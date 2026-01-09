РФ атаковала два судна в портах Одесчины: погиб член экипажа - гражданин Сирии, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 января, Россия совершила очередной акт террора против гражданского судоходства, поражены два судна в двух портах Одесской области.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Порт Черноморск

Так, во время движения к порту Черноморск ударный дрон РФ попал в гражданское судно под иностранным флагом Сент-Китс и Невис, которое направлялось под загрузку зерновым грузом в пределах Украинского морского коридора.

В результате атаки, к сожалению, погиб член экипажа - гражданин Сирии. Это ужасное военное преступление!" - подчеркнул Кулеба.

Отмечается, что мореходность судна не нарушена, оно находится на ходу и направляется к ближайшему порту.

Порт Одесса

Кроме того, возле порта Одесса также поражено судно под флагом Коморских островов, которое перевозило сою. Предварительно - есть пострадавшие. На место происшествия направлены спасательные подразделения.



"Это очередное свидетельство того, что Россия сознательно бьет по гражданским объектам, по международному судоходству, по продовольственной логистике.



Украина делает все возможное для обеспечения безопасности и выполнения экспортных обязательств, несмотря на постоянные атаки", - добавил министр.

