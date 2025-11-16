Іноземні добровольці отримають ширші можливості в Силах оборони, - Сухопутні війська

Іноземні добровольці отримають ширші можливості для участі у захисті України

Іноземні добровольці, які підписують контракт із ЗСУ, матимуть ширші можливості для проходження служби - включно з правом обирати бойову бригаду, напрямок та специфіку застосування, відповідно до підготовки, досвіду та побажань військовослужбовця.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сухопутні війська Збройних Сил України продовжують розвиток системи залучення та використання іноземних добровольців, які ухвалили рішення підписати контракт і проходити службу у складі Збройних Сил України", - сказано в повідомленні.

Окремі формати виконали свою роль

У Сухопутних військах зазначили, що окремі формати, які були запроваджені у 2022 році, виконали свою роль у найгостріший період оборони країни та дали змогу швидко інтегрувати іноземців, готових стати до строю.

Водночас ситуація на фронті, структура Сил оборони та потреби бойових частин суттєво змінилися.

Зазначається, що наразі відбувається еволюція підходу до застосування іноземних військовослужбовців. Ключовим принципом нової моделі є максимально ефективне використання їхнього досвіду, мотивації та професійних навичок у тих підрозділах, де вони потрібні найбільше.

Більше можливостей для іноземних добровольців

Іноземні добровольці, які підписують контракт зі Збройними Силами України, будуть мати ширші можливості для проходження служби — включно з

  • правом обирати бойову бригаду,
  • напрямок та специфіку застосування, відповідно до підготовки, досвіду та побажань військовослужбовця.

"Це забезпечує кращу інтеграцію, рівні можливості з українськими бійцями та більш раціональне використання кадрового ресурсу", - заявили у Сухопутних військах.

Мігеля в бусік не запхнеш, ще поїде назад, а ось Тарасик та Миколка нікуди не дінуться
показати весь коментар
16.11.2025 18:57 Відповісти
Слів немає...ви можете таке саме і для українців зробити?? Гнидоти українські.
показати весь коментар
16.11.2025 18:48 Відповісти
Судячи,як рвонул за тисячею від гниди,свої гірше скотів!Скот продає себе за 1000грн,24$,це все,країні жопа.
показати весь коментар
16.11.2025 19:01 Відповісти
Бусік то ще нічого.
На Засрашці у яму , швабру в ж#пу й сечею поливають тих Ванюшєк хто не бажає за х7йла подохнути.
показати весь коментар
16.11.2025 19:53 Відповісти
А ти рашистська гнида? Сірожа, відкрию тобі секрет. Відкриваєш Резерв+ або WorkUA, а там вакансій - повно.
Якщо тебе примусово не мобілізують через бусік - вибираєш сам як нормальна людина.
показати весь коментар
16.11.2025 18:57 Відповісти
,так воно не працює.Це те саме,шо відосики від ішака-суцільна брехня!!
показати весь коментар
16.11.2025 19:04 Відповісти
Нижче відповів твоєму ж як і ти. Такий собі сірожа. Більшість батальйонів мають право мобілізувати безпосередньо. Приїжджаєш на співбесіду, дивишся на людей, на тебе дивляться. Якщо норм - приїжджаєш вже з снарягою (чи зайвими труселями), тебе заведуть і на ВЛК, і в ТЦК вже по місцю. Наприклад, в Краматорську.
показати весь коментар
16.11.2025 19:32 Відповісти
А чтобы бумажки перекладывать и в бане париться как андрюша деловод это что нужно сделать, помимо хорошо работать одним местом начальству?
показати весь коментар
16.11.2025 22:20 Відповісти
Ота херня не працює від слова зовсім, працює тільки совковий дибільний уклад , запхати-дати калаш 70 року випуску і перед в окопи , гинути за золоті унітази міндича і ко, а ти Андрюша мабуть ********** зеботва, сере постійно в новинах і як з гуся вода.
показати весь коментар
16.11.2025 19:17 Відповісти
Розкажи бабі Буні, чмо! Ти ж ні разу не пробував. Не звертався, не спілкувався, не домовлявся.
Сидиш на диванчику, роками не вилазиш з хати, щоб ТЦК не прийняли, пованюєш сцаниною, але в коментарях ти ремба.
показати весь коментар
16.11.2025 19:29 Відповісти
Про що мова?! Вони не можуть зробити іноземні легіони які будуть воювати та гинути за ті самі гроші що українці, за такі гроші з якими в своїх країнах вони були б богатіями.
показати весь коментар
16.11.2025 19:57 Відповісти
За те до своїх ,як до скотини....
показати весь коментар
16.11.2025 18:53 Відповісти
Судячи,як рвонул за тисячею від гниди,свої гірше скотів!Скот продає себе за 1000грн,24$,це все,країні жопа.
показати весь коментар
16.11.2025 19:01 Відповісти
1000 - це один похід в сільський магазин, за хлібом і ковбасою. Хай запхнуть собі цю тисячу в сраку - і здохнуть. Це плювок охлосу в обличчя.
показати весь коментар
16.11.2025 20:16 Відповісти
З підрозділом вони й так самі домовляються ще з самого початку повномасштабки. Ніхто до цього іноземців примусово по Бригадам та батальйонам не розпихував.
показати весь коментар
16.11.2025 18:56 Відповісти
А тарасик і Микола чим гірші від цього аборигена Мексики? Але завдяки потужнім потужностям сирка і ко мобілізація провалена на 100 відсотків і ніякі добровольці не врятують, є планомірна здача України рашистам при керівництві зеленського.
показати весь коментар
16.11.2025 19:20 Відповісти
отак, прав у громадян України в Україні меньше ніж у не громадян
показати весь коментар
16.11.2025 20:34 Відповісти
Чому командування Сухопутних військ не вводить повну, безумовну мобілізацію для всіх Українців віком від 18 до 60 років?!
На фронті просто кадровий коллапс!
показати весь коментар
17.11.2025 00:21 Відповісти
 
 