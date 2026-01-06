На Львовщине будут судить иностранца, обвиняемого в злоупотреблении влиянием. ФОТО

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что иностранец, временно проживающий во Львовском районе, пообещал сестре военнослужащего повлиять на командование воинской части, где проходит службу ее брат, с целью его перевода в другую воинскую часть и последующего увольнения с военной службы.

За свои "услуги" фигурант запросил и получил более 500 тысяч гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мужчина требовал и получил от родственницы мобилизованного военнослужащего деньги за обещание повлиять на должностных лиц воинской части

Досудебное расследование, начатое по статье "Злоупотребление влиянием", завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

Злоумышленника разоблачили следователи отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Львовщины совместно с оперативниками Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Также читайте: В Швейцарии осудили за "наемничество" мужчину, воевавшего на стороне Украины

Читайте: Взрыв автомобиля военного на столичной Оболони: задержана 24-летняя агентка РФ. ФОТОрепортаж