Для іноземців, у яких завершився контракт із ЗСУ, пропонують збільшити час перебування в Україні
У Раді пропонують розширити права військових-іноземців, у яких завершився контракт із ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт №14160 зареєстровано на сайті парламенту.
У пояснювальній записці зазначається, що метою проєкту закону є створення правових підстав та умов для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, їхніх батьків і дітей.
Які зміни пропонують?
Проєктом закону пропонують збільшити термін перебування на законних підставах на території України іноземців, у яких завершився контракт.
Зараз цей період обмежено трьома місяцями, а законопроєктом пропонують подовжити його до шести місяців.
Це дозволить іноземцям, які завершили службу за контрактом, залишатися на території України ще певний час без порушення закону.
Імміграція
Також проєктом закону пропонують змінити умови імміграції для іноземців, які мали посвідку на тимчасове проживання в Україні.
Так, період військової служби за контрактом пропонують зараховувати у період терміну безперервного проживання на території України. Це дозволить полегшити отримання дозволу на імміграцію особам, які служили в ЗСУ.
Квоти для імміграції
Парламенту пропонують встановити квоти для імміграції осіб, які надавали допомогу ЗСУ, Нацгвардії, перебуваючи безпосередньо в районах ведення бойових дій, та спільно з такими підрозділами беруть/брали участь у виконанні бойових або
службових завдань протягом не менше чотирьох місяців (наразі чинна норма передбачає шість місяців) або які перебували в полоні.
Такі особи зможуть отримати посвідку на тимчасове проживання, а також спеціальне посвідчення учасника бойових дій або інвалідності внаслідок війни.
Проєкт закону пропонує запровадити також посвідчення іноземця для виїзду за кордон.
"Реалізація акта на законодавчому рівні уточнить правові підстави та умови для перебування іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, їхніх батьків і дітей на території України.
Реалізація акта позитивно впливатиме на інтереси іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України", - зазначили у пояснювальній записці.
Якщо індуси та бангладешці, хочуть тут працювати, велкам до ЗСУ - рік повоювали і матимете право тут проживати без громаднства і дотримуючись законків - чесна угода.