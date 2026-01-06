СБУ та Нацполіція ліквідували ще три "схеми для ухилянтів". ФОТОрепортаж

Служба безпеки і Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали чотирьох організаторів оборудок.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, на Волині викрито водія-далекобійника, який пропонував військовозобов’язаним нелегально виїхати до ЄС у вантажному відсіку свого авто.

Правоохоронці затримали фігуранта на митному посту під час спроби вивезти "клієнта" у спеціально облаштованому тайнику вантажівки.

У Хмельницькій області викрито двох 18-річних мешканців Буковини, які організували міжнародний "трафік" військовозобов’язаних за кордон поза пунктами пропуску.

За матеріалами справи, ділки на власних авто вивозили ухилянтів з Кам’янця-Подільського до Чернівецької області, оминаючи блокпости. Далі клієнтів супроводжували за кордон лісовими стежками.

В Одесі правоохоронці викрили завідувачку відділення невропатології місцевої клінічної лікарні, яка торгувала фіктивними довідками про інвалідність.

Для реалізації оборудки посадовиця використовувала своє членство у експертній команді оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

незаконне переправлення осіб через державний кордон;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.





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