Иностранцы в ВСУ получат виды на временное проживание: Рада приняла законопроект

Верховная Рада 4 ноября приняла за основу законопроект №14052, который уточняет правовой статус и порядок медицинского обеспечения иностранцев и лиц без гражданства, проходящих службу в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях.

Как отмечается, документ предусматривает, что иностранцы, заключившие контракт на службу в ВСУ, Нацгвардии или Госспецтрансслужбе, будут получать виды на временное проживание на период действия контракта и еще на три месяца после его завершения.

Законопроект также позволяет подавать просроченный паспорт, если обновить его невозможно из-за агрессии страны происхождения или ее непризнания суверенитета Украины. Для получения вида на жительство будет установлен четкий перечень необходимых документов.

Иностранцы, которые уже служат в ВСУ, будут иметь шесть месяцев после вступления закона в силу, чтобы оформить вид на жительство. Он дает право на медицинское обеспечение, социальные и административные услуги, облегчая правовой статус военных-иностранцев в Украине.

Что предшествовало?

Правительство приняло изменения в порядок оформления документов для иностранцев и лиц без гражданства, воюющих в составе Сил обороны или оказывающих помощь украинским военным, а также членов их семей.

Впоследствии в Раде предложили расширить права военных-иностранцев, у которых истек контракт с ВСУ.

