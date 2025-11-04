Іноземці у ЗСУ отримають посвідки на тимчасове проживання: Рада ухвалила законопроєкт
Верховна Рада 4 листопада ухвалила за основу законопроєкт №14052, який уточнює правовий статус і порядок медичного забезпечення іноземців та осіб без громадянства, що проходять службу у Збройних силах України та інших військових формуваннях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
Як зазначається, документ передбачає, що іноземці, які уклали контракт на службу у ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецтрансслужбі, отримуватимуть посвідки на тимчасове проживання на період дії контракту і ще на три місяці після його завершення.
Законопроєкт також дозволяє подавати прострочений паспорт, якщо оновити його неможливо через агресію країни походження або її невизнання суверенітету України. Для отримання посвідки буде встановлено чіткий перелік необхідних документів.
Іноземці, які вже служать у ЗСУ, матимуть шість місяців після набрання чинності законом, щоб оформити посвідку. Вона надає право на медичне забезпечення, соціальні й адміністративні послуги, полегшуючи правовий статус військових-іноземців в Україні.
Що передувало?
- Уряд ухвалив зміни до порядку оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства, які воюють у складі Сил оборони або надають допомогу українським військовим, а також членів їхніх родин.
- Згодом у Раді запропонували розширити права військових-іноземців, у яких завершився контракт із ЗСУ.
