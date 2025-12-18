В Швейцарии осудили за "наемничество" мужчину, воевавшего на стороне Украины
Военный суд в швейцарском Майлене приговорил 49-летнего гражданина Швейцарии Ави М., который воевал в составе Вооруженных сил Украины против российской агрессии. Мужчину признали виновным по статье "наемничество".
Военный суд в городе Майлен (кантон Цюрих) приговорил мужчину к 18 месяцам лишения свободы с испытательным сроком четыре года.
Что известно об осужденном
Ави М. является гражданином Швейцарии и воевал в составе украинской армии в качестве снайпера. Он открыто заявлял журналистам, что присоединился к иностранной армии, хотя это и запрещено швейцарским законодательством.
Моя основная мотивация всегда была одна: я не хочу больше упаковывать маленьких детей в полиэтиленовые пакеты. И если благодаря моей работе будет хоть на одного меньше, то это уже того стоит", – сказал мужчина в январе 2023 года.
Обвинение требовало шести месяцев лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение, указывая на предыдущие судимости мужчины и необходимость предотвратить его дальнейшую службу за рубежом.
Зато защита выступила за оправдание, утверждая об отсутствии доказательств того, что Ави М. "участвовал в боевых действиях или был на фронте", за исключением сообщений СМИ.
Адвокаты ссылались и на показания матери мужчины, которая говорила, что "не верит на 80% от того, что рассказывает" ее сын.
Не явился в суд
Ави М. не явился в суд – он имеет двойное гражданство и сейчас живет в Израиле, где у него есть сын. Приговор еще не вступил в законную силу, его можно обжаловать.
