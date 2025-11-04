1 824 23
Мобільний інтернет стане швидшим та стабільнішим: Рада ухвалила законопроєкт
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що допоможе розвивати цифрову інфраструктуру та забезпечити безперебійний зв'язок.
Про це повідомила пресслужба Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.
Далі проєкт закону має підписати президент.
Основні зміни
- У міністерстві зазначили, що швидкість інтернету стане обов’язковим показником якості зв’язку. Для швидкості інтернету встановлять фіксовану кількість мегабіт на секунду, а мобільні оператори надаватимуть послуги в межах цього стандарту.
- Громадяни зможуть самостійно перевіряти якість мобільного інтернету через смартфони.
"Інформація про якість та швидкість передаватиметься до регулятора сфери НКЕК для аналізу. Це допоможе визначати слабкі місця мережі та оперативно реагувати на проблеми. Про систему моніторингу якості мобільного інтернету повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.
- Також буде скасовано мораторій на перевірку виконання умов ліцензій. Це стимулюватиме операторів будувати базові станції в сільській місцевості, щоб зменшити зони без зв’язку.
- Національний роумінг працюватиме й після завершення воєнного стану. Громадяни зможуть й надалі користуватися мережами інших операторів, щоб мати звʼязок у кризових ситуаціях.
Ось шо буває, коли в міністерстві працюють придурки, які ніфіга не розуміють в технічній стороні питання...
"Громадяни зможуть самостійно перевіряти якість мобільного інтернету через смартфони "
А до цього хм це хтось забороняв? Ну мля дяка міністерству, шо дозволили перевіряти швидкість, дозволили сонцю вставати а воді бути мокрою...