преимущество Украины, - WSJ

Навигация и электронная начинка

В частности, установлено использование 12-канальной системы спутниковой навигации "Комета", трекера на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов, а также реактивного двигателя Telefly, аналогичного тому, что применяется на БПЛА "Герань-3", однако с большей тягой.

Боевые характеристики

Масса боевой части составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения - около 1 000 км.

"Как и в случае с предыдущими "Геранью", этот БПЛА сложно считать собственной разработкой Российской Федерации. Зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar.

По имеющейся информации, противник также прорабатывает варианты применения "Герань-5" с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25, с целью увеличения дальности и удешевления использования. Отдельно рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР обнародовало схему российского БПЛА "Орион" и данные предприятий, привлеченных к его производству. ФОТО

Анализ ГУР МО Украины

Специалисты ГУР МО Украины уже проводят всестороннее исследование образцов, примененных врагом. Подробный анализ конструкции, составных элементов и электронной компонентной базы в ближайшее время будет обнародован в разделе "Средства поражения" портала War&Sanctions.

Автор: 

армия РФ (21882) дроны (5940) ГУР (714)
Топ комментарии
+8
Пох...й!
Зате в нас: "Паляниця", "Трембіта", "Пекло", "Толока", "Рожевий Фламінго", і ще багато всяких назв для макетів.
Правда Вова?🤬

Таке відчуття, що коли в Україні залишиться стояти лише одна стіна від приватного будинку десь в селі, цей зелений дегенерат (хоча він більше схожий на гниду) буде продовжувати розповідати, про те йо#ане Рожеве Фламінго.🤦‍♂️
11.01.2026 11:25 Ответить
+3
Головне що не Порошенко,

хоть поржем
11.01.2026 11:16 Ответить
+3
Реально є Фламіндіч, но він у Ізраїль улетів.
11.01.2026 11:28 Ответить
Порадіймо за кацапів 🤬🤬🤬
11.01.2026 11:11 Ответить
Головне що не Порошенко,

хоть поржем
11.01.2026 11:16 Ответить
У татарів - в Єлабузі - вже ціле місто виросло з виробництва Шахедів Гераней - може колись спроможемось накрити їх
11.01.2026 11:16 Ответить
Фламінги вже на старті.
11.01.2026 11:42 Ответить
Фламіндічі регочуть коло Стіни Плачу.
11.01.2026 12:28 Ответить


https://gur.gov.ua/content/voroh-upershe-zastosuvav-udarnyi-bpla-yeran5-detali-novoi-rozrobky-bude-opryliudneno-na-portali-warsanctions.html
11.01.2026 11:19 Ответить
на мацквє арєставалі патрушева-звинувачують у підготовці заколоту,дуже цікаві події відбуваються...
11.01.2026 11:20 Ответить
Патрушев за ґратами? Це не фейк? Бо у цієї персони такий вплив, що він сам міг кого завгодно туди відправити.
11.01.2026 11:29 Ответить
це не фейк-про це повідомляють ізраїльські джерела...
11.01.2026 11:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VcbVZCTYYbI
11.01.2026 11:55 Ответить
11 місяців тому )))
11.01.2026 11:57 Ответить
Ну,при сталіні теж такі впливові частенько опинялися на нарах та біля стінки. Напевно покусився на св'яте. На вєлікого Пу.
11.01.2026 11:41 Ответить
Так там синок - "наркоман зі стажем". З усього відомого - Патрушев "мостив" Сина, на місце Путіна, ще два роки тому. Але, "неочікувано", "синок" "пішов у рознос". Патрушев мусив його рятувать у "навороченій" клініці для китайської еліти....
11.01.2026 12:00 Ответить
11.01.2026 12:02 Ответить
Ця інформація, можливо, цікава фахівцям зі зброї, а навіщо вона більшості українців, щоб що?
11.01.2026 11:22 Ответить
Щоб коли такий шахед зіб'є український винищувач або вертоліт і загинуть пілоти, всі не робили великі очі 🫩 і запитували: "А як же так вийшло?"🤔

Тому ГУР поставило всіх до відома.
Є така проблема!
Потрібно знайти ефективний спосіб, як цьому протидіяти!

Володя з цим нічого робити не буде!!!
Він запхає голову в пісок, чи пересидить обстріли в бункері або (як показує практика останніх обстрілів) звалить в "термінове відрядження" за кордон.
А ви там є#іть#я як хочете!
Якщо що, то у всьому будуть винні військові.
11.01.2026 11:41 Ответить
Пох...й!
Зате в нас: "Паляниця", "Трембіта", "Пекло", "Толока", "Рожевий Фламінго", і ще багато всяких назв для макетів.
Правда Вова?🤬

Таке відчуття, що коли в Україні залишиться стояти лише одна стіна від приватного будинку десь в селі, цей зелений дегенерат (хоча він більше схожий на гниду) буде продовжувати розповідати, про те йо#ане Рожеве Фламінго.🤦‍♂️
11.01.2026 11:25 Ответить
Реально є Фламіндіч, но він у Ізраїль улетів.
11.01.2026 11:28 Ответить
🤝
Це було перше практичне випробування дальності польоту Фламіндіча.
Відстань в більш як 3000 км. було успішно подолано.😂😂😂
Справжня перемога Зеленського!!!
11.01.2026 11:55 Ответить
Я щось не зрозумів, рашисти до міру і до виборів не готуються чи що? Чи це тільки у нас ходять в рожевих окулярах
11.01.2026 11:28 Ответить
А у нас самі мухобойки та вікнознищувачі з 20кг вибухівки. Зате гроші крадуть тоннами.
11.01.2026 11:35 Ответить
а зробити копії шахедів/гераней? Закупіть складові частини, дайте юному техніку і за пів дня буде вам дрон.
Переглянув влучання у Воронежі, навіть на різдвяний салют не тягне. Якась імітація чи окозамилення. Сумно.
11.01.2026 11:51 Ответить
Зараз гундос підкине бабла телемарафону і запустять в серію потужно і незламно Скумбію-5
11.01.2026 12:15 Ответить
 
 