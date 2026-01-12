Російські війська вночі вдарили по Одесі: у місті перебої зі світлом
У ніч на 12 січня російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура та житлова забудова міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.
За попередніми даними, удар спричинив пошкодження інфраструктурного об’єкта, а також призвів до перебоїв з електропостачанням в одному з районів міста. Відомо про постраждалих мирних мешканців.
Наслідки нічної атаки на Одесу
Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування житлових будинків та пошкодження об’єктів критичної інфраструктури. Частина міста залишилася без світла, тривають роботи з оцінки масштабів збитків.
"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури. В частині одного з районів відсутнє електропостачання. Попередньо, постраждало двоє людей", – повідомив Сергій Лисак.
Пошкоджене житло та робота служб
За інформацією очільника МВА, в Одесі зруйновано один приватний житловий будинок. Ще чотири будинки зазнали пошкоджень різного ступеня.
На місця влучань оперативно виїхали аварійні та комунальні служби, які займаються ліквідацією наслідків атаки та відновленням життєзабезпечення.
Міська влада закликає мешканців зберігати обережність та слідкувати за офіційними повідомленнями щодо подальшої ситуації в місті.
- Нагадаємо, російські війська протягом дня здійснювали обстріли громад на півночі Рівненської області, внаслідок чого зафіксовано пошкодження інфраструктури.
- Також у неділю, 11 січня, російські війська атакували безпілотниками Вільнянськ у Запорізькій області.
І в Одесі теж не зробив ППО, не сховав трансформатори, не виробив мільйон антидронів і не впровадив розподілену енергосистему замість Галущенка з Міндічами.
Здавалося б, причому тут ЗЄіКо...