РФ атакувала два судна в портах Одещини: загинув член екіпажу - громадянин Сирії, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 січня, Росія здійснила черговий акт терору проти цивільного судноплавства, уражено два судна у двох портах Одеської області.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

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Порт Чорноморськ

Так, під час руху до порту Чорноморськ ударний дрон рф влучив у цивільне судно під іноземним прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало під завантаження зерновим вантажем у межах Українського морського коридору.

Унаслідок атаки, на жаль, є загиблий член екіпажу - громадянин Сирії. Це жахливий воєнний злочин!" - наголосив Кулеба.

Зазначається, що морехідність судна не порушено, воно перебуває на ходу та прямує до найближчого порту.

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Порт Одеса

Крім того, біля порту Одеса також уражено судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою. Попередньо - є постраждалі. На місце події спрямовано рятувальні підрозділи.



"Це чергове свідчення того, що росія свідомо б’є по цивільних об’єктах, по міжнародному судноплавству, по продовольчій логістиці.



Україна робить усе можливе для гарантування безпеки та виконання експортних зобов’язань, попри постійні атаки", - додав міністр.

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Наслідки атаки







