Мобільний інтернет стане швидшим та стабільнішим: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що допоможе розвивати цифрову інфраструктуру та забезпечити безперебійний зв'язок.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.

Далі проєкт закону має підписати президент.

Основні зміни

У міністерстві зазначили, що швидкість інтернету стане обов’язковим показником якості зв’язку. Для швидкості інтернету встановлять фіксовану кількість мегабіт на секунду, а мобільні оператори надаватимуть послуги в межах цього стандарту.

стане обов’язковим показником якості зв’язку. Для швидкості інтернету встановлять фіксовану кількість мегабіт на секунду, а мобільні оператори надаватимуть послуги в межах цього стандарту. Громадяни зможуть самостійно перевіряти якість мобільного інтернету через смартфони.

Читайте: Тестування 5G в Україні розпочнеться вже в цьому році: у Мінцифри підтвердили плани

"Інформація про якість та швидкість передаватиметься до регулятора сфери НКЕК для аналізу. Це допоможе визначати слабкі місця мережі та оперативно реагувати на проблеми. Про систему моніторингу якості мобільного інтернету повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.

Також буде скасовано мораторій на перевірку виконання умов ліцензій. Це стимулюватиме операторів будувати базові станції в сільській місцевості, щоб зменшити зони без зв’язку.

виконання умов ліцензій. Це стимулюватиме операторів будувати базові станції в сільській місцевості, щоб зменшити зони без зв’язку. Національний роумінг працюватиме й після завершення воєнного стану. Громадяни зможуть й надалі користуватися мережами інших операторів, щоб мати звʼязок у кризових ситуаціях.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ