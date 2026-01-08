Росія атакувала дронами портову інфраструктуру Одещини: пошкоджено резервуар для олії

Російські війська знову завдали удару по портовій інфраструктурі Одещини, застосувавши ударні безпілотники. Вибухи зафіксовано на території морського порту в Одеському районі, обійшлося без жертв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"Сьогодні ворог знову цинічно атакував ударними безпілотниками портову інфраструктуру мирної Одещини", - написав він.

Що відбулося?

Зафіксовані вибухи на території морського порту в Одеському районі. Пошкоджено порожній резервуар для зберігання олії. Минулося без пожежі.

Інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила.

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"Ці атаки вкотре підтверджують: ворог цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі та об’єктах, що не мають жодного військового значення, завдаючи шкоди мирним людям та наражаючи їх на небезпеку", - наголосив Кіпер.

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Нагадаємо, російські війська також завдали 7 січня чергового удару по двох портах Одеської області. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, восьмеро поранені, пошкоджено об’єкти портової інфраструктури.