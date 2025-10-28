РУС
Для иностранцев, у которых истек контракт с ВСУ, предлагают увеличить время пребывания в Украине

Правила пребывания воинов-иностранцев в Украине изменят

В Раде предлагают расширить права военных-иностранцев, у которых завершился контракт с ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект №14160 зарегистрирован на сайте парламента.

В пояснительной записке отмечается, что целью проекта закона является создание правовых оснований и условий для пребывания на территории Украины иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, их родителей и детей.

Какие изменения предлагают?

Проектом закона предлагается увеличить срок пребывания на законных основаниях на территории Украины иностранцев, у которых завершился контракт.

Сейчас этот период ограничен тремя месяцами, а законопроектом предлагается продлить его до шести месяцев.

Это позволит иностранцам, которые завершили службу по контракту, оставаться на территории Украины еще некоторое время без нарушения закона.

Иммиграция

Также проектом закона предлагают изменить условия иммиграции для иностранцев, которые имели вид на жительство в Украине.

Так, период военной службы по контракту предлагают засчитывать в период срока непрерывного проживания на территории Украины. Это позволит облегчить получение разрешения на иммиграцию лицам, которые служили в ВСУ.

Квоты для иммиграции

Парламенту предлагают установить квоты для иммиграции лиц, которые оказывали помощь ВСУ, Нацгвардии, находясь непосредственно в районах ведения боевых действий, и совместно с такими подразделениями принимают/принимали участие в выполнении боевых или
служебных задач в течение не менее четырех месяцев (сейчас действующая норма предусматривает шесть месяцев) или которые находились в плену.

Такие лица смогут получить вид на жительство, а также специальное удостоверение участника боевых действий или инвалидности вследствие войны.

Проект закона предлагает ввести также удостоверение иностранца для выезда за границу.

"Реализация акта на законодательном уровне уточнит правовые основания и условия для пребывания иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, их родителей и детей на территории Украины.

Реализация акта положительно повлияет на интересы иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины", - отметили в пояснительной записке.

