Мобильный интернет станет быстрее и стабильнее: Рада приняла законопроект

Верховная Рада приняла законопроект, который поможет развивать цифровую инфраструктуру и обеспечить бесперебойную связь.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры, передает Цензор.НЕТ.

Далее проект закона должен подписать президент.

Основные изменения

В министерстве отметили, что скорость интернета станет обязательным показателем качества связи. Для скорости интернета установят фиксированное количество мегабит в секунду, а мобильные операторы будут предоставлять услуги в пределах этого стандарта.

Граждане смогут самостоятельно проверять качество мобильного интернета через смартфоны.

"Информация о качестве и скорости будет передаваться в регулятор сферы НКЭК для анализа. Это поможет определять слабые места сети и оперативно реагировать на проблемы. О системе мониторинга качества мобильного интернета сообщим позже", - говорится в сообщении.

Также будет отменен мораторий на проверку выполнения условий лицензий. Это будет стимулировать операторов строить базовые станции в сельской местности, чтобы уменьшить зоны без связи.

Национальный роуминг будет работать и после завершения военного положения. Граждане смогут и в дальнейшем пользоваться сетями других операторов, чтобы иметь связь в кризисных ситуациях.

