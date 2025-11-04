РУС
Мобильный интернет станет быстрее и стабильнее: Рада приняла законопроект

Мобильная связь и интернет улучшатся. Что приняла Рада?

Верховная Рада приняла законопроект, который поможет развивать цифровую инфраструктуру и обеспечить бесперебойную связь.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры, передает Цензор.НЕТ.

Далее проект закона должен подписать президент.

Основные изменения

  • В министерстве отметили, что скорость интернета станет обязательным показателем качества связи. Для скорости интернета установят фиксированное количество мегабит в секунду, а мобильные операторы будут предоставлять услуги в пределах этого стандарта.
  • Граждане смогут самостоятельно проверять качество мобильного интернета через смартфоны.

Читайте: Тестирование 5G в Украине начнется уже в этом году: в Минцифры подтвердили планы

"Информация о качестве и скорости будет передаваться в регулятор сферы НКЭК для анализа. Это поможет определять слабые места сети и оперативно реагировать на проблемы. О системе мониторинга качества мобильного интернета сообщим позже", - говорится в сообщении.

  • Также будет отменен мораторий на проверку выполнения условий лицензий. Это будет стимулировать операторов строить базовые станции в сельской местности, чтобы уменьшить зоны без связи.
  • Национальный роуминг будет работать и после завершения военного положения. Граждане смогут и в дальнейшем пользоваться сетями других операторов, чтобы иметь связь в кризисных ситуациях.

+6
Нагадує ссср, коли нові реактивні літаки створювалися не внаслідок розвідку інженерної думки, а згідно Постанови цк кпсс.
04.11.2025 14:13 Ответить
+4
лишилося обігнати ЄС у ціні на мобільний зв'язок і план мінімум буде виконано
04.11.2025 14:09 Ответить
+2
Та ще потужнішим
04.11.2025 14:10 Ответить
лишилося обігнати ЄС у ціні на мобільний зв'язок і план мінімум буде виконано

04.11.2025 14:09
04.11.2025 14:09
а це їх і примушувати не треба, вони тільки раді будуть.

04.11.2025 15:00
04.11.2025 15:00 Ответить
Та ще потужнішим
04.11.2025 14:10 Ответить
В Узбекистане развертывают 5G с 22 года)

04.11.2025 14:12
04.11.2025 14:12 Ответить
Нагадує ссср, коли нові реактивні літаки створювалися не внаслідок розвідку інженерної думки, а згідно Постанови цк кпсс.

04.11.2025 14:13
04.11.2025 14:13 Ответить
"У міністерстві зазначили, що швидкість інтернету стане обов'язковим показником якості зв'язку. "

Ось шо буває, коли в міністерстві працюють придурки, які ніфіга не розуміють в технічній стороні питання...
04.11.2025 14:18 Ответить
Ви хотіли сказати дорожчим? Бо в нас якість мобільного інтернету здебільшого залежить від погоди і наявності світла а не від указів і від ціни. А от 5G нахрен нікому не потрібен. Так як мерседес не потрібен пенсіонеру. Де не ловить 4G то і 5G не буде.

04.11.2025 14:18
04.11.2025 14:18 Ответить
Мляяяя...
"Громадяни зможуть самостійно перевіряти якість мобільного інтернету через смартфони "
А до цього хм це хтось забороняв? Ну мля дяка міністерству, шо дозволили перевіряти швидкість, дозволили сонцю вставати а воді бути мокрою...
04.11.2025 14:19 Ответить
накінець дочекалися, молодці. можете іти по "конверти"

04.11.2025 14:20
04.11.2025 14:20 Ответить
Це не потрібно робити в країні де є справжня конкуренція на ринку...

04.11.2025 14:24
04.11.2025 14:24 Ответить
тільки появилась ця стаття я не можу увійти в додаток ощад

04.11.2025 14:39
04.11.2025 14:39 Ответить
ви подивіться на ціни ,вони зростуть швидше чим інтернет

04.11.2025 14:41
04.11.2025 14:41 Ответить
Лучше бы приняли закон, чтобы он дешевле стал раза в три...

04.11.2025 14:41
04.11.2025 14:41 Ответить
Вийми сімку з телефона і тікай з міста.

04.11.2025 14:51
04.11.2025 14:51 Ответить
Оце він так місяц глбчив і КС і Хоум ..Я думав чіпи ставили щоб за нами слідкувати

04.11.2025 14:44
04.11.2025 14:44 Ответить
Як виявилося все просто - закон ВР, підпис президента, - і швидкість інтернету зростає до небес!

04.11.2025 14:46
04.11.2025 14:46 Ответить
Якась дурниця - для перевірки швидкості існує застосуногк SpeedTest, а для перевірки стабільності - ping.

04.11.2025 14:47
04.11.2025 14:47 Ответить
Воно хоч розуміє про що говорить?
04.11.2025 15:07 Ответить
Мобільний інтернет стане швидшим та стабільнішим: Рада ухвалила законопроєкт Джерело: https://censor.net/ua/n3583222 і головне дорощим

04.11.2025 15:08
04.11.2025 15:08 Ответить
 
 