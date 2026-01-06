УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10407 відвідувачів онлайн
Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів
2 479 14

СБУ та Нацполіція ліквідували ще три "схеми для ухилянтів". ФОТОрепортаж

Служба безпеки і Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали чотирьох організаторів оборудок.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, на Волині викрито водія-далекобійника, який пропонував військовозобов’язаним нелегально виїхати до ЄС у вантажному відсіку свого авто.

Правоохоронці затримали фігуранта на митному посту під час спроби вивезти "клієнта" у спеціально облаштованому тайнику вантажівки.

У Хмельницькій області викрито двох 18-річних мешканців Буковини, які організували міжнародний "трафік" військовозобов’язаних за кордон поза пунктами пропуску.

За матеріалами справи, ділки на власних авто вивозили ухилянтів з Кам’янця-Подільського до Чернівецької області, оминаючи блокпости. Далі клієнтів супроводжували за кордон лісовими стежками.

В Одесі правоохоронці викрили завідувачку відділення невропатології місцевої клінічної лікарні, яка торгувала фіктивними довідками про інвалідність.

Для реалізації оборудки посадовиця використовувала своє членство у експертній команді оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • незаконне переправлення осіб через державний кордон;
  • прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ
СБУ

Також читайте: На Львівщині судитимуть іноземця, обвинуваченого у зловживанні впливом. ФОТО

Автор: 

Одеса (5917) Нацполіція (15857) СБУ (14093) Волинська область (991) Хмельницька область (1112)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Схема це коли молоді ухилятися у формі поліції ловлять чоловіків у віці за 50 щоб вони йшли їх захищати.
показати весь коментар
06.01.2026 12:27 Відповісти
+9
А скільки ліквідали схем для міндіч-єрмаків- умєрових?
показати весь коментар
06.01.2026 11:56 Відповісти
+5
Як двушечку на маскву кожного місяця, чи може тиждня або дня - тут ми сліпі, немі та глухі, чи з'ясувати як шахеди прилітають так точно по важливих об'єктах - також фейл. Але чимось тисячі здорових, озброєних та навчених бравих силовиків під час бойових дій повинні займатись? - А, точно - ловити мірняк який в незаконний спосіб позбавили законної можливості покинути зону ведення бойових дій, ну звісно не з ворогом же йти воювати, у ворога є зброя, а це можливо буде боляче. А як же присяга на вірність українському народу? -Та *****, своя срака дорожча.
показати весь коментар
06.01.2026 12:33 Відповісти

Завантаження...

 
 