На Львівщині судитимуть іноземця, обвинуваченого у зловживанні впливом. ФОТО

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що іноземець, який тимчасово проживає у Львівському районі, пообіцяв сестрі військовослужбовця вплинути на командування військової частини, де проходить службу її брат, з метою його переведення до іншої військової частини та подальшого звільнення з військової служби.

За свої "послуги" фігурант запросив та отримав понад 500 тисяч гривень, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Чоловік вимагав та отримав від родички мобілізованого військовослужбовця за обіцянку вплинути на посадових осіб військової частини

Досудове розслідування, розпочате за статтею "Зловживання впливом" завершене. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з конфіскацією майна.

Зловмисника викрили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області.

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