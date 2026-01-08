Россия атаковала дронами портовую инфраструктуру Одессщины: поврежден резервуар для масла

Российские войска вновь нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области, применив ударные беспилотники. Взрывы зафиксированы на территории морского порта в Одесском районе, обошлось без жертв.

об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

"Сегодня враг снова цинично атаковал ударными беспилотниками портовую инфраструктуру мирной Одессщины", - написал он.

Что произошло?

Зафиксированы взрывы на территории морского порта в Одесском районе. Поврежден пустой резервуар для хранения масла. Обошлось без пожара.

Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала.

"Эти атаки в очередной раз подтверждают: враг целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре и объектам, не имеющим никакого военного значения, нанося ущерб мирным людям и подвергая их опасности", - подчеркнул Кипер.

Напомним, российские войска также нанесли 7 января очередной удар по двум портам Одесской области. Вследствие атаки погибли два человека, восемь ранены, повреждены объекты портовой инфраструктуры.