Міноборони унормовує порядок служби іноземців на офіцерських посадах

Кабінет Міністрів підтримав проєкт Указу президента, який унормовує порядок прийняття іноземців та осіб без громадянства на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Що передбачає документ?

Зазначається, що можливість проходження іноземцями та особами без громадянства військової служби за контрактом у визначених підрозділах Сил оборони передбачена українським законодавством.

Для цього вони мають перебувати на території України на законних підставах та пройти відповідні безпекові процедури.

Запропонований Міноборони документ урегулює питання проходження ними служби за контрактами офіцерського складу та дозволить залучати професійних іноземних фахівців на командні посади.

Проєкт Указу передбачає, що іноземці та особи без громадянства можуть проходити службу, зокрема:

на посадах офіцерського складу у ЗС України,

Державній спеціальній службі транспорту.

В оборонному відомстві додали, що указ набере чинності після підписання президентом.

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Іноземці в ЗСУ

Уряд ухвалив зміни до порядку оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства, які воюють у складі Сил оборони або надають допомогу українським військовим, а також членів їхніх родин.

Згодом у Раді запропонували розширити права військових-іноземців, у яких завершився контракт із ЗСУ.

Верховна Рада 4 листопада ухвалила за основу законопроєкт №14052, який уточнює правовий статус і порядок медичного забезпечення іноземців та осіб без громадянства, що проходять службу у Збройних силах України та інших військових формуваннях.

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