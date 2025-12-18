РУС
В Швейцарии осудили за "наемничество" мужчину, воевавшего на стороне Украины

Снайпер ВСУ из Швейцарии получил условный срок

Военный суд в швейцарском Майлене приговорил 49-летнего гражданина Швейцарии Ави М., который воевал в составе Вооруженных сил Украины против российской агрессии. Мужчину признали виновным по статье "наемничество".

Военный суд в городе Майлен (кантон Цюрих) приговорил мужчину к 18 месяцам лишения свободы с испытательным сроком четыре года.

Что известно об осужденном

Ави М. является гражданином Швейцарии и воевал в составе украинской армии в качестве снайпера. Он открыто заявлял журналистам, что присоединился к иностранной армии, хотя это и запрещено швейцарским законодательством.

Моя основная мотивация всегда была одна: я не хочу больше упаковывать маленьких детей в полиэтиленовые пакеты. И если благодаря моей работе будет хоть на одного меньше, то это уже того стоит", – сказал мужчина в январе 2023 года.

Обвинение требовало шести месяцев лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение, указывая на предыдущие судимости мужчины и необходимость предотвратить его дальнейшую службу за рубежом.

Зато защита выступила за оправдание, утверждая об отсутствии доказательств того, что Ави М. "участвовал в боевых действиях или был на фронте", за исключением сообщений СМИ.

Адвокаты ссылались и на показания матери мужчины, которая говорила, что "не верит на 80% от того, что рассказывает" ее сын.

Не явился в суд

Ави М. не явился в суд – он имеет двойное гражданство и сейчас живет в Израиле, где у него есть сын. Приговор еще не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

+8
ЦАХАЛ охоче скористається його навичками, а швейцарським підарам ганьба!
18.12.2025 22:21 Ответить
18.12.2025 22:21 Ответить
+6
Бути нейтральною і тримати в банках німецькі єврейські гроші набагато приємніше, ніж займати чиюсь сторону?
18.12.2025 22:29 Ответить
18.12.2025 22:29 Ответить
+4
Якщо там і Міндічу там зробить "хара-кірі" - то воював не даремно...
На "Герой України" - я особисто клопотання на Президента сформую...
18.12.2025 22:24 Ответить
18.12.2025 22:24 Ответить
ЦАХАЛ охоче скористається його навичками, а швейцарським підарам ганьба!
18.12.2025 22:21 Ответить
18.12.2025 22:21 Ответить
в них найманство по закону заборонено. до 5 років позбавлення волі. в них суди працюють як швейцарскі годинники а не як в нас - в ручному режимі. так що про підарів якось не за адресою. ідо речі ,вирок він отримам максимально легкий по цієї статі. а меньше б звиздів би на камеру журналістам вообше обішлось без крімінальної справи
18.12.2025 22:37 Ответить
18.12.2025 22:37 Ответить
Це замовна справа за грощі москви.
18.12.2025 22:39 Ответить
18.12.2025 22:39 Ответить
ти такий вумний! мабуть я занотую
18.12.2025 22:40 Ответить
18.12.2025 22:40 Ответить
на руці запиши
18.12.2025 22:41 Ответить
18.12.2025 22:41 Ответить
Всі хто засуджує людей які боронять чи боронили Україну всі підАри!
18.12.2025 22:49 Ответить
18.12.2025 22:49 Ответить
то ваша власна думка , в якої є доля правди. Але вона ні як не може впливати на законодавство цивілізованих країн .
18.12.2025 22:52 Ответить
18.12.2025 22:52 Ответить
Ну то для того тут і відкриті коментарі, щоб люди висловлювали власну думку. У мене вона така.
18.12.2025 23:02 Ответить
18.12.2025 23:02 Ответить
Закондавство це лише прикриття для московських хабарів.
18.12.2025 23:07 Ответить
18.12.2025 23:07 Ответить
Московія - спонсор прицеднту.
18.12.2025 22:21 Ответить
18.12.2025 22:21 Ответить
Якщо там і Міндічу там зробить "хара-кірі" - то воював не даремно...
На "Герой України" - я особисто клопотання на Президента сформую...
18.12.2025 22:24 Ответить
18.12.2025 22:24 Ответить
Бути нейтральною і тримати в банках німецькі єврейські гроші набагато приємніше, ніж займати чиюсь сторону?
18.12.2025 22:29 Ответить
18.12.2025 22:29 Ответить
Сильний чел!
18.12.2025 22:36 Ответить
18.12.2025 22:36 Ответить
А сколько швейцарцы осудили кацапов за поддержку террористов?
18.12.2025 22:38 Ответить
18.12.2025 22:38 Ответить
"Моя основна мотивація завжди була однакова: я не хочу більше пакувати маленьких дітей у поліетиленові пакети. І якщо завдяки моїй роботі буде хоч на одного менше, то це вже того варте", - сказав чоловік у січні 2023 року. 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
18.12.2025 22:57 Ответить
18.12.2025 22:57 Ответить
Я так розумію всю військову структуру Ватикану буде також осуджено після повернення цих людей на батьківщину у Швейцарію. За найманство на службу іншій державі.
18.12.2025 23:15 Ответить
18.12.2025 23:15 Ответить
кацапи заразили корупцією пів світу
кацапстан у повну ізоляцію, щоб врятувати людство!!!
18.12.2025 23:24 Ответить
18.12.2025 23:24 Ответить
 
 