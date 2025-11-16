Іноземні добровольці отримають ширші можливості в Силах оборони, - Сухопутні війська

Іноземні добровольці, які підписують контракт із ЗСУ, матимуть ширші можливості для проходження служби - включно з правом обирати бойову бригаду, напрямок та специфіку застосування, відповідно до підготовки, досвіду та побажань військовослужбовця.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сухопутні війська Збройних Сил України продовжують розвиток системи залучення та використання іноземних добровольців, які ухвалили рішення підписати контракт і проходити службу у складі Збройних Сил України", - сказано в повідомленні.

Окремі формати виконали свою роль

У Сухопутних військах зазначили, що окремі формати, які були запроваджені у 2022 році, виконали свою роль у найгостріший період оборони країни та дали змогу швидко інтегрувати іноземців, готових стати до строю.

Водночас ситуація на фронті, структура Сил оборони та потреби бойових частин суттєво змінилися.

Зазначається, що наразі відбувається еволюція підходу до застосування іноземних військовослужбовців. Ключовим принципом нової моделі є максимально ефективне використання їхнього досвіду, мотивації та професійних навичок у тих підрозділах, де вони потрібні найбільше.

Більше можливостей для іноземних добровольців

"Це забезпечує кращу інтеграцію, рівні можливості з українськими бійцями та більш раціональне використання кадрового ресурсу", - заявили у Сухопутних військах.

