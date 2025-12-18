В Швейцарии осудили за "наемничество" мужчину, воевавшего на стороне Украины

Военный суд в швейцарском Майлене приговорил 49-летнего гражданина Швейцарии Ави М., который воевал в составе Вооруженных сил Украины против российской агрессии. Мужчину признали виновным по статье "наемничество".

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на SRF.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Военный суд в городе Майлен (кантон Цюрих) приговорил мужчину к 18 месяцам лишения свободы с испытательным сроком четыре года.

Что известно об осужденном

Ави М. является гражданином Швейцарии и воевал в составе украинской армии в качестве снайпера. Он открыто заявлял журналистам, что присоединился к иностранной армии, хотя это и запрещено швейцарским законодательством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны нормирует порядок службы иностранцев на офицерских должностях

Моя основная мотивация всегда была одна: я не хочу больше упаковывать маленьких детей в полиэтиленовые пакеты. И если благодаря моей работе будет хоть на одного меньше, то это уже того стоит", – сказал мужчина в январе 2023 года.

Обвинение требовало шести месяцев лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение, указывая на предыдущие судимости мужчины и необходимость предотвратить его дальнейшую службу за рубежом.

Зато защита выступила за оправдание, утверждая об отсутствии доказательств того, что Ави М. "участвовал в боевых действиях или был на фронте", за исключением сообщений СМИ.

Читайте также: Добровольцы из 72 стран служат в Силах обороны, процент увеличился, - ВСУ

Адвокаты ссылались и на показания матери мужчины, которая говорила, что "не верит на 80% от того, что рассказывает" ее сын.

Не явился в суд

Ави М. не явился в суд – он имеет двойное гражданство и сейчас живет в Израиле, где у него есть сын. Приговор еще не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

Читайте: В Венгрии будут судить мужчину, который более года воюет на стороне Украины в войне против РФ