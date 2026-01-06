СБУ та Нацполіція ліквідували ще три "схеми для ухилянтів". ФОТОрепортаж
Служба безпеки і Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали чотирьох організаторів оборудок.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, на Волині викрито водія-далекобійника, який пропонував військовозобов’язаним нелегально виїхати до ЄС у вантажному відсіку свого авто.
Правоохоронці затримали фігуранта на митному посту під час спроби вивезти "клієнта" у спеціально облаштованому тайнику вантажівки.
У Хмельницькій області викрито двох 18-річних мешканців Буковини, які організували міжнародний "трафік" військовозобов’язаних за кордон поза пунктами пропуску.
За матеріалами справи, ділки на власних авто вивозили ухилянтів з Кам’янця-Подільського до Чернівецької області, оминаючи блокпости. Далі клієнтів супроводжували за кордон лісовими стежками.
В Одесі правоохоронці викрили завідувачку відділення невропатології місцевої клінічної лікарні, яка торгувала фіктивними довідками про інвалідність.
Для реалізації оборудки посадовиця використовувала своє членство у експертній команді оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).
Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:
- незаконне переправлення осіб через державний кордон;
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
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