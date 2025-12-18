У Швейцарії засудили за "найманство" чоловіка, який воював на боці України

Військовий суд у швейцарському Майлені засудив 49-річного громадянина Швейцарії Аві М., який воював у складі Збройних сил України проти російської агресії. Чоловіка визнали винним за статтею "найманство".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SRF.

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Військовий суд у місті Майлен (кантон Цюрих) засудив чоловіка до 18 місяців позбавлення волі з випробувальним терміном чотири роки.

Що відомо про засудженого

Аві М. є громадянином Швейцарії і воював у складі української армії як снайпер. Він відкрито заявляв журналістам, що долучився до іноземного війська, хоч це й заборонено швейцарським законодавством.

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Моя основна мотивація завжди була однакова: я не хочу більше пакувати маленьких дітей у поліетиленові пакети. І якщо завдяки моїй роботі буде хоч на одного менше, то це вже того варте", – сказав чоловік у січні 2023 року.

Обвинувачення вимагало шести місяців позбавлення волі без права на умовно-дострокове звільнення, вказуючи на попередні судимості чоловіка та необхідність запобігти його подальшій службі за кордоном.

Натомість захист виступив за виправдання, стверджуючи про відсутність доказів того, що Аві М. "брав участь у бойових діях або був на фронті", за винятком повідомлень ЗМІ.

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Адвокати посилались і на свідчення матері чоловіка, яка казала, що "не вірить 80% того, що розповідає" її син.

Не з’явився в суді

Аві М. не з’явився в суді – він має подвійне громадянство і зараз живе в Ізраїлі, де у нього є син. Вирок ще не набрав законної сили, його можна оскаржити.

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