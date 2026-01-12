Російські війська вночі вдарили по Одесі: у місті перебої зі світлом

У ніч на 12 січня російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура та житлова забудова міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

За попередніми даними, удар спричинив пошкодження інфраструктурного об’єкта, а також призвів до перебоїв з електропостачанням в одному з районів міста. Відомо про постраждалих мирних мешканців.

Читайте: РФ атакувала два судна в портах Одещини: загинув член екіпажу - громадянин Сирії, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Наслідки нічної атаки на Одесу

Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування житлових будинків та пошкодження об’єктів критичної інфраструктури. Частина міста залишилася без світла, тривають роботи з оцінки масштабів збитків.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури. В частині одного з районів відсутнє електропостачання. Попередньо, постраждало двоє людей", – повідомив Сергій Лисак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ та Нацполіція ліквідували ще три "схеми для ухилянтів". ФОТОрепортаж

Пошкоджене житло та робота служб

За інформацією очільника МВА, в Одесі зруйновано один приватний житловий будинок. Ще чотири будинки зазнали пошкоджень різного ступеня.

На місця влучань оперативно виїхали аварійні та комунальні служби, які займаються ліквідацією наслідків атаки та відновленням життєзабезпечення.

Міська влада закликає мешканців зберігати обережність та слідкувати за офіційними повідомленнями щодо подальшої ситуації в місті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано агентку ГРУ в Одесі, яка коригувала удари ворога та виправдовувала злочини рашистів, - СБУ. ФОТОрепортаж