Рада підтримала запровадження вимог до локалізації при оборонних закупівлях

Верховна Рада схвалила за основу проєкт змін до закону "Про публічні закупівлі" та деяких законодавчих актів України щодо місцевої складової (локалізації) в публічних та оборонних закупівлях.

Відповідний законопроєкт №13392 у першому читанні на засіданні у вівторок підтримали 262 депутати, повідомляється на сайті парламенту.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт покликаний вдосконалити дотримання вимоги до локалізації товарів при проведенні державних закупівель.

Серед іншого, законопроєкт передбачає запровадження вимоги до локалізації при закупівлі техніки для розмінування, а також при здійсненні оборонних закупівель.

Зокрема, документ встановлює, що до 31 грудня 2032 року товари вартістю від 1 млн грн для потреб оборони закуповуватимуться лише за умови відповідності визначеним рівням локалізації та включення до офіційного переліку виробником.

При цьому передбачається створення відкритого реєстру локалізованих товарів і спеціальної комісії для контролю достовірності даних. Учасники тендерів будуть зобов’язані подавати підтвердні документи, а державні замовники – відхиляти пропозиції, що не відповідають критеріям.

Також запроваджується штраф не менше 25% вартості контракту у випадку поставки продукції з недостовірним рівнем локалізації.

Як повідомлялося, в інтерв’ю БізнесЦензору один із співавторів законопроєкту Дмитро Кисилевський розповідав, що йдеться про застосування локалізації при оборонних закупівлях цивільних товарів. При цьому зберігається можливість закупівлі товарів іноземного виробництва у випадку потреби, або якщо український виробник не зможе виконати замовлення.

