Мобильный интернет станет быстрее и стабильнее: Рада приняла законопроект
Верховная Рада приняла законопроект, который поможет развивать цифровую инфраструктуру и обеспечить бесперебойную связь.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры, передает Цензор.НЕТ.
Далее проект закона должен подписать президент.
Основные изменения
- В министерстве отметили, что скорость интернета станет обязательным показателем качества связи. Для скорости интернета установят фиксированное количество мегабит в секунду, а мобильные операторы будут предоставлять услуги в пределах этого стандарта.
- Граждане смогут самостоятельно проверять качество мобильного интернета через смартфоны.
"Информация о качестве и скорости будет передаваться в регулятор сферы НКЭК для анализа. Это поможет определять слабые места сети и оперативно реагировать на проблемы. О системе мониторинга качества мобильного интернета сообщим позже", - говорится в сообщении.
- Также будет отменен мораторий на проверку выполнения условий лицензий. Это будет стимулировать операторов строить базовые станции в сельской местности, чтобы уменьшить зоны без связи.
- Национальный роуминг будет работать и после завершения военного положения. Граждане смогут и в дальнейшем пользоваться сетями других операторов, чтобы иметь связь в кризисных ситуациях.
Ось шо буває, коли в міністерстві працюють придурки, які ніфіга не розуміють в технічній стороні питання...
"Громадяни зможуть самостійно перевіряти якість мобільного інтернету через смартфони "
А до цього хм це хтось забороняв? Ну мля дяка міністерству, шо дозволили перевіряти швидкість, дозволили сонцю вставати а воді бути мокрою...